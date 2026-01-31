Prima pagină » Actualitate » Un polițist din Cluj a fost prins beat criță la volan de colegii de la Rutieră. Alcoolemie record

31 ian. 2026, 13:23, Actualitate
Un polițist clujean angajat al penitenciarului a prins a fost prins de colegii de la Rutieră conducând beat criță prin municipiu. Agenții de la circulație l-au săltat pentru 24 de ore.

În noaptea de 30 ianuarie 2026, în jurul orei 03:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un bărbat de 31 de ani, angajat al peniteciarului, conducând un autoturism pe o stradă din municipiu. Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, punând în pericol atât propria siguranță, cât și pe cea a celorlalți participanți la trafic, publică Știri de Cluj.

1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat

Conducătorul auto a fost supus testării cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, un nivel considerat extrem de ridicat și periculos. Ulterior, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, în vederea continuării procedurilor legale.

Pe baza probatoriului administrat, polițiștii au emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs fapta și aplicarea sancțiunilor legale corespunzătoare.

