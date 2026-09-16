Căsătoriile forțate, pedepsite cu până la 7 ani de închisoare. Diana Buzoianu: ”Nicio fată, niciun băiat nu poate fi proprietatea familiei”

Căsătoria forțată și constrângerea unei persoane să trăiască într-o relație asemănătoare căsătoriei vor fi incriminate explicit în Codul penal, potrivit unui proiect adoptat miercuri de Parlament.

Diana Buzoianu, unul dintre inițiatorii propunerii, spune că noile prevederi urmăresc protejarea în special a fetelor și femeilor obligate de familie să intre în astfel de relații. Proiectul prevede pedepse care pot ajunge la șapte ani de închisoare. Proiectul a fost inițiat cu aproximativ un an în urmă și a beneficiat, potrivit Dianei Buzoianu, de susținerea unor parlamentari USR, PNL, PSD și UDMR, precum și a mai multor organizații ale societății civile. Documentele parlamentare confirmă că propunerea de modificare a Codului penal a fost adoptată.

”Căsătoriile forțate vor fi sancționate cu închisoarea! Astăzi, Parlamentul a votat proiectul de lege pe care l-am inițiat, alături de parlamentari USR, PNL, PSD, UDMR, cu sprijinul societății civile. Pe scurt: includem în codul penal infracțiunea expresă pentru căsătoriile forțate. Astăzi, Parlamentul a votat ceva ce ar trebui să fie de la sine înțeles: că nicio fată, niciun băiat nu poate fi proprietatea familiei, că nu poate fi constrânsă sau constrâns la o căsătorie pe care nu o vrea.

Am inițiat acest proiect acum aproximativ un an pentru că există prea multe fete și femei care sunt forțate să intre în căsătorii sau relații asemănătoare căsătoriei. Niciun stat sănătos nu poate să privească în altă parte. Prin această lege, căsătoria și conviețuirea forțată sunt definite și sancționate cu închisoarea”, a scris ministra pe pagina sa de Facebook.

”România nu are nevoie de explicații pentru abuz”

Diana Buzoianu susține că inițiativa a pornit de la cazurile în care fete și femei sunt obligate să intre în căsătorii sau în relații similare împotriva voinței lor.

”Pentru o victimă majoră sau un minor care a împlinit vârsta de 16 ani infracțiunea căsătoriei forțate se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani . Dacă e vorba de un minor sub 16 ani care e determinat să conviețuiască într-o relație asemănătoare, pedeapsa e de la 2 la 7 ani. Am făcut un lucru atât de simplu, dar fundamental: să spunem fiecărei victime a unei căsătorii forțate din țara noastră că statul o vede, o protejează și că libertatea ei are cu adevărat importanță.

România nu are nevoie de explicații pentru abuz. România are nevoie să fie o țară sigură pentru toate femeile și toate fetele. Mulțumesc organizațiilor care au lucrat la acest proiect – E-Romnija, Rețeaua pentru prevenirea si combaterea violenței, ELiberare, Cado, Transcena, Grado, Centrul FILIA , Reteaua VIF, Pirita Children, Asociația Moașelor din România – și tuturor colegilor parlamentari care au votat o lege ce aduce dreptate pentru mii de femei și fete”, a încheiat Diana Buzoianu.