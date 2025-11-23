Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate

România a devenit o țară în care forța de muncă din Asia câștigă tot mai mult teren, acesta fiind un fenomen în continuă expansiune. Și când vorbim de lucrători de pe cel mai mare continent al planetei avem în vedere în special persoane din Nepal, plasate în tot felul de job-uri.

De la construcții și HoReCa până la transporturi și servicii, mulți angajatori români aleg să apeleze la muncitori străini.

Diferențe notabile la salariile oferite

Când vorbim despre această tendință, o întrebare persistă în spațiul public: Care sunt diferențele salariale între angajații asiatici și cei români, pentru aceeași muncă prestată?

Ca să avem o idee despre cum plătește piața muncii, am realizat un tabel comparativ pe baza unor salarii nete medii. Se poate observa destul de limpede că, în multe cazuri, veniturile lucrătorilor nepalezi, de exemplu, sunt semnificativ mai mici decât cele ale românilor.

Există, însă, și câteva excepții destul de interesante.

În sectorul construcțiilor, diferența este uriașă. Un muncitor necalificat român câștigă în medie 7.191 lei, în timp ce nepalezul primește în jur de 3.000 lei. Tot aici, managerul român de echipă ajunge la un salariu mediu de 9.000 lei, pe când un nepalez nu trece de 4.000 lei.

Sunt diferențe consistente și în retail: un casier român câștigă aproximativ 6.503 lei, aproape triplu față de un casier asiatic, plătit cu aproximativ 2.450 lei. Mai departe, în HoReCa, avem următoarele câștiguri: chelner/cameristă român(ă) – aproximativ 5.983 lei; chelner/cameristă nepalez(ă) – 3.400 lei.

În zona de servicii (îngrijitor/lucrător casnic), salariile sunt relativ apropiate. Aici, românul ia 4800 lei în mână, lucrătorul asiatic, 4600 lei.

Cum sunt plătite meseriile tehnice

Diferențele sunt foarte mari și dacă vorbim de meseriile tehnice, precum electrician sau sudor. Iată ce comparații am găsit:

Electrician român: 6.200 lei vs. electrician nepalez: 4.100 lei;

Sudor român: 6.000 lei vs. sudor nepalez: 4.100 lei.

Totodată, în transporturi, un șofer român adună lunar aproximativ 5.500 lei, pe când unul venit din Asia strânge „doar” 4.100 lei.

Datele culese arată o realitate complexă a pieței muncii din România. Salariile lucrătorilor români rămân considerabil mai mari în sectoarele cu cerințe de calificare înaltă: IT, medicină și inginerie. În schimb, nepalezii sunt angajați pe salarii mai mici decât românii în construcții, retail, HoReCa și unele meserii tehnice.

Toate aceste diferențe salariale sunt influențate de o serie de factori, cum ar fi costurile de recrutare internațională, disponibilitatea forței de muncă autohtone, dar mai ales nivelul de experiență.

