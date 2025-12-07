Prima pagină » Actualitate » Bucureştenii nu se grăbesc să-şi aleagă primarul general. Procentele înregistrate de AEP sunt la jumătate, în 2025, raportat la aceleaşi ore, în 2024

Bucureştenii nu se grăbesc să-şi aleagă primarul general. Procentele înregistrate de AEP sunt la jumătate, în 2025, raportat la aceleaşi ore, în 2024

Luiza Dobrescu
07 dec. 2025, 12:27, Actualitate
Bucureştenii nu se grăbesc să-şi aleagă primarul general. Procentele înregistrate de AEP sunt la jumătate, în 2025, raportat la aceleaşi ore, în 2024

Alegerile locale parţiale înregistrează unul dintre cele mai slabe rezultate în ceea ce priveşte prezenţa la vot. Comparativ cu anul trecut, numărul alegătorilor este practic la jumătate, raportat la procentul înregistrat în 2024, la aceeaşi oră. Gândul a realizat o statistică, pe baza procentelor cu prezenţa pe ore, publicate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente. 

Prezenţă vot ora 12.00, 2024

Prezenţă vot ora 12.00, 2024

Electoratul din Bucureşti nu se grăbeşte să-şi voteze primarul general sau să scape de cel care le administrează deja sectorul în care locuiesc. Anul trecut, procentele cu prezenţa, înregistrate de AEP, în secţiile de votare, pe ore, arată că în 2024 s-a votat dublu ca număr, raportat la aceeaşi oră din 2025.

BUC 2024 7.00

0.00

 8.00

1,31

 9.00

3,34

 10.00

6,28

 11.00

9,74

 12.00

13,45

 13.00

17,14

 14.00

20,38

 15.00

23,22

 16.00

25,72

 17.00

28,28

 18.00

31,19

 19.00

34,65

 20.00

38,41
BUC 2025 7.00

0,00

 8.00

0,88

 9.00

1,89

 10.00

3,65

 11.00

6,31

 12.00

9,67
Prezenţă vot ora 12.00, 2025

Prezenţă vot ora 12.00, 2025

Prezenţa la urne, pe sectoare

În București, în intervalul orar 10:00-11:00 au votat aproximativ 66.000 de persoane, semnificativ mai puțin decât la alegerile din 2024, când în aceeași oră se prezentaseră 170.381 de bucureșteni la urne.

Prezența la vot în Capitală este de peste două ori mai scăzută comparativ cu anul trecut.

În Sectorul 1, procentul de prezență este de 3,90%, fiind înregistrați aproximativ 8.500 de votanți, față de 22.498 (10,47%) în 2024.

În Sectorul 2 au votat aproximativ 11.400 de persoane, adică 3,81%, comparativ cu 29.308 (9,79%) în 2024.

În Sectorul 3 sunt aproximativ 13.200 de votanți, adică 2,97%, față de 35.546 (7,87%) în 2024.

În Sectorul 4 au fost aproximativ 10.700 de persoane la urne, adică 3,93%, comparativ cu 26.866 (9,81%) în 2024.

În Sectorul 5 s-au prezentat aproximativ 8.500 de persoane, aducă 3,50%, față de 23.075 (9,54%) în 2024.

În sectorul 6, prezența este de 4,17%, aproximativ 13.700 de persoane au votat, comparativ cu 33.088 (10,08%) în 2024.

Cinci case de sondare acreditate de AEP

Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru alegerile din 7 decembrie, în urma cărora va fi ales noul primar al Capitalei:

CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale), CIRA (The Center for International Research and Analyses), IIC Bio-Trade Consulting, ARA Public Opinion.

Două din casele de sondare vor prezenta un exit-poll comun, CURS-Avangarde.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 Prezență foarte slabă la vot. Mai puțin de 10% din bucureșteni au venit la urne până la ora 12. Anul trecut, prezența ajunsese la 13,45%

🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 15.000 de persoane au votat deja

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie
12:00
O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie
ACTUALITATE Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile astronomice la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion
11:33
Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile astronomice la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion
HOROSCOP Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere
11:00
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere
LIVE 🚨 Prezență foarte slabă la vot. Mai puțin de 10% din bucureșteni au venit la urne până la ora 12. Anul trecut, prezența ajunsese la 13,45%
10:55
🚨 Prezență foarte slabă la vot. Mai puțin de 10% din bucureșteni au venit la urne până la ora 12. Anul trecut, prezența ajunsese la 13,45%
Mediafax
Invazia Măgarilor: oamenii s-au trezit cu o mulțime de măgari în curțile lor, prin oraș, dând buzna și la nunți sau alte petreceri
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Vreme mohorâtă la vot: Ploi slabe și 4-6 grade în București
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva rebelilor Houthi. Cum a supraviețuit unui baraj de ra
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Iată cum căsătoria te poate feri de obezitate!
SPORT Zeljko Kopic explică după FCSB – Dinamo. „Am totuși o mică dezamăgire”
12:21
Zeljko Kopic explică după FCSB – Dinamo. „Am totuși o mică dezamăgire”
POLITICĂ Marele rival al lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, Mihai Răzvan Moraru: „Am votat pentru speranțele buzoienilor”
12:02
Marele rival al lui Marcel Ciolacu la șefia CJ Buzău, Mihai Răzvan Moraru: „Am votat pentru speranțele buzoienilor”
METEO Cod galben în București, de alegeri. Prognoza meteo până la ora 20:00
11:51
Cod galben în București, de alegeri. Prognoza meteo până la ora 20:00
SPORT FCSB – Dinamo 0-0. „Ce lipsește? Nu știu, mingi pe acolo, ocazii și să se scuture plasa”
11:43
FCSB – Dinamo 0-0. „Ce lipsește? Nu știu, mingi pe acolo, ocazii și să se scuture plasa”
EXTERNE Viktor Orban joacă „cartea războiului” și le spune maghiarilor că, dacă nu îl aleg, Ungaria va intra în război cu Rusia
11:10
Viktor Orban joacă „cartea războiului” și le spune maghiarilor că, dacă nu îl aleg, Ungaria va intra în război cu Rusia
UPDATE Președintele Nicușor Dan pleacă mâine în prima vizită oficială în Franța, de la preluarea mandatului. Sursele Gândul au declarat în exclusivitate că pe agendă se află bilaterala cu Macron, întâlniri cu primărița Parisului, dar și cu românii stabiliți în Franța
10:53
Președintele Nicușor Dan pleacă mâine în prima vizită oficială în Franța, de la preluarea mandatului. Sursele Gândul au declarat în exclusivitate că pe agendă se află bilaterala cu Macron, întâlniri cu primărița Parisului, dar și cu românii stabiliți în Franța

Cele mai noi