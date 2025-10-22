Prima pagină » Actualitate » Un cățel a fost filmat în timp ce își ținea de mână stăpânul, în așteptarea metroului din București, iar imaginile au devenit virale

22 oct. 2025, 21:59, Actualitate
Un cățel a fost filmat pe peronul unei stații de metrou din București, pe când ținea de mână stăpânul. Imaginile au devenit imediat virale, iar autoarea care a postat imaginile pe Tik Tok a recunoscut faptul că i-au dat lacrimile când i-a văzut.

Totul s-a petrecut în weekend, la stația de metrou Piața Sudului. Acolo, o tânără a filmat momentul în care un cățel își ține stăpânul de mână pe peron. Patrupedul, un Ciobănesc German, și stăpânul său, par a sta să aștepte metroul.

În imagini, se poate vedea cum patrupedul stă foarte cuminte pe peron și așteaptă, dar nu se poate dezlipi de stăpân. Cei doi pare sunt cunoscuți în Capitală, pentru că internauții au comentat imediat la imaginile de pe Tik Tok și au spus că i-au văzut des împreună, iar cățelul este mereu cuminte.

„Nu plănuiam plâng sâmbătă dimineața la metrou”, a scris autoarea videoclipului care a postat imaginile pe TikTok.

O persoană a mărturisit a mai văzut cățelul, alături de bărbatul din imagine. Patrupedul se pare merge frecvent cu metroul și întotdeauna este frumos privit de pasageri. „L-am mai văzut pe acest domn în metrou. Are un câine foarte inteligent și este privit frumos de mulți oameni”, a scris cineva în comentarii.

Regulile pentru călătoria cu câinii în metroul din București în 2025

  • Câinii mici și medii pot călători în metrou dacă sunt ținuți sub control, iar pentru câinii mici este permis să fie transportați în cuști sau în genți speciale.
  • Câinii de talie medie și mare trebuie fie în lesă și poarte botniță pe toată durata călătoriei.
  • Câinii de talie mare pot avea acces în metrou numai în situații speciale, cum ar fi câinii-ghid sau câinii de asistență, care pot circula fără botniță.
  • De asemenea, este necesar se dețină carnetul de sănătate al câinelui, cu vaccinările la zi.
  • Proprietarul este pe deplin responsabil de comportamentul câinelui și trebuie păstreze curățenia, având la îndemână pungi pentru îndepărtarea eventualelor excremente.
  • La orele de vârf, accesul câinilor de talie mare poate fi restricționat pentru a evita aglomerația.
  • Este interzis ca animalele ocupe locurile din metrou și trebuie stea mereu sub supravegherea stăpânului.

