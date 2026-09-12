CIA a declasificat 71 de documente despre Al-Qaida: spionajul SUA avertiza încă din 1998 asupra unui posibil atac cu avioane asupra orașelor americane

CIA a publicat 71 de documente declasificate despre Al-Qaida și Osama bin Laden, la 25 de ani de la 11 septembrie. Rapoarte din 1998 avertizau inclusiv asupra riscului deturnării unui avion și al unui atac aerian asupra unui oraș american.

CIA deschide unul dintre cele mai sensibile capitole ale istoriei recente a Statelor Unite. La 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, agenția americană de informații a declasificat 71 de documente care arată ce informații ajungeau la Casa Albă despre Al-Qaida și Osama bin Laden înaintea atacurilor care au ucis aproape 3.000 de oameni. Printre ele se află avertismente tulburătoare din 1998: posibilitatea ca teroriștii să deturneze un avion în Statele Unite sau chiar să prăbușească o aeronavă încărcată cu explozibili într-un oraș american, potrivit NBC News.

Documentele au fost publicate vineri de CIA și provin din rapoartele zilnice de informații pregătite pentru președinții Statelor Unite și din alte evaluări ale comunității americane de informații.

Materialele acoperă o perioadă de peste trei ani și jumătate, din februarie 1998 până la 12 septembrie 2001, ziua imediat următoare atentatelor. Ele oferă o imagine asupra informațiilor și amenințărilor pe care serviciile americane le urmăreau în perioada în care rețeaua condusă de Osama bin Laden își extindea capacitatea operațională.

Rapoartele au ajuns, în diferite etape, la administrațiile conduse de Bill Clinton și George W. Bush.

Documentele arată cum analiștii americani urmăreau activitatea lui bin Laden, rețeaua sa de sprijin și posibilitatea organizării unor atacuri împotriva unor ținte din Statele Unite.

Unul dintre cele mai vechi documente din colecție datează din februarie 1998 și a fost pregătit în timpul administrației Clinton. Raportul, intitulat „Teroriști care caută capacitatea de a obține arme de distrugere în masă”, îi menționa pe „bin Laden și alți extremiști islamici”.

La celălalt capăt al cronologiei se află un document din 12 septembrie 2001, redactat la numai o zi după atentate.

O sursă citată în acel raport indica faptul că atacurile ar fi fost pregătite timp de aproximativ doi ani și că printre țintele vizate s-ar fi aflat și Capitoliul Statelor Unite.

Avertismente din 1998 despre avioane și posibile atentate în Statele Unite

Cele mai grave informații apar însă în documentele redactate cu aproximativ trei ani înainte de 11 septembrie 2001.

O notă din 10 septembrie 1998 avertiza că Al-Qaida „ar putea doborî un avion plin de explozibili într-un oraş american”. Formularea capătă o încărcătură aparte privită retrospectiv, după atentatele în care avioane comerciale deturnate au fost folosite drept arme împotriva World Trade Center și Pentagonului.

Sursa video – X/@Adi13

Un alt raport, datat 4 decembrie 1998, indica faptul că Osama bin Laden și aliații săi se pregăteau pentru atentate în Statele Unite. Printre scenariile menționate se afla inclusiv deturnarea unui avion.

Publicarea celor 71 de documente reprezintă, potrivit conducerii CIA, cea mai amplă desecretizare de până acum a analizelor agenției legate de atentatele din 11 septembrie. Directorul CIA, John Ratcliffe, a legat decizia de comemorarea victimelor și de sacrificiul ofițerilor americani implicați ulterior în operațiunile împotriva organizațiilor teroriste.

„Printr-un gest de transparență excepțională, cinstim memoria celor pe care i-am pierdut în acea marți tragică prin publicarea a 71 de documente declasificate – cea mai mare publicare de analize ale CIA legate de 11 septembrie din istorie. Acum 25 de ani, atacurile din 11 septembrie au lovit națiunea noastră, dar nu ne-au înfrânt”, a transmis John Ratcliffe, directorul CIA. „De atunci, generații întregi de ofițeri CIA și-au dedicat cariera asigurării dreptății pentru compatrioții noștri căzuți la datorie și garantării faptului că Al-Qa’ida nu va mai face niciodată rău țării noastre. În anii care au urmat, numeroși ofițeri CIA și-au dat viața în Războiul global împotriva terorismului”, a continuat Ratcliffe. „Le cinstim memoria și serviciul prin angajamentul nostru de a perturba, de a desființa și de a învinge pe cei care doresc să ne facă rău”, a mai transmis directorul agenției americane de informații.

25 de ani de la atentatele care au schimbat Statele Unite și lumea

Publicarea documentelor are loc la împlinirea unui sfert de secol de la 11 septembrie 2001, ziua care a schimbat profund politica de securitate a Statelor Unite și a marcat începutul unei noi etape în lupta internațională împotriva terorismului.

În dimineața acelei zile, 19 membri ai Al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale.

Două dintre aeronave au fost prăbușite în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, provocând incendii uriașe și, ulterior, prăbușirea celor două clădiri.

Sursa video – X/@visegrad24

Un al treilea avion a lovit Pentagonul, sediul Departamentului american al Apărării.

Cel de-al patrulea, United Airlines Flight 93, s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii și membrii echipajului au încercat să-i oprească pe teroriști și să recâștige controlul aeronavei.

Aproape 3.000 de oameni au fost uciși în atentate.

Atacurile au declanșat schimbări majore în sistemele de securitate și informații ale Statelor Unite, au transformat regulile privind transportul aerian și au influențat politica externă americană pentru următoarele decenii.