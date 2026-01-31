Locuitorii din Minneapolis urmăresc agenții ICE la fiecare pas și sabotează politica lui Trump. „Suntem aici să demoralizăm și să frustrăm”

Locuitorii din Minneapolis au organizat o rezistență civilă activă împotriva agenților ICE, unde le monitorizează toate mișcările pentru a demoraliza forțele de ordine și a încetini operațiunile de deportare. Această mișcare utilizează rețele de cartier și filmări în timp real pentru a perturba descinderile, transformând orașul într-un test de reziliență în fața politicilor administrației Trump.

Locuitorii din Minneapolis au format rețele de intervenție rapidă sub sloganul „Suntem aici să demoralizăm” cu scopul nu doar de a documenta acțiunile ofițerilor ICE, dar și de a obstrucționa agenții în îndeplinirea sarcinilor lor de serviciu. Astfel, activiștii patrulează cartierele cu populație majoritar imigrantă pentru a identifica mașinile ICE. Atunci când un agent ICE este reperat, zeci de voluntari apar imediat cu telefoane mobile, reflectoare și pancarte, filmând fiecare mișcare a acestora, arată The Independent.

„Este uluitor să trăiești fascismul real despre care citisem doar în cărțile de istorie. Trăim într-un regim autoritar”, a spus pentru The Independent un voluntar care ia parte la acțiunile împotriva ICE din Minnesota.

Voluntarii intervin adesea pentru a însoții copii imigranților la școală sau pentru a livra alimente familiilor îngrozite să mai iasă afară din casă. „ICE este aici de săptămâni întregi. Au distrus orașul. Ne ruinează din punct de vedere economic”, a apus un voluntar care patrulează și ajută imigranții de 21 de zile la rând.

Consensul în rândul voluntarilor și activiștilor despre care vorbește The Independent este că acest lucru are puțin de-a face cu imigrația și mai mult cu pedepsirea orașului Minneapolis. Minneapolis găzduiește, de asemenea, cea mai mare populație somaleză din afara Somaliei, lucru pe care Trump l-a menționat în repetate rânduri.

Tensiunile din Minneapolis au atins un punct critic după ce agenții ICE au împușcat mortal doi cetățeni americani, Renee Nicole Good și Alex Pretti. În ultima lună, internetul a fost zguduit de imagini tulburătoare cu agenți ICE care au reținut violent persoane pe care le acuză că au intrat ilegal în țară.

Nivelul de violență a atins un punct în care chiar și republicanii și, într-o situație bizară, Asociația Națională a Armelor de Foc (NRA) au criticat ceea ce se întâmplă.

Donald Trump, care este îngrijorat de sondajele de dinaintea alegerilor intermediare din noiembrie, și-a modificat retorica. Într-o încercare de a atenua tensiunile, l-a înlocuit pe Gregory Bovino, comandantul Patrulei de Frontieră și imaginea publică a campaniei sale de deportare în masă, cu Tom Homan. Homan este un aliat al președintelui american și are decenii de experiență în politica de imigrație atât în administrațiile republicane, cât și în cele democrate.

