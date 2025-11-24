Câți bani câștigă această tânără care este MODEL de mâini. Merită să facă atâtea sacrificii?

O cheamă Avisha Tewani și este model profesionist de mâini. Oricât de ușoară pare, această meserie nu este deloc așa, dă asigurări tânăra. Din spusele sale, ceea ce face ea implică multă disciplină și o serie de reguli stricte pe care trebuie să le respecte.

Cariera Avishei a început în 2020, când era stilist freelancer. Și azi se ocupă de asta, dar numai în timpul liber, când nu e ocupată cu modelingul.

Sacrificiile pe care le face pentru a-și proteja mâinile

Totul a pornit de la o ședință foto cu inele de logodnă. Foarte impresionată de rezultatul imaginilor, Avisha a trimis fotografiile unui agent, iar în scurt timp a obținut primul ei contract. De atunci, a lucrat pentru branduri importante precum Coca-Cola sau Kylie Cosmetics. Mâinile sale apar în reclame pentru case de lux precum Dior și Chanel.

Publicația britanică Daily Star dezvăluie că tânăra poate câștiga până la 2600 de euro pentru o singură zi de filmare. Într-o zi, câștigurile ei pot varia între 260 și 2.600 de euro. A fost solicitată să filmeze pentru mai multe companii și nu doar datorită mâinilor fine și delicate, ci și pentru alte zone ale corpului, precum picioarele, urechile sau gâtul.

Totuși, succesul financiar presupune și multe sacrificii, spune Avisha. Pentru a evita un accident care i-ar putea afecta cariera, ea a renunțat la mersul pe bicicletă. În viața de zi cu zi, poartă mănuși aproape non-stop; nu doar când face curat, ci și la diverse exerciții fizice își protejează mâinile, din dorința de a preveni apariția bătăturilor sau a altor răni.

„A trebuit să-mi schimb complet rutina. Renunțasem la abonamentul pentru bicicleta din oraș, pentru că m-am accidentat de câteva ori și mi-am fracturat cotul și încheietura. N-am vrut să mai risc. Îmi plăcea boxul, dar a trebuit să-l abandonez ca să-mi protejez mâinile. Acum port mănuși la orice tip de exercițiu și chiar și când spăl vasele, lucru pe care înainte nu îl făceam”, a povestit Avisha pentru Daily Star.

Deși din exterior pare ușor, meseria de model de mâine este extenuantă, se plânge tânăra. O ședință foto poate dura între două și 12 ore și implică echipe formate din 5 până la 35 de persoane. De multe ori, ofertele și confirmările pentru colaborări vin chiar în dimineața filmărilor.

„Este o muncă dificilă. De multe ori, clientul nu știe exact ce își dorește și se bazează pe tine să fii creativ, să pui în valoare produsul și brandul. Uneori ai la dispoziție doar un singur ruj sau un obiect și totul trebuie să iasă impecabil. La o ședință pentru Chanel, dedicată Zilei Îndrăgostiților, am lucrat două zile și am schimbat manichiura de două sau trei ori”, a mai povestit Avisha.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FOTO. Dan Alexa și Alina Pușcău despre ce s-a întâmplat între ei la „Asia Express”. „Aș fi spus-o pentru că m-ar fi AVANTAJAT situația asta”

FOTO. Valentina Pelinel, AMINTIRI de la începutul carierei de model. „Eu eram și micuță, la 16 ani nu știam ce fac”