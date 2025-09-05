BOMBĂ pe scena politică. Piedone pregătește ceva. A plecat de lângă Dan Voiculescu și din PUSL

După 20 de ani de prietenie și colaborare politică, Dan Voiculescu rămâne fără Cristian Popescu Piedone. Acesta din urmă a plecat din PUSL.

Cei doi au colaborat foarte bine în tot acest timp, în diverse proiecte politice, însă a venit vremea ca drumurile celor doi să se despartă.

Odată cu suspendarea lui Piedone din funcția de șef al ANPC, pe motiv de dosar la DNA, lucrurile au intrat într-o stare de silenzio stampa pentru fostul edil al Sectoarelor 4 și 5.

Întrebarea care se pune este ce va face acum Piedone pentru că, după cum este cunoscut, numai degeaba nu va sta.

Potrivit declarațiilor sale recente și vehemente, nu va candida pentru fotoliul de Primar General al Capitalei.

Pe surse, am aflat că acesta ar reveni în viața politică, însă nu se știe încă și în ce formulă va face acest lucru.

Cei mai mulți analiști politici au identificat nevoia unui partid nou pe eșicherul politic românesc, de sorginte suveranistă.

Dacă va fi înființat de Piedone sau, nu, sau care va fi orientarea acestuia (suveranistă, social-liberală) sunt detalii care pot fi aflate când Cristian Popescu Piedone se va hotărî să iasă din conul de umbră în care a intrat.

Deocamdată, nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere oficial.

Între timp, prin târg, se vorbește că se află în lucru înființarea unei formațiuni politice care să fie alături de oameni, și nu numai în campaniile electorale.

Rămâne de văzut dacă drumurile lui Piedone se vor intersecta cu cele ale acestui partid sau dacă este vorba despre un cu totul alt proiect politic; poate chiar unul care să-i poarte numele.

Cert este că Piedone nu va sta prea mult în umbră, așa cum deja și-a obișnuit simpatizanții, indiferent că a făcut asta din postura de politician sau de funcționar public.

