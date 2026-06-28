Calea Victoriei este pietonală, duminică, 28 iunie. Ce puteți face în această seară, în București

O veste favorabilă pentru cei care doresc să se relaxeze, în această după-amiază, în Capitală. Calea Victoriei este pietonală, duminică, 28 iunie 2026. O plimbare de-a lungul promenadei urbane poate reprezenta și o ocazie de a afla mai multe detalii legate de oraș, precum și despre drepturile europene.

Primăria Municipiului București a anunțat că, duminică, 28 iunie 2026, Calea Victoriei este pietonală. În acest mod, este marcat cel de-al 9-lea weekend de „Străzi deschise – București”, anul acesta, iar tema este „Bucureștiul rezilient: patrimoniu, comunitate și siguranță urbană”.

În această după-amiază au loc o serie de evenimente care pot stârni curiozitatea celor care participă în cadrul lor. De exemplu, începând de la ora 17:00, puteți vizualiza expoziția „Reducerea riscului seismic – un efort comun”. Poate fi observată până la ora 21:00. Între timp, doritorii pot lua parte și la o sesiune de informare privind drepturile europene. Plimbarea poate continua pe segmentul Bulevardul Dacia – Splaiul Independenței până la ora 22:00, traficul fiind restricționat.

Calea Victoriei la pas: ce poți face astăzi

„De la ora 10.00, deschidem promenada urbană pe #CaleaVictoriei!

Suntem în al 9-lea #weekend de Străzi deschise – București. Tema lui este „Bucureștiul rezilient: patrimoniu, comunitate și siguranță urbană”.

Te așteptăm!

👉Programul de astăzi:

✔️11:00 – 12:30: Tur ghidat gratuit: „Explorează Bucureștiul la pas pe Calea Victoriei”, cu Anita Sterea (ghid cultural și istoric), Statuia Ecvestră a Regelui Carol I → Muzeul Național de Istorie a României,;

✔️17:00 – 18:30: Dezbatere: „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, Moderator: Răzvan Munteanu, Invitați: Dragoş Marcu, Beatrice Băluță Siclitaru, Matei Sumbasacu, Matei Damian, Daniela Chiracu, Piața Revoluției;

✔️17:00 – 21:00: Expoziția „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, Piața Revoluției;

✔️18:00 – 20:00: „La pas cu drepturile tale prin Europa” – sesiune de informare a publicului cu privire la drepturile de care beneficiază în Europa, în calitate de consumatori, Muzeul Național de Istorie a României.

#StrăziDeschise avem până diseară, la ora 22.00, pe segmentul dintre Bd. Dacia și Splaiul Independenței”, a anunțat Primăria Municipiului București, pe Facebook.

Sursă foto: Shutterstock, Facebook Primăria Municipiului București