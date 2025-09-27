Bombardierul din Târgu Jiu a fost depistat. Șoferul agresiv a rămas pieton și a fost amendat în urma filmărilor devenite virale

Un șofer care a devenit violent și a agresat un alt șofer, după ce tot el a efectuat o depășire neregulamentară în Târgu Jiu, a fost identificat de poliție și amendat. Oamenii legii s-au autosesizat după ce imaginele cu momentul violent au ajuns în online. Agresorul a fost amendat cu 1.620 lei şi a rămas fără permis timp de două luni.

Incidentele violente au avut loc pe data de 23 septembrie, pe o stradă din Târgu Jiu. Un şofer dăduse semnal pentru a intra în depăşire, moment în care şoferul unui BMW a intrat la rândul său în depăşire.

În filmările postate pe internet se vede cum bărbatul trage de ușa mașinii celuilalt șofer, în încercarea de al lovi. Deși persoana amenințată nu a depus plângere, polițiștii s-au autosesizat și au demarat verificări pentru identificarea agresorului.

„Bărbatul a fost identificat de poliţişti, faţă de acesta fiind luată măsura sancţionării conform OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendă în cuantum de 1.620 lei şi reţinerea permisului de conducere pentru o perioadă de 60 de zile pentru depăşire neregulamentară. De asemenea, bărbatul a fost sancţionat conform legii 61/1991, cu amendă în cuantum de 1.000 de lei pentru săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare şi ameninţări cu acte de violenţă”, au transmis sâmbătă reprezentanții Poliției județului Gorj.

