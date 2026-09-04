Nu există statul paralel. Justiția e corectă. PSD și UDMR sunt partide proeuropene cu care se poate guverna. Sunt ideile politice care defineau până nu demult Uniunea Salvați România. Unele erau lozinci, altele reieșeau din acțiunile politice ale partidului, precum acceptul de a guverna împreună cu PSD și UDMR. Astăzi le acuză de extremism.

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În momentul în care PSD a votat, împreună cu AUR, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, PSD a devenit „partid extremist”, alături de AUR, SOS și POT. Odată cu startul noii sesiuni parlamentare, USR a dat de înțeles că și colegii de la UDMR sunt extremiști, fiindcă au votat în favoarea înlocuirii membrilor USR din funcțiile de conducere de la Camera Deputaților. Alături de partidele vizate de atacurile USR-ului au votat în favoarea unor noi numiri și reprezenții minorităților naționale. Aceștia, însă, au scăpat, momentan, de calificativul „extremist”.

Cătălin Drulă: „UDMR a adus extremismul la putere”

Deși UDMR a fost multă vreme „un aliat” al USR-ului, perspectivele politice s-au schimbat. Fostul președinte USR, Cătălin Drulă, a transmis un mesaj în limba maghiară, prin care acuza UDMR-ul că ar fi adus extremismul la putere.

„Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt.

De ieri, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL cu doi membri de la AUR și SOS. Și asta s-a întâmplat cu votul UDMR.

Cu votul UDMR, de ieri, partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL care au doar 2 reprezentanți.

Și asta în condițiile în care USR+PNL au 94 deputați în timp ce AUR+SOS au 75 deputați. O matematică strâmbă care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR.

De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare? Aceasta este o întrebare pe care alegătorii trebuie să o pună reprezentanților lor în Parlamentul României”, a transmis Drulă, printr-o postare pe Facebook.

UDMR a răspuns, prin Csoma Botond, acuzațiilor aduse de Drulă și transmite că interpretează atitudinea colegilor de guvernare ca pe un act de ipocrizie și dublu standard. Csoma Botond se declară, acum, surprins de faptul că cei de la USR nu au comunicat în limba maghiară și atunci când au votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, alături de AUR.

„Am văzut că USR-ul ne-a atacat vehement. Cătălin Drulă, deputat USR, a «învățat» brusc chiar și limba maghiară pe Facebook. (…) Mă «mir» că nu a comunicat în limba maghiară și atunci când USR și AUR au depus împreună moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, au semnat împreună documentul și au votat împreună pentru adoptarea lui”, a transmis Csoma Botond.

Publicația Gândul a evidențiat, în repetate rânduri, predilecția celor de la USR pentru ipocrizie și standarde duble. Întrebați de Gândul, în urmă cu aproximativ două săptămâni, de ce ANI a devenit o instituție „PSD-istă” în urma deciziei care îl defavorizează pe Dominic Fritz, iar când deciziile ANI îi vizau pe adversarii politici ai USR, partidul tăcea, cei de la USR au evitat să ofere un răspuns concret.

Tot refritor la legea ANI, USR a transmis public faptul că înlăturarea lui Dominic Fritz din fotoliul de primar al Timișoarei, prin legea ANI, reprezintă „o încălcare de drepturilor omului” și o un act de „erdoganizare a României”.

În 2024, când CCR a anulat alegerile, USR declara că democrația a fost salvată. Însă, atunci când Curtea Constituțională a decis că legea ANI, împreună cu „amendamentul Fritz”, este constituțională, USR a ieșit la atac și a transmis că CCR este o instituție a PSD.

Derapaje grave la adresa Justiției

Când DNA chema la declarații politicieni din partea PSD sau PNL, se considera că procurorii își fac treaba. Însă, odată ce membri ai USR au fost chemați să dea cu subsemnatul, senatorul USR Cristian Ghinea a lansat o serie de atacuri grobiene la adresa magistraților, pe care i-a numit, pe Facebook, „borfași”, iar mai apoi, „jeguri umane” sau „procurori pesediști jegoși”.

Ipocrizia și afinitatea USR pentru dublul standard politic nu mai sunt o noutate și devin, tot mai mult, o constantă pentru partid.

Daniel Zamfir: „Ipocrizia USR e fără limite”

Senatorul Daniel Zamfir reacționează la atacurile celor de la USR, care continuă să mitralieze cu etichete pe oricine nu le este aliat. USR jignește electoratul celor de la AUR, PSD, SOS și POT, iar mai nou este vizat și electoratul celor de la UDMR. Cu toții au devenit peste noapte „extremiști”. După modelul promovat de Nicușor Dan, USR evită să ofere o definiție a termenului „extremist”, însă continuă să-l folosească în mod repetitiv.

„Nu e nimic nou, dar ipocrizia la ei este fără limite și ați văzut-o de când Fritz, când se punea problema guvernării, spunea că nu e nicio problemă cu cei pe care, iată, azi îi face extremiști”, a explicat Daniel Zamfir pentru publicația Gândul.

Daniel Zamfir evidențiază ipocrizia celor de la USR și amintește despre modul în care partidul a luat naștere. Senatorul subliniază modul cinic în care USR s-a folosit de contextul tragic de la Colectiv pentru a profita de emoția generată în spațiul public.

„Aici, măsura ipocriziei celor de la USR este pur și simplu fără limite. Adică sunt cei care, în afară de a demola și de a-și construi un discurs — discursul urii, că ăsta este și singurul obiectiv de-al lor politic pe care l-au urmat cu sfințenie. Încă de la înființarea lor, știm bine, ei s-au născut, practic, cinic, o spun, pe cadavrele celor de la Colectiv, semănând ură împotriva PSD, iar acest lucru l-au continuat și îl vor continua cât timp vor mai exista pe scena politică.

Ăsta este curentul neomarxist care propagă numai ură, care dezbină, și ei sunt exact pe linia pe care o au de când s-au înființat. Nimic nou”, a transmis Daniel Zamfir.

„Cum e cu penalii în funcții publice?”

Senatorul Daniel Zamfir a exemplificat abordările perfide ale membrilor USR, care, deși strigă că SOS ar fi un partid compus din „extremiști”, declară public faptul că nu sunt deranjați că PNL a racolat un senator de la POT. Zamfir mai afirmă că extremismul este, de fapt, mult mai aplicabil celor de la USR decât altor partide.

„Comportamentul extremist este cu mult mai aplicat lor decât altor partide. Mă refer la comportamentul public. Că, până la urmă, doctrina suveranistă e una, dar cordoanele roșii pe care ei le-au trasat așa, imaginar, știți: «Nu facem o alianță cu AUR, că sunt extremiști, nu facem cu POT, nu facem cu SOS» sunt altceva.

Dar uite că tocmai ieri, partenerii lor de la PNL au luat un senator de la POT, adică din zona extremiștilor ălora, a celor mai răi, da? Și e foarte în regulă.

Chiar auzeam, într-o emisiune televizată, un lider USR care spunea că nu e nicio problemă, că, până la urmă, sunt parlamentari aleși. Uitați-vă cum e cu penalii în funcții publice. Atunci când discutăm despre condamnații lor, ăia sunt buni. Sunt victimele justiției. Restul sunt răi și trebuie condamnați.

Adică dubla măsură a USR-ului a fost probată cu atâtea ocazii, încât nu cred că mai există vreo îndoială în legătură cu asta. Iar chestiunea cu extremismul și cu comportamentul extremist se înscrie în aceeași linie”, a concluzionat senatorul Daniel Zamfir.