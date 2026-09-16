Gândul i-a întrebat pe cititorii săi dacă jandarmii au acționat justificat la protestul Fermierilor din Piața Victoriei. Vă reamintim că ieri, 15 septembrie 2026, protestul ciobanilor a escaladat, ajungându-se la violențe în stradă.

În sondajul prezentat, Gândul le-a oferit cititorilor trei opțiuni de răspuns la întrebarea „Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?”. Cititorii au putut alege între „Da”, „Nu” și „Nu știu / Nu răspund”.

Sondaj Gândul Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

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Din cele 2.443 de voturi, peste 1.300 de cititori au susținut că jandarmii nu ar fi acționat justificat la protestul desfășurat în Piața Victoriei. De asemenea, peste 900 de persoane au fost de acord cu modul în care forțele de ordine au intervenit. În acest sens, avem următoarele date din sondajul Gândul:

1.341 de voturi pentru „Da”;

968 de voturi pentru „Nu”;

134 de voturi pentru „Nu știu / Nu răspund”.

Protestul ciobanilor din Piața Victoriei s-a lăsat cu scandal

Ziua de 15 septembrie 2026 a fost marcată de proteste care au escaladat în Piața Victoriei, ajungându-se la violențe în stradă. Accesul auto a fost blocat câteva ore. Protestatarii au aruncat cu pietre, bâte, garduri și sticle în jandarmi. Violențele s-au soldat cu 24 de răniți și 27 de persoane reținute. Jandarmii au trimis întăriri și au făcut apel la calm. În urma incidentelor din Capitală, Ministerul de Interne a anunțat că 6 persoane au fost reținute, au fost deschise 3 dosare penale, iar zeci de persoane au ajuns la secție. Au fost aplicate 24 de sancțiuni, în valoare totală de 46.000 de lei. Mai multe detalii AICI.

De asemenea, miercuri, 16 septembrie 2026, mai mulți fermieri au continuat să protesteze în Capitală. Tot astăzi, au avut loc discuții la Cotroceni, acolo unde fermierii s-au întâlnit cu consilierul prezisențial, Cristian Roșu.