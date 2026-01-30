Bursucu a slăbit 22 de kilograme în șase luni. ”Primele două luni au fost mai complicate”

Bursucu a reușit să slăbească 22 de kilograme în șase luni. ”Primele două luni au fost mai complicate”, a explicat acesta.



Bursucu, pe numele său real Adrian Cristea, a devenit cunoscut după ce a fost dansator și coregraf la emisiunea ”Dansez pentru tine”, difuzată în urmă cu câțiva ani de postul de televiziune Pro TV.

Bursucu este cunoscut publicului larg din postura de coregraf, dar și de prezentator la emisiunea ”Teo Show”, pe care a moderat-o alături de Teo Trandafir la postul de televiziune Kanal D. La același post, Bursucu a prezentat show-ul ”Roata norocului”, alături de Ana-Maria Barnoschi. Bursucu a renunțat însă la colaborarea cu Kanal D. În prezent, acesta lucrează la trustul Antena, dar are și propriul podcast.

Bursucu a slăbit considerabil în ultima perioadă. Acesta a dat jos 22 de kilograme în jumătate de an. Acesta a explicat, pentru click.ro, cum a reușit să scape de kilogramele nedorite.

Bursucu a slăbit 22 de kilograme în șase luni. ”În momentul ăsta am 86 de kilograme de la 108 kilograme”

”În primul rând mi-am schimbat puțin regimul de viață, pentru că a trebuit să fac o schimbare și am recurs la metoda nu mai mânca Bursucule că ai mâncat toată viața. Și în momentul acesta, am reușit să pierd 22 de kilograme în total, în aproape șase luni. Și asta cu o singură masă pe zi. Primele două luni au fost mai complicate, pentru că am mâncat doar mușchi de vită, cu salată de rucola, roșii cherry și parmezan. Acum când văd mușchiul de vită, îmi vine înapoi. Dar a trebuit, pur și simplu, m-am ambiționat. Și am ajuns la kilogramele pe care le aveam la 18 ani”, a detaliat Bursucu.

”N-am eliminat nimic, mesele le-am eliminat complet. Ba da, am mai renunțat la modul că acum bem băuturi cu zero zahăr. Tot ce e zero, că nu putem trăi fără. Dar în rest, mănânc o singură dată și atunci mănânc. Nu e ca și cum pun stop la ceva. (…) În momentul ăsta am 86 de kilograme de la 108 kilograme”, a mai spus prezentatorul TV.