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Samuel Eto’o, implicat într-un scandal uriaș. Este acuzat că a luat 500.000 de euro, bani proveniți din Rusia

Samuel Eto'o, implicat într-un scandal uriaș. Este acuzat că a luat 500.000 de euro, bani proveniți din Rusia
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Samuel Eto’o, fost fotbalist, în prezent Președinte al Federației Cameruneze de Fotbal, este acuzat că ar fi primit 500.000 euro în contul său personal din partea Federației Ruse. 

El ar fi încasat banii după un meci amical Rusia-Camerun în 2023. Foștii lideri ai Fecafoot spun că nu știu unde s-au dus banii. Banii ar fi fost transferați în două tranșee în contul lui Samuel Eto’o de la Banca Națională Qatar din Doha: prima tranșă a fost de 455.056 euro și a doua de 112.514 de euro, potrivit The Times.

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Samuel Eto’o s-a apărat în fața acuzațiilor printr-o postare pe Facebook:

„A fost de ajuns să iau cuvântul pentru a apăra interesele noastre, interesele Africii, ca toţi să iasă la rampă. Ca prin minune, aceleaşi atacuri, aceleaşi formulări, preluate aproape simultan de jurnalişti care le sunt loiali. Dacă unii mai aveau încă îndoieli cu privire la realitatea a ceea ce denunţăm, iată o nouă ilustrare a acestui lucru.Cei care îşi petrec timpul dându-ne lecţii de democraţie par să aibă mult mai multe dificultăţi în a accepta acest lucru atunci când un african se exprimă liber, îşi apără convingerile şi refuză să tacă. Avem dreptul să vorbim. Avem dreptul să ne apărăm interesele. Avem dreptul să gândim şi să decidem pentru fotbalul nostru”. 

„Nici Fecafoot, nici Samuel Eto’o nu au negat existenţa sau autenticitatea acestor tranzacţii. Actorii din fotbalul camerunez interpretează tăcerea FIFA ca pe un sprijin politic şi instituţional acordat lui Samuel Eto’o”, a spus Guibai Gatama, fost membru al comitetului executiv al federației.

Liderii federației de fotbal au sesizat Comisia de etică a FIFA în urmă cu mai bine de un an, dar n-au primit niciun răspuns. Samuel Eto’o și-a exprimat sprijinul față de proiectul controversat al lui  Gianni Infantino de vânzarea Cupei Mondiale  la finalul lunii august.

„El a ajutat continentul nostru. A ajutat federaţiile noastre să se dezvolte mult mai rapid, iar noi trebuie să recunoaştem acest lucru. Ar trebui să-l susţinem pentru tot ceea ce a realizat până acum. Preşedintele Gianni Infantino a schimbat fotbalul”, a declarat Samuel Eto’o.

Sursa Foto: Hepta

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