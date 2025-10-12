Gigi Becali îl cheamă la raport pe Mustață în scandalul drifturilor de la baza sportivă FCSB

Gigi Becali a reacționat dur după ce baza de pregătire a celor de la FCSB a fost „ocupată” de sute de mașini. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în baza de antrenament a campioanei României și-au făcut apariția peste o sută de mașini, ale căror șoferi ar fi încercat să organizeze curse de drifturi.

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a explicat că ar fi fost vorba de peste 100o de mașini, cu numere de înmatriculare din toată România.

„Nu am apucat să le fac poze. Nu se știe nimic despre cine a organizat. Au fost peste o mie de mașini. Mult mai multe. Totul s-a întâmplat pe la ora 23:00. Acum am ajuns acasă (n.r. la ora 1:40)”, a declarat Gheorghe Mustață pentru ProSport.

Comunicatul Poliției

În noaptea de 11 octombrie 2025, în jurul orei 23:30, polițiștii din cadrul subunităților Sectorului 4 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la pătrunderea mai multor persoane și autoturisme în incinta unei parcări din cadrul unei baze sportive din Sectorul 4.

La fața locului au intervenit echipaje de ordine publică din cadrul secțiilor de poliție din Sectorul 4, precum și un echipaj al Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Forțele de ordine au procedat la evacuarea perimetrului, efectuând verificări amănunțite ale vehiculelor și persoanelor aflate în zonă. Astfel, au fost realizate 151 de controale ale autovehiculelor și au fost efectuate 325 de legitimări și verificări ale persoanelor.

Din primele verificări a rezultat că cei prezenți pătrunseseră în spațiul bazei sportive cu intenția de a efectua manevre de tip ‘drift’ cu autoturismele proprii”, se arată în comunicatul emis de DGPMB. În timpul verificărilor efectuate de către Poliția Capitalei, nu au avut loc alte incidente.

Reacția patronului

Patronul FCSB a reacționat, în exclusivitate pentru ProSport, și a transmis că primii pe care îi va trage la răspundere vor fi paznicii care au permis accesul autovehiculelor.

Patronul „roș-albaștrilor” a transmis că îi va trage la răspundere pe angajații săi responsabili cu paza și protecția și a adăugat că urmează să discute și cu Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, pentru a afla mai multe informații despre cele petrecute.

„Poliția să își facă treaba și voi discuta și cu Mustață să văd dacă el știe ceva clar, nu vorbe din astea, așa, pentru presă. Ce a ajuns baza mea, poligon de curse? Vor răspunde toți cei care le-au permis ălora să intre acolo. Dar, cum naiba să intre? Păi, paznicii mei dorm? Ce a ajuns baza aia? Intră acolo fiecare cum vrea? Nu se poate așa ceva.

