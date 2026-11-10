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10 Noiembrie, calendarul zilei: Brittany Murphy ar fi împlinit 49 de ani. Se stinge Gheorghe Dinică

Elena Stănică-Ezeanu
10 Noiembrie, calendarul zilei: Brittany Murphy ar fi împlinit 49 de ani. Se stinge Gheorghe Dinică
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Facebook,
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 10 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Brittany Murphy a fost o actriță americană, apreciată pentru farmecul, energia și naturalețea sa. Născută pe 10 noiembrie 1977, în Atlanta, Georgia, aceasta a devenit una dintre figurile îndrăgite ale cinematografiei americane de la sfârșitul anilor ‘90 și începutul anilor 2000. A devenit cunoscută datorită rolului din filmul Clueless (1995), iar ulterior a jucat în producții apreciate precum 8 Mile, Girl, Interrupted și Just Married. Talentul său i-a permis să interpreteze atât roluri comice, cât și dramatice, câștigând simpatia publicului. Viața actriței s-a încheiat tragic pe 20 decembrie 2009, la doar 32 de ani, din cauza unei pneumonii. Moartea sa prematură a șocat lumea cinematografiei și a lăsat numeroase întrebări în rândul admiratorilor. Brittany Murphy rămâne în memoria publicului ca o actriță sensibilă, carismatică și plină de viață, iar filmele sale îi păstrează vie amintirea.

Brittany Murphy

Născut pe 1 ianuarie 1934, în București, Gheorghe Dinică a fost unul dintre cei mai mari actori ai României, un artist cu o personalitate puternică, o voce inconfundabilă și un talent extraordinar. De-a lungul carierei sale, a interpretat numeroase roluri memorabile în filme precum Filantropica, Cu mâinile curate, Duelul și Prin cenușa imperiului. A jucat și pe marile scene de teatru, impresionând publicul prin naturalețea și profunzimea interpretărilor. Dincolo de cariera artistică, avea și o pasiune deosebită pentru muzică. Îndrăgea cântecele de petrecere și romanțele și a înregistrat mai multe CD-uri alături de artiști precum Ștefan Iordache și Nelu Ploieșteanu. Gheorghe Dinică s-a stins din viață pe 10 noiembrie 2009, în București, la vârsta de 75 de ani. A fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu, pe Aleea Artiștilor. În anul 2013, în fața Teatrului de Comedie din București a fost dezvelit un bust în memoria sa. Prin rolurile sale din teatru și film, a reușit să cucerească publicul și să devină o adevărată legendă a culturii românești.

Gheorghe Dinică

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1483: Martin Luther 🇩🇪✝️ primul reformator protestant ale cărui reforme au dus la nașterea Bisericii Evanghelice-Luterane
🎂1759: Friedrich von Schiller 🇩🇪✒️ unul din clasicii poeziei germane
🎂1919: Mihail Kalașnikov 🇷🇺🔫 cel mai cunoscut pentru crearea armelor de asalt AK-47, AKM și AK-74
🎂1923: Hachikō 🇯🇵🐶 câine din rasa Akita Inu născut la o fermă din apropierea orașului Ōdate, prefectura Akita, rămas în memoria umanității pentru devotamentul față de stăpânul său chiar și la mulți ani după decesul acestuia
🎂1925: Richard Burton 🇬🇧🎬 Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966)
🎂1925: Nicolae Militaru 🇷🇴✩ primul ministru al apărării după revoluția din 1989
🎂1927: Nicolae Florei 🇷🇴🎼 unul dintre soliștii de marcă ai Operei Naționale Române
🎂1928: Ennio Morricone 🇮🇹🎼 compozitor de film Stilul lui de compoziție este cunoscut mai ales în westernurile „spaghetti” (The Good, The Bad and the Ugly și Once Upon A Time In The West, ambele regizate de Sergio Leone). În 2007 a primit Oscar pentru întreaga carieră, fiind al doilea compozitor de muzică de film care primește acest premiu, după Alex North
🎂1932: Roy Scheider 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru rolul polițistului Martin Brody în Jaws (1975)
🎂1939: Russell Means 🇺🇸🎬 activist pentru drepturile amerindienilor, a devenit faimos odată cu rolul său din Ultimul mohican (1992)
🎂1942: Vsevolod Gavrilov 🇲🇩🎬 cunoscut pentru interpretarea rolului țiganului Danilo din Șatra (1975)
🎂1955: Roland Emmerich 🇩🇪🇺🇸🎥 Filmele sale au adunat pe plan mondial mai mult de 3 miliarde $, aducându-l pe locul al 14-lea în topul celor mai profitabili regizori ai tuturor timpurilor. Printre filmele regizate de el se numără: Soldatul universal (1992) – cu Jean-Claude Van Damme, Stargate (1994) – cu Kurt Russell, Ziua Independenței (1996) – cu Will Smith, Godzilla (1998), Patriotul (2000) – cu Mel Gibson, Unde vei fi poimâine? (2004) – cu Dennis Quaid, 2012 (2009)
🎂1965: Eddie Irvine 🇬🇧🏎‍🟀 145 de starturi în F1
🎂1966: Vanessa Angel 🇬🇧💃🏼🎬 Weird Science (1994 – 1998), Kingpin (1996)
🎂1969: Faustino Asprilla (Caracatița) 🇨🇴⚽️
🎂1970: Warren G 🇺🇸🎤 pionier al G-funk. Regulate (1994), alături de Nate Dogg
🎂1971: Walton Goggins 🇺🇸🎬 Predators (2010), Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015), Ant-Man and the Wasp (2018)
🎂1973: Patrik Berger 🇨🇿⚽️
🎂1977: Brittany Murphy 🇺🇸🎬 cunoscută pentru rolurile din Girl, Interrupted, Don’t Say a Word sau 8 Mile. A murit la 32 de ani, de pneumonie
🎂1980: Radu Almășan 🇷🇴🎤 (Bosquito)
🎂1994: Zoey Deutch 🇺🇸🎬 Dirty Grandpa (2016), Juror #2 (2024), The Threesome (2025)
🎂2000: Mackenzie Foy 🇺🇸🎬 Interstellar (2014), Black Beauty (2020)

