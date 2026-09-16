Prima pagină » Actualitate » Sondaj Gândul. Aproape 2.500 de cititori au răspuns la întrebarea ziarului: „Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?”. Rezultatul surpriză

Sondaj Gândul. Aproape 2.500 de cititori au răspuns la întrebarea ziarului: „Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?”. Rezultatul surpriză

Sondaj Gândul. Aproape 2.500 de cititori au răspuns la întrebarea ziarului: „Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?”. Rezultatul surpriză
Galerie Foto 26
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gândul i-a întrebat pe cititorii săi dacă jandarmii au acționat justificat la protestul Fermierilor din Piața Victoriei. Vă reamintim că ieri, 15 septembrie 2026, protestul ciobanilor a escaladat, ajungându-se la violențe în stradă.

În sondajul prezentat, Gândul le-a oferit cititorilor trei opțiuni de răspuns la întrebarea „Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?”. Cititorii au putut alege între „Da”, „Nu” și „Nu știu / Nu răspund”.

Sondaj Gândul

Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Sondaj Gândul. Aproape 3.000 de cititori au răspuns la întrebarea ziarului „Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei”. Rezultatul surpriză

Sondaj Gândul. Aproape 2.500 de cititori au răspuns la întrebarea ziarului „Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei”

Din cele 2.443 de voturi, peste 1.300 de cititori au susținut că jandarmii nu ar fi acționat justificat la protestul desfășurat în Piața Victoriei. De asemenea, peste 900 de persoane au fost de acord cu modul în care forțele de ordine au intervenit. În acest sens, avem următoarele date din sondajul Gândul:

  • 1.341 de voturi pentru „Da”;
  • 968 de voturi pentru „Nu”;
  • 134 de voturi pentru „Nu știu / Nu răspund”.
Sondaj Gândul. Aproape 3.000 de cititori au răspuns la întrebarea ziarului „Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei”. Rezultatul surpriză

Cititorii au răspuns la întrebarea ziarului „Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei”

Protestul ciobanilor din Piața Victoriei s-a lăsat cu scandal

Ziua de 15 septembrie 2026 a fost marcată de proteste care au escaladat în Piața Victoriei, ajungându-se la violențe în stradă. Accesul auto a fost blocat câteva ore. Protestatarii au aruncat cu pietre, bâte, garduri și sticle în jandarmi. Violențele s-au soldat cu 24 de răniți și 27 de persoane reținute. Jandarmii au trimis întăriri și au făcut apel la calm. În urma incidentelor din Capitală, Ministerul de Interne a anunțat că 6 persoane au fost reținute, au fost deschise 3 dosare penale, iar zeci de persoane au ajuns la secție. Au fost aplicate 24 de sancțiuni, în valoare totală de 46.000 de lei. Mai multe detalii AICI.

De asemenea, miercuri, 16 septembrie 2026, mai mulți fermieri au continuat să protesteze în Capitală. Tot astăzi, au avut loc discuții la Cotroceni, acolo unde fermierii s-au întâlnit cu consilierul prezisențial, Cristian Roșu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
15:43
Ne-au bătut bulgarii la olimpiada de engleză de la Suceava. Câte medalii a luat echipa românească
REACȚIE PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor din Piața Victoriei
15:39
PNL și USR acuză AUR că a deturnat protestul oierilor din Piața Victoriei
JUSTIȚIE Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
15:32
Procurorii din CSM decid vineri dacă sesizează Inspecția Judiciară privind felul de introducere la ICCJ a unei acțiuni de strămutare a unui dosar. În acel dosar se dorea sesizarea CJUE iar cererea ar fi fost introdusă de procurorul general
ULTIMA ORĂ Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă a zborurilor „Mykonos-Nordis”. USR şi UDMR au lipsit de la şedinţă
15:27
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă a zborurilor „Mykonos-Nordis”. USR şi UDMR au lipsit de la şedinţă
ECONOMIE Curs valutar BNR, 16 septembrie 2026. Euro crește din nou. Aurul se scumpește cu peste 9 lei într-o singură zi
15:17
Curs valutar BNR, 16 septembrie 2026. Euro crește din nou. Aurul se scumpește cu peste 9 lei într-o singură zi
ANUNȚ Aşa cum Gândul a anunţat, la PNL a mai trecut un „extremist”. Andreea Cîmpianu a anunţat că, din 14 septembrie, devine pro-europeană
15:16
Aşa cum Gândul a anunţat, la PNL a mai trecut un „extremist”. Andreea Cîmpianu a anunţat că, din 14 septembrie, devine pro-europeană
Mediafax
Vot important în SUA privind războiul cu Iranul. Deputații cer retragerea trupelor americane
Digi24
Scandal în ședința în care parlamentarii au aprobat trimiterea a 20 de militari români la Comandamentul pentru Ucraina
Cancan.ro
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Adevarul
Miliarde pentru Rheinmetall, zero trupe germane în România. Analist: „N-am descoperit harta pe care ne aflăm”
Mediafax
Cu cât au scăzut investițiile străine în România și care sunt domeniile cele mai afectate
Click
„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani
Digi24
Ce a scris presa rusă despre protestele violente din București. Care este singurul politician citat
Cancan.ro
Mădălina Apostol a rămas fără casa din America! Nick Rădoi a vândut cu 2,5 milioane de dolari palatul în care locuiau
Ce se întâmplă doctore
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Arheologii au găsit cele mai vechi dovezi de utilizare a drogurilor, datând de acum 25.000 de ani
Mediafax Italia
Polițiștilor NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ! Tort cu cocaină, descoperit din greșeală
Mediafax Spania
Copiii PRIMESC 100 DE EURO pentru ochelari de vedere! Programul a fost deja implementat de Ministerul Sănătății din Spania
EXCLUSIV Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
15:47
Ciprian Ciucu anunță că PNL nu poate asigura o majoritate pentru Siegfried Mureșan dacă va fi nominalizat de Nicușor Dan. Ciucu susține și că PSD-ului îi lipsesc „20-22 de voturi, cu tot cu voturile UDMR” și că ar negocia cu AUR. Nici PNL nu exclude „voturi conjuncturale” de la AUR pentru trecerea unui guvern
SCANDALOS Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
15:32
Dublă crimă în Portugalia. Un francez și partenera sa româncă, găsiți decedați într-o cisternă. Îngrijitorul proprietății a fost arestat
ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”
15:32
Ciprian Ciucu anunță că a discutat cu oameni apropiați de Nicușor Dan, care i-au dezvăluit că președintele “nu exclude anticipatele”
RĂZBOI Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot
15:30
Ucrainenii confirmă: Un general rus, proaspăt decorat de Moscova, a fost ucis în Donețk de dronele Kievului. Este al șaptelea comandant militar rus, eliminat de sistemele fără pilot
MILITAR Demonstrație de forță. Un avion american F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker împotriva unor ținte multiple
15:04
Demonstrație de forță. Un avion american F-35B a lansat, simultan, 8 bombe inteligente ghidate StormBreaker împotriva unor ținte multiple
FLASH NEWS Bolt și Lime se opun obligativității căștii pentru toți utilizatorii de trotinete electrice
15:03
Bolt și Lime se opun obligativității căștii pentru toți utilizatorii de trotinete electrice

Cele mai noi

Trimite acest link pe