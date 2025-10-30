Prima pagină » Actualitate » Câinele unei familii din Italia a DISPĂRUT de la o expoziție canină din Bihor. Polițiștii au intrat imediat în alertă

Câinele unei familii din Italia a DISPĂRUT de la o expoziție canină din Bihor. Polițiștii au intrat imediat în alertă

30 oct. 2025
Câinele unei familii din Italia a DISPĂRUT de la o expoziție canină din Bihor. Polițiștii au intrat imediat în alertă
Un câine de rasă (Weimaraner), aparținând unei familii din Italia, a dispărut – duminică – în timpul unei expoziții canine organizate în stațiunea Băile 1 Mai, județul Bihor.

Din fericire, patrupedul – o femelă de patru ani pe nume Eyes – cu pedigreeul „Sardulian Sweet Eyes Cuore Grigio” (familia Dlhote), a fost recuperat – marți dimineață – de doi polițiști bihoreni, după aproape 48 de ore de căutări.

Aceasta fugise în zona împădurită din apropierea perimetrului evenimentului.

La căutări a contribuit și comunitatea locală, care s-a mobilizat imediat: fotografiile câinelui au fost distribuite masiv online, iar voluntarii au pornit în căutări prin întreaga zonă.

Căutările s-au extins inclusiv în localitățile Oșorhei, Hidișel și Alparea, potrivit publicației eBihoreanul.ro.

Câinele a fost găsit în Rontău de doi polițiști: Gabi Țică, de la Investigații Criminale, și Alin Creț, din cadrul Compartimentului de Proximitate, ambii având gradul de agent-șef adjunct.

Eyes se adăpostise la etajul unei case aflate în construcție și era teafără. Animalul a fost transportat în siguranță la sediul Poliției, unde proprietarii au venit imediat pentru a-l recupera.

Copleșită de emoție, femeia i-a îmbrățișat și sărutat pe toți polițiștii prezenți. Și, deși a încercat să le ofere o recompensă celor doi agenți care au găsit câinele, aceștia au refuzat-o.

Momentul reîntâlnirii a fost surprins în fotografii care arată atât bucuria stăpânilor, cât și implicarea celor care au participat la căutări.

„Mulţumesc, mulţumesc şi mulţumesc din nou tuturor că mi-aţi găsit câinele! Plâng de bucurie! Mulţumim pentru solidaritate”, este mesajul postat de proprietara lui Eyes pe rețelele de socializare.