Decese 🕯

🕯️1938: Kemal Atatürk 🇹🇷🗣️ fondatorul și primul președinte al Republicii Turcia
🕯️1982: Leonid Brejnev 🇷🇺🗣️
🕯️2001: Ken Kesey 🇺🇸✒️ cunoscut pentru celebrul său roman Zbor deasupra unui cuib de cuci (1962), care ulterior a fost ecranizat
🕯️2009: Gheorghe Dinică 🇷🇴🎭🎬 unul dintre cei mai importanți actori români
🕯️2009: Robert Enke 🇩🇪⚽️ s-a sinucis la 32 de ani, după mai mulți ani în care suferea de depresie, în urma decesului prematur al fiicei sale
🕯️2011: Andrei Igorov 🇷🇴🚣 laureat cu argint la Jocurile Olimpice de vară din 1964 de la Tokyo în proba de canoe simplu 1.000 m
🕯️2015: Helmut Schmidt 🇩🇪🗣️ fost cancelar federal al Germaniei

Evenimente📋

📋🇷🇴💥Ziua Artileriei Române. În 1843, domnul Ţării Româneşti Gheorghe Bibescu, a legiferat, prin Porunca Domnească nr. 198, înfiinţarea primei baterii de artilerie, document ce consfinţeşte constituirea artileriei ca armă distinctă în Armata Română
📋🕊️ Ziua internațională a științei pentru pace și dezvoltare, organizată sub egida UNESCO
📋🧮 Ziua internațională a contabilității

Calendar 🗒️

🗒️1444: Armatele otomane îi înving pe unguri în Bătălia de la Varna, consolidându-și în acest fel controlul asupra Constantinopolului și marcând începutul expansiunii otomane în Balcani
🗒️1508: A apărut, din inițiativa lui Radu cel Mare, Liturghierul slavon, tipărit de călugărul Macarie, prima carte tipărită în Țara Românească
🗒️1688: S-a terminat tipărirea Bibliei în limba română. Textul a fost definitivat din inițiativa lui Șerban Cantacuzino, domnul Munteniei
🗒️1898: Biblioteca Academiei Române a devenit bibliotecă publică pentru cercetători
🗒️1916: Are loc Șarja de la Robănești
🗒️1918: Declarația de independență a Poloniei
🗒️1928: Partidul Național – Țărănesc formează un nou guvern, condus de Iuliu Maniu
🗒️1940: România este lovită de un cutremur cu epicentrul în Vrancea. Numărul victimelor a fost estimat la 1000 de morți și 4000 de răniți, majoritatea în Moldova. În București, printre alte pagube, se prăbușește blocul „Carlton”, de pe bulevardul Magheru, făcând peste 150 de victime
🗒️1943: Martirii din Lübeck sunt executați prin ghilotinare de autoritățile naziste
🗒️1951: A fost efectuată prima convorbire telefonică la distanță, fără să fie nevoie de asistența unui operator
🗒️1970: Marele Zid Chinezesc a devenit obiectiv turistic
🗒️1989: Todor Jivkov a fost demis din funcția de secretar general al Partidului Comunist Bulgar, fiind înlocuit de Petăr Mladenov, un prim pas spre înlăturarea regimului comunist din Bulgaria
🗒️2006: Se înființează la Roma Partidul Românilor din Italia (Partidul Identitatea Românească)
🗒️2007: Incidentul ¿Por qué no te callas? (De ce nu taci?) care a avut loc între regele Juan Carlos al Spaniei și președintele Venezuelei Hugo Chávez
🗒️2008: La peste cinci luni după aterizarea pe Marte, NASA declară misiunea Phoenix încheiată, după ce comunicarea cu modulul s-a pierdut
🗒️2019: Primul tur al alegerilor prezidențiale în România cu o prezență la vot de 51,19%. Din cei 14 candidați, Klaus Iohannis a obținut 37,82%, Viorica Dăncilă 22,26%, Dan Barna 15,02%, Mircea Diaconu 8,85%, Theodor Paleologu 5,72%

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