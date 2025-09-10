Cadavru în stare avansată de descompunere, descoperit într-un portbagaj de TESLA. Proprietarul mașinii este un cunoscut cântăreț

Poliția din Los Angeles a descoperit, luni, 8 septembrie, un cadavru aflat într-o stare avansată de descompunere. Trupul neînsuflețit era ascuns într-un sac așezat în portbagajul unei mașini Tesla.

Autoturismul aparține cunoscutului cântăreț D4vd, aflat în prezent în turneu.

De ce nu poate fi identificată victima

D4vd este un artist cunoscut pentru hiturile sale, fiind prezent la numeroase festivaluri, inclusiv Coachella.

Potrivit LAPD, agenții au fost chemați la depozitul auto de pe North Mansfield Avenue după ce angajații au semnalat un miros puternic provenind dintr-o mașină.

Surse citate de NBC News au precizat că rămășițele umane descoperite în portbagaj nu erau intacte, ceea ce va întârzia procesul de identificare a victimei.

Cadavrul a fost găsit într-un sac, în portbagajul vehiculului Tesla, a transmis NBC. Mașina fusese ridicată, fiind raportată ca abandonată.

Căpitanul Robert Peters a confirmat că mașina se afla de câteva zile în spațiul de depozitare, fiind izolată între timp cu bandă galbenă de securitate.

Cazul este tratat momentan ca o investigație privind moartea unei persoane.

