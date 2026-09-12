Prima pagină » Știri externe » CIA a declasificat 71 de documente despre Al-Qaida: spionajul SUA avertiza încă din 1998 asupra unui posibil atac cu avioane asupra orașelor americane

CIA a declasificat 71 de documente despre Al-Qaida: spionajul SUA avertiza încă din 1998 asupra unui posibil atac cu avioane asupra orașelor americane

CIA a declasificat 71 de documente despre Al-Qaida: spionajul SUA avertiza încă din 1998 asupra unui posibil atac cu avioane asupra orașelor americane
Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001: 24 de ani de la tragedie / foto: Profimedia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

CIA a publicat 71 de documente declasificate despre Al-Qaida și Osama bin Laden, la 25 de ani de la 11 septembrie. Rapoarte din 1998 avertizau inclusiv asupra riscului deturnării unui avion și al unui atac aerian asupra unui oraș american.

CIA deschide unul dintre cele mai sensibile capitole ale istoriei recente a Statelor Unite. La 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, agenția americană de informații a declasificat 71 de documente care arată ce informații ajungeau la Casa Albă despre Al-Qaida și Osama bin Laden înaintea atacurilor care au ucis aproape 3.000 de oameni. Printre ele se află avertismente tulburătoare din 1998: posibilitatea ca teroriștii să deturneze un avion în Statele Unite sau chiar să prăbușească o aeronavă încărcată cu explozibili într-un oraș american, potrivit NBC News. 

Documentele au fost publicate vineri de CIA și provin din rapoartele zilnice de informații pregătite pentru președinții Statelor Unite și din alte evaluări ale comunității americane de informații.

Materialele acoperă o perioadă de peste trei ani și jumătate, din februarie 1998 până la 12 septembrie 2001, ziua imediat următoare atentatelor. Ele oferă o imagine asupra informațiilor și amenințărilor pe care serviciile americane le urmăreau în perioada în care rețeaua condusă de Osama bin Laden își extindea capacitatea operațională.

Rapoartele au ajuns, în diferite etape, la administrațiile conduse de Bill Clinton și George W. Bush.

Documentele arată cum analiștii americani urmăreau activitatea lui bin Laden, rețeaua sa de sprijin și posibilitatea organizării unor atacuri împotriva unor ținte din Statele Unite.

Unul dintre cele mai vechi documente din colecție datează din februarie 1998 și a fost pregătit în timpul administrației Clinton. Raportul, intitulat „Teroriști care caută capacitatea de a obține arme de distrugere în masă”, îi menționa pe „bin Laden și alți extremiști islamici”.

La celălalt capăt al cronologiei se află un document din 12 septembrie 2001, redactat la numai o zi după atentate.

O sursă citată în acel raport indica faptul că atacurile ar fi fost pregătite timp de aproximativ doi ani și că printre țintele vizate s-ar fi aflat și Capitoliul Statelor Unite.

Avertismente din 1998 despre avioane și posibile atentate în Statele Unite

Cele mai grave informații apar însă în documentele redactate cu aproximativ trei ani înainte de 11 septembrie 2001.

O notă din 10 septembrie 1998 avertiza că Al-Qaida „ar putea doborî un avion plin de explozibili într-un oraş american”. Formularea capătă o încărcătură aparte privită retrospectiv, după atentatele în care avioane comerciale deturnate au fost folosite drept arme împotriva World Trade Center și Pentagonului.

Sursa video – X/@Adi13

Un alt raport, datat 4 decembrie 1998, indica faptul că Osama bin Laden și aliații săi se pregăteau pentru atentate în Statele Unite. Printre scenariile menționate se afla inclusiv deturnarea unui avion.

Publicarea celor 71 de documente reprezintă, potrivit conducerii CIA, cea mai amplă desecretizare de până acum a analizelor agenției legate de atentatele din 11 septembrie. Directorul CIA, John Ratcliffe, a legat decizia de comemorarea victimelor și de sacrificiul ofițerilor americani implicați ulterior în operațiunile împotriva organizațiilor teroriste.

„Printr-un gest de transparență excepțională, cinstim memoria celor pe care i-am pierdut în acea marți tragică prin publicarea a 71 de documente declasificate – cea mai mare publicare de analize ale CIA legate de 11 septembrie din istorie. Acum 25 de ani, atacurile din 11 septembrie au lovit națiunea noastră, dar nu ne-au înfrânt”, a transmis John Ratcliffe, directorul CIA.

„De atunci, generații întregi de ofițeri CIA și-au dedicat cariera asigurării dreptății pentru compatrioții noștri căzuți la datorie și garantării faptului că Al-Qa’ida nu va mai face niciodată rău țării noastre. În anii care au urmat, numeroși ofițeri CIA și-au dat viața în Războiul global împotriva terorismului”, a continuat Ratcliffe.

„Le cinstim memoria și serviciul prin angajamentul nostru de a perturba, de a desființa și de a învinge pe cei care doresc să ne facă rău”, a mai transmis directorul agenției americane de informații.

25 de ani de la atentatele care au schimbat Statele Unite și lumea

Publicarea documentelor are loc la împlinirea unui sfert de secol de la 11 septembrie 2001, ziua care a schimbat profund politica de securitate a Statelor Unite și a marcat începutul unei noi etape în lupta internațională împotriva terorismului.

În dimineața acelei zile, 19 membri ai Al-Qaida au deturnat patru avioane comerciale.

Două dintre aeronave au fost prăbușite în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, provocând incendii uriașe și, ulterior, prăbușirea celor două clădiri.

Sursa video – X/@visegrad24

Un al treilea avion a lovit Pentagonul, sediul Departamentului american al Apărării.

