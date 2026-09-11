Vladimir Putin nu și-a schimbat obiectivele din 2022 și rămâne determinat să continue războiul pentru ocuparea regiunii Donbas și răsturnarea regimului democratic ucrainean prin „demilitarizare și denazificare”.

Donald Trump nu are niciun plan de pace decât să aducă Ucraina la masa negocierilor pentru a încheia războiul după termenii și condițiile lui Putin.acu În ciuda ajutoarelor consistente din partea Uniunii Europene și a Canadei, Kievul rămâne fără bani și fără oameni pe zi ce trece.

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Capcana Diplomatică și iluzia păcii prin business a lui Trump

Ucraina, rămasă fără rachete interceptoare Patriot, este copleșită de bombardamentele rusești, scrie The Spectator, o revistă britanică conservatoare de știri care și-a lansat primul număr în anul 1828, fiind cea mai veche revistă existentă de pe planetă și care l-a avut inclusiv pe fostul premier britanic Boris Johnson ca editor.

Vizitele de la Moscova ale emisarilor speciali ai lui Trump, diplomatul de carieră Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, n-au făcut decât să releve intențiile lui Putin de a desfășura un război îndelungat cu Ucraina.Jared Kushner a fost chiar ironizat de unii comentatori ucraineni pentru insistența sa optimistă că Trump urmărește să pună capăt războiului folosindu-se de experiența sa în afaceri.

„Războiul este un joc cu sumă negativă. Toată lumea pierde în urma războiului. Afacerile și pacea reprezintă un joc cu suma pozitivă.”, a spus Kushner.

Kushner, soțul Ivankăi Trump, a vorbit și despre aspirațiile lui Putin ce ar putea fi implementate odată cu încheierea războiului.Iuri Ușakov, consilierul liderului de la Kremlin pe politică externă, a confirmat că au fost discutate în detaliu problemele economice și proiectele majore avantajoase între Washington DC și Moscova.

Ucraina, în prag de colaps. Resursele militare și financiare ale Kievului s-au epuizat

Între timp, președintele Volodimir Zelenski consideră războiul din Donbas drept un „război pentru supraviețuirea Ucrainei ca stat democratic, unitar și independent”, cu aspirații către spațiul euro-atlantic.The Spectator susține că Trump greșește crezând că perspectiva unor afaceri profitabile între SUA și Rusia ar influența deciziile și planurile pe termen lung ale Kremlinului în a-și extinde influența în Europa.

Dacă lui Putin i-ar fi păsat de economia rusă sau de bunăstarea cetățenilor ruși, n-ar fi lansat în primul rând invazia la scară largă ce i-a adus în mod automat sancțiunile occidentale, scrie The Spectator. Pentru Putin, războiul nu vizează prosperitatea, ci apărarea Rusiei împotriva unei amenințări existențiale din partea extinderii NATO în spațiul ex-sovietic.

Societatea ucraineană, fracturată după demiterea lui Fedorov

În același timp, după scandalurile de corupție (dosarul „Midas”), Zelenski se amăgește în privința șanselor Ucrainei de a învinge Rusia, după ce el a divizat societatea ucraineană prin demiterea ministrului ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, un tânăr politician care a ajuns popular pentru reformele realizate în domeniul achizțiilor militare și eforturilor întreprinse pentru a reduce birocrația. Demiterea lui a scos la iveală corupția din interiorul sistemului, inclusiv din industria de apărare.

Kremlinul își continuă camania nemiloasă de a face orașele Ucrainei nelocuibile, să distrugă economia țării și să-i răpească viitorul. Capacitatea Kievului de a se apăra pe cont propriu după ce Zelenski a demarat proiecte de producție în masă a dronelor ieftine este pusă serios la îndoială.În plus, fiecare rachetă sau dronă de atac cu rază lungă de acțiune a devenit tot mai devastatoare. O nouă generație de drone de atac „Geran”, propulsate cu motor cu reacție, sunt mai rapide și mai precise decât vechile modele iraniene „Shahed”. Rusia, care pare să fi făcut deja trecerea la economia de război, dezvoltă și două sisteme de rachete de croazieră cu costuri reduse.

Chiar și The Guardian a scris că ce se întâmplă în Ucraina este un război dus împotriva orașelor și al infrastructurii, pe care nimeni nu-l va câștiga. Consilierul pe tehnologii de apărare al președintelui Zelenski, Serhii Beskrestnov a spus că „atacul a devenit mai puternic decât apărarea”. El se îndoiește că Ucraina va putea vreodată să producă suficiente rachete încât să-și protejeze orașele de distrugerile ce vor fi făcute în campania de iarnă a Rusiei.

Sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei sunt doar de fațadă. Înainte de conflict, Europa a finanțat mașinăria de război a Rusiei

Sancțiunile occidentale au eșuat. Și chiar dacă mulți cetățeni ruși au fost afectați de penuria de carburanți cauzată de atacarea instalațiilor petroliere și de gaz al Rusiei de către dronele ucrainene trimise în cadrul campaniei de atacuri aeriene, care a durat 40 de zile, ajungând să stea la coadă, regimul lui Putin e bine consolidat. Char și cu distrugerea a 20% din capacitățile de depozitare a combustibilului rusesc, este un preț pe care Putin este dispus să-l plătească.

Marea Britanie și Uniunea Europeană au sancționat în mod retoric Rusia, dar în practică, au trimis Moscovei sume mult mai mari pentru petrol și gaze decât toate ajutoarele militare i financiare oferite Kievului.Kievul a cheltuit deja cea mai mare parte a fondurilor alocate apărării pentru anul 2026 și se confruntă cu o gaură bugetară de 26 de miliarde de euro în ciuda împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat de UE.

Mai poate fi Ucraina salvată de la un colaps economic și militar?

Peisajul politic european tinde să se fisureze după avansul partidului AfD în Germania și al Marinei Le Pen în Franța. Trump a renunțat la ideea de mai susține o victorie ucraineană deplină. Europa, cu multiple probleme , nu are un plan concret pentru a salva Ucraina din calea furiei Kremlinului.

Spre deosebire de nepopularul război al lui Trump cu Iranul (Ipsos: 31%), războiul lui Putin cu Ucraina chiar este favorizat de cetățenii ruși (Levanda Center – între 70 și 78%). Și de la o ofertă de pace la alta, condițiile lui Putin devin tot mai dezavantajoase pentru Kiev, ceea ce i-ar putea pune pe ucraineni (extrem de demoralizați și epuizați din cauza războiului prelungit) pe gânduri și să se întrebe dacă nu ar fi fost mai benefic să fi încheiat pacea la Instanbul din martie 2022.

Sau și mai bine ar fi fost dacă din 2014, Occidentul s-ar fi implicat mai mult în medierea dialogului dintre Kiev și Moscova din 2014 și ar fi prevent izbucnirea celui mai devastator război european de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace: Valentin Stan: „Războiul se terminase în 2022 la Istanbul. Biden a ÎMPINS întreaga Europă în continuarea conflictului”

Sursa Foto: Hepta