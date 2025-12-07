Prima pagină » Actualitate » Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 15.000 de persoane au votat deja

🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 15.000 de persoane au votat deja

Bianca DogaruLuiza Dobrescu
07 dec. 2025, 07:00, Actualitate
Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 15.000 de persoane au votat deja
Secţiile de vot se deschid duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. În aceeași zi cu alegerile parţiale din Capitală se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău.
Actualizări
11:30

UPDATE: Ştefăniţă-Alin Avrămescu, contracandidatul lui Marcel Ciolacu a votat

Candidatul AUR, Ştefăniţă-Alin Avrămescu și contracandidatul lui Marcel Ciolacu a declarat la ieșirea de la urne că a votat „cu speranță și încredere pentru o schimbare reală în județ”.

11:28

UPDATE: 23.564 de persoane au votat până la ora 11:30

Până la ora 11:30, au votat 23.564 de alegători, reprezentând 6,50 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

10:32

UPDATE: 15.249 de persoane au votat până la ora 10:30

Până la ora 10:30, au votat 15.249 de alegători, reprezentând 4,21 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

09:35

UPDATE: 9.733 de persoane au votat până la ora 09:30

Până la ora 09:30, au votat 9.733 de alegători, reprezentând 2,69 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

08:33

UPDATE: Marcel Ciolacu a votat

La alegerile parțiale pentru Consiliul Județean Buzău, Marcel Ciolacu a votat la ora 09:00, la Școala Gimnazială Episcop Dionosie Romano.
A fost însoțit de primarul Constantin Toma și deputatul Romeo Lungu.

„Este timpul să clădim împreună un viitor mai bun. Am votat pentru un parteneriat real. Buzău are nevoie de un nou ritm de dezvoltare, experiență, determinare și foarte mult bun simț. Noi trebuie să ne implicăm și să nu scăpăm aceste oportunități,” a declarat acesta.

08:12

UPDATE: 4.060 de persoane au votat până la ora 08:30

Până la ora 08:30, au votat 4.060 de alegători, reprezentând 1,14 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

07:43

UPDATE: 3.031 de persoane au votat până la ora 08:00

Până la ora 08:00, au votat 3.031 de alegători, reprezentând 0,85 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

07:38

UPDATE: 488 de persoane au votat până la ora 07:30

Până la ora 07:30, au votat 488 de alegători, reprezentând 0,13% din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

Secţiile de vot se deschid  duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. În aceeași zi cu alegerile parţiale din Capitală se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău.

Cetățenii din alte 12 localități își vor vota primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile necesare cu privire la modul în care decurge procedura de vot.

Pentru ca procesul de vot să decurgă cât mai eficient, este nevoie ca alegătorii să se intereseze din timp la care secție de votare sunt arondați, ce acte trebuie să aibă la ei și ce regulament trebuie să respecte.

În județul Buzău se va alege noul președinte al Consiliului Județean. Fostul premier Marcel Ciolacu va candida din partea PSD la şefia CJ Buzău şi-i va avea de înfruntat pe Ștefăniță Alin Avrămescu (AUR), Aurel Dogaru (SOS) și Dragoș Eugen Brînzea (POT). Mai candidează Gheorghe Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare înființată de Claudiu Târziu), Mihai Budescu (PRM) și independentul Silviu Iordache.

PNL și USR îl susţin pe antreprenorul independent Mihai Răzvan Moraru, principalul contracandidat al lui Marcel Ciolacu. 

Biroul Electoral Județean a anunțat că numărul de alegători rezultat din Registrul Electoral și din Listele electorale complementare la nivelul județului Buzău este de 363.357.

Aceștia vor vota în 424 de secții din județ, în 7 decembrie, în intervalul 07:00 – 21:00.

Potrivit legii, la alegerile de duminică, alegătorii votează numai la secția de votare din comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz.

Unde se mai aleg azi primarii

Alegeri pentru funcția de primar vor avea loc și în localitățile: Remetea (județul Bihor), Mihai Eminescu (județul Botoșani), Marga (județul Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (județul Constanța), Găești (județul Dâmbovița), Sopot (județul Dolj), Valea Ciorii (județul Ialomița), Vânători (județul Iași), Poienile de sub Munte (județul Maramureș), Sieu (județul Maramureș) și Cârța (județul Sibiu).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluță, după ce a ieșit de la urne: „E timpul ca rezultatele să conteze. Bucureștiul trebuie scos din ceartă și haos”
12:24
Daniel Băluță, după ce a ieșit de la urne: „E timpul ca rezultatele să conteze. Bucureștiul trebuie scos din ceartă și haos”
EXTERNE O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie
12:00
O fotografie generată de AI cu un pod prăbușit a oprit circulația trenurilor în Marea Britanie
ACTUALITATE Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile astronomice la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion
11:33
Cum justifică hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov prețurile astronomice la pachetele de Anul Nou. Lista invitaților la petrecerea din noaptea de Revelion
HOROSCOP Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere
11:00
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele cheie și predicțiile după ziua de naștere
Mediafax
Invazia Măgarilor: oamenii s-au trezit cu o mulțime de măgari în curțile lor, prin oraș, dând buzna și la nunți sau alte petreceri
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Vreme mohorâtă la vot: Ploi slabe și 4-6 grade în București
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva rebelilor Houthi. Cum a supraviețuit unui baraj de ra
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Iată cum căsătoria te poate feri de obezitate!

Cele mai noi