Cel de-al patrulea, United Airlines Flight 93, s-a prăbușit în Pennsylvania după ce pasagerii și membrii echipajului au încercat să-i oprească pe teroriști și să recâștige controlul aeronavei.

Aproape 3.000 de oameni au fost uciși în atentate.

Atacurile au declanșat schimbări majore în sistemele de securitate și informații ale Statelor Unite, au transformat regulile privind transportul aerian și au influențat politica externă americană pentru următoarele decenii.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MILITAR The Spectator: Ucraina, la un pas de colaps. Negocierile de pace iluzorii și eșecul sancțiunilor îl lasă pe Zelenski fără opțiuni în fața lui Putin
23:57
The Spectator: Ucraina, la un pas de colaps. Negocierile de pace iluzorii și eșecul sancțiunilor îl lasă pe Zelenski fără opțiuni în fața lui Putin
JUSTIȚIE Samuel Eto’o, implicat într-un scandal uriaș. Este acuzat că a luat 500.000 de euro, bani proveniți din Rusia
20:44
Samuel Eto’o, implicat într-un scandal uriaș. Este acuzat că a luat 500.000 de euro, bani proveniți din Rusia
GUVERN Premierul Suediei vrea un nou mandat și anunță că va forma o coaliție cu partidul naționalist de dreapta „Democrații Suedezi”
19:59
Premierul Suediei vrea un nou mandat și anunță că va forma o coaliție cu partidul naționalist de dreapta „Democrații Suedezi”
DECES Prințesa Astrid a murit la 94 de ani, la doar două zile după înmormântarea fratelui ei, Regele Harald
19:20
Prințesa Astrid a murit la 94 de ani, la doar două zile după înmormântarea fratelui ei, Regele Harald
ECONOMIE Rusia îngheață dobânda cheie la 14%: Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor alimentează inflația
18:59
Rusia îngheață dobânda cheie la 14%: Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor alimentează inflația
TEHNOLOGIE Rusia lansează primele rețele 5G în 16 orașe mari, dar posesorii de iPhone sunt lăsați pe dinafară
18:50
Rusia lansează primele rețele 5G în 16 orașe mari, dar posesorii de iPhone sunt lăsați pe dinafară
Mediafax
„Pericol URIAȘ”. O criză MAI GRAVĂ decât cea din Strâmtoarea Ormuz este pe cale să izbucnească
Digi24
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Cancan.ro
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Adevarul
România își pregătește propria criză a forței de muncă. „Rezultatele PISA nu lasă speranță că vom avea oameni bine pregătiți”
Mediafax
DOLIU prelungit la familia regală norvegiană! La două zile după înmormântarea regelui a murit și SORA lui
Click
„Marș acasă, nu ești binevenit aici!” Țara în care românii sunt umiliți pe stradă și la muncă
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Ce se întâmplă doctore
Microbiomul intestinal ar putea fi „contagios”. Bacteriile din intestin se pot transmite între oameni
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Un nou brand auto apare pe piața din România! Ce modele a lansat Jetour în țara noastră?
Descopera.ro
Ce se întâmplă în creier după ce renunți la alcool?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Donald Trump nu regretă războiul cu Iran: „Dacă ar fi să o fac din nou, aș face exact ceea ce am făcut”
Mediafax Italia
NOILE REGULI privind permisul de conducere după 65 DE ANI. Ce se schimbă pentru șoferii cu diferite categorii din Italia
Mediafax Spania
Aici se găsește CEA MAI IEFTINĂ BENZINĂ! Unde să alimentezi dacă ești în vacanță, în Spania
EXCLUSIV Cum s-a transformat viața lui „Jimmy Hoffa” de România la 64 de ani. Ion Rădoi, cel mai influent om de la metrou, supus unui transplant de ficat
06:00
Cum s-a transformat viața lui „Jimmy Hoffa” de România la 64 de ani. Ion Rădoi, cel mai influent om de la metrou, supus unui transplant de ficat
EXCLUSIV Povestea exclusivă a tânărului închis la Rahova după ce un hoț de parfumuri i-a furat identitatea. „După pușcărie, am ajuns să caut în gunoaie”
05:00
Povestea exclusivă a tânărului închis la Rahova după ce un hoț de parfumuri i-a furat identitatea. „După pușcărie, am ajuns să caut în gunoaie”
FLASH NEWS Gigi Becali, obligat de Garda de Mediu să mute biserica de lângă Lacul Techirghiol. Latifundiarul dă vina pe Diana Buzoianu, „copilul lui Satan”
23:14
Gigi Becali, obligat de Garda de Mediu să mute biserica de lângă Lacul Techirghiol. Latifundiarul dă vina pe Diana Buzoianu, „copilul lui Satan”
DECES Generalul-maior (r) Marin Lungu a murit la 90 de ani. A devenit caporal la 9 ani și a supraviețuit unui lagăr nazist
22:13
Generalul-maior (r) Marin Lungu a murit la 90 de ani. A devenit caporal la 9 ani și a supraviețuit unui lagăr nazist
ARTĂ În 2018, un tablou de Picasso a dispărut din Milwaukee. Opt ani mai târziu, un bărbat a intrat cu „Torero” în secția de poliție: „De necrezut”
21:39
În 2018, un tablou de Picasso a dispărut din Milwaukee. Opt ani mai târziu, un bărbat a intrat cu „Torero” în secția de poliție: „De necrezut”
REACȚIE Băsescu susține că tandemul AUR-PSD va ajunge la putere. Fostul președinte spune că inclusiv Bolojan „favorizează” această variantă
21:27
Băsescu susține că tandemul AUR-PSD va ajunge la putere. Fostul președinte spune că inclusiv Bolojan „favorizează” această variantă

Cele mai noi

Trimite acest link pe