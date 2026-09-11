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USR se laudă că miniștrii au fost vinerea la muncă

USR se laudă că miniștrii au fost vinerea la muncă
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După ce în presă au apărut informații potrivit cărora Guvernul și-ar putea da demisia, USR s-a grăbit să arate că miniștrii partidului sunt la muncă, într-o zi de vineri. Formațiunea a publicat pe Facebook o fotografie dintr-un birou, unde, la aceeași masă, apar Oana Țoiu, Radu Miruță, Irineu Darău și Diana Buzoianu, alături de un mesaj despre activitatea miniștrilor USR.

În ziua în care au circulat informații despre o posibilă demisie a Guvernului, USR a ținut să demonstreze, cu o fotografie de la birou, că miniștrii săi nu și-au abandonat activitatea, pentru că „este nevoie și de oameni care să muncească”.

”Ghinion! Miniștrii USR și secretarii de stat sunt și astăzi la muncă”

„Baronii PSD s-au bucurat puțin astăzi: «Guvernul își dă demisia», anunțau surse. Ghinion! Miniștrii USR și secretarii de stat sunt și astăzi la muncă”, scrie formațiunea în postarea însoțită de fotografie.

În aceeași postare, USR atacă PSD și susține că social-democrații încearcă să blocheze reformele și deciziile Guvernului.

„Și, în timp ce PSD ne târăște reformele prin instanțe și încearcă să blocheze în justiție fiecare decizie care le taie din privilegii și sinecuri, noi mergem înainte”, transmite USR.

Formațiunea susține că nu a provocat actuala criză și că România nu își permite să rămână blocată până la găsirea unei soluții politice.

Nu noi am cauzat această criză și este necesară o soluție pe termen lung, dar nu se poate opri țara în loc până atunci. Este nevoie și de oameni care să muncească, nu doar de unii care să clevetească”, mai scrie USR.

Partidul încheie postarea cu mesajul: „Nu abandonăm România într-un moment greu”.

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