Un cățel a fost filmat în timp ce își ținea de mână stăpânul, în așteptarea metroului din București, iar imaginile au devenit virale

Un cățel a fost filmat pe peronul unei stații de metrou din București, pe când ținea de mână stăpânul. Imaginile au devenit imediat virale, iar autoarea care a postat imaginile pe Tik Tok a recunoscut faptul că i-au dat lacrimile când i-a văzut.

Totul s-a petrecut în weekend, la stația de metrou Piața Sudului. Acolo, o tânără a filmat momentul în care un cățel își ține stăpânul de mână pe peron. Patrupedul, un Ciobănesc German, și stăpânul său, par a sta să aștepte metroul.

În imagini, se poate vedea cum patrupedul stă foarte cuminte pe peron și așteaptă, dar nu se poate dezlipi de stăpân. Cei doi pare sunt cunoscuți în Capitală, pentru că internauții au comentat imediat la imaginile de pe Tik Tok și au spus că i-au văzut des împreună, iar cățelul este mereu cuminte.

„Nu plănuiam să plâng sâmbătă dimineața la metrou”, a scris autoarea videoclipului care a postat imaginile pe TikTok.

O persoană a mărturisit că a mai văzut cățelul, alături de bărbatul din imagine. Patrupedul se pare că merge frecvent cu metroul și întotdeauna este frumos privit de pasageri. „L-am mai văzut pe acest domn în metrou. Are un câine foarte inteligent și este privit frumos de mulți oameni”, a scris cineva în comentarii.

Regulile pentru c ălătoria cu c âinii în metroul din Bucure ști în 2025

C âinii mici și medii pot călători în metrou dac ă sunt ținuți sub control, iar pentru c âinii mici este permis s ă fie transportați în cu ști sau în genți speciale .

C âinii de talie medie și mare trebuie să fie în les ă și să poarte botniță pe toată durata călătoriei .

C âinii de talie mare pot avea acces în metrou numai în situa ții speciale , cum ar fi c âinii-ghid sau câinii de asisten ță , care pot circula fără botniță .

De asemenea , es te necesar să se dețină carnetul de sănătate al c âinelui , cu vaccin ările la zi.

Proprietarul este pe deplin responsabil de comportamentul c âinelui și trebuie să păstreze curățenia , av ând la îndemân ă pungi pentru îndep ărtarea eventualelor excremente .

La orele de vârf , accesul câinilor de talie mare poate fi restric ționat pentru a evita aglomerația .

Este interzis ca animalele să ocupe locurile din metrou și trebuie să stea mereu sub supravegherea stăp ânului .

