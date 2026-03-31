BVB a deschis pe roșu marți, 31 martie. Cu cât s-a depreciat indicele BET

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în scădere pe toți indicii ședința de marți, 31 martie. După 30 de minute de la debutul tranzacțiilor, rulajul se cifra la 6,59 milioane de lei (1,29 milioane de euro).

Indicele principal BET, care arată evoluția celor mai lichide 20 de companii, a înregistrat o depreciere de 0,16%.

Ce companii sunt în scădere

În același timp, indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, a consemnat o scădere de 0,17%. Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,16% din valoare, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, s-a depreciat cu 0,20%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor era pe minus cu 0,21%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, înregistra un declin de 0,06%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau Artego (+7,54%), Comelf (+7,28%) și Bermas (+6,54%).

Pe de altă parte, în scădere erau acțiunile companiilor Energopetrol (-13,84%), Socep (-2,75%) și SSIF BRK Financial Group (-1,78%).

