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Gigi Becali, obligat de Garda de Mediu să mute biserica de lângă Lacul Techirghiol. Latifundiarul dă vina pe Diana Buzoianu „copilul lui Satan”

Gigi Becali, obligat de Garda de Mediu să mute biserica de lângă Lacul Techirghiol. Latifundiarul dă vina pe Diana Buzoianu
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Biserica pe care Gigi Becali și fiica sa, Teodora, au ridicat-o pe malul Lacului Techirghiol a generat un adevărat scandal cu Garda de Mediu, dar și cu ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu. Fiica patronului FCSB, a primit o amendă de 31.000 de lei pentru construcția apărută într-o arie protejată, notează Fanatik.

Supărat din cauza celor întâmplate, Becali a decis să mute mutat biserica. Latifundiarul a precizat că s-ar putea să o mute chiar în curtea casei sale.

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Latifundiarul din Pipera începuse să construiască o biserică din lemn în memoria bunicii sale, lângă lacul Techirghiol. Terenul este însă în aria protejată Natura 2000, iar lucrările nu aveau documentația necesară.

„Nu mai este biserica. Nu a mai rămas nicio stinghie. Am mutat biserica. Să vedem acuma unde o mut. Poate o duc acasă în curte la mine în Pipera. Să vedem”, a spus Becali, pentru Fanatik.

„Buzoianu este copilul lui Satan”

 ”A venit consiliera lui Nicușor Dan cu dispoziție. Nu există nicio decizie de desființare. Procurorul este de mână cu ONG-ul. Zici că ONG-ul este statul român. A intervenit consilierul șefului statului român.

Slujitoarea Satanei, Buzoianu, a zis: ‘Pârlește-mă’. Buzoianu este copilul lui Satan. A făcut zonă tampon. A spus că proprietatea mea este zonă tampon. Este lemn. Eu nu am nevoie de autorizație de construire. Am nevoie de amplasament. Este proprietate intravilană”, a mai spus, revoltat, Becali.

Becali spune că i s-a încălcat dreptul la proprietate

În urmă cu câteva zile, omul de afaceri vorbea despre dosar penal pe acre îl are din cauza acestei biserici.

„Am cumpărat teren intravilan şi nu pot să construiesc. Nu, că natura, nu ştiu-cum, sperie fluturii, păsările. A dat Diana Buzoianu (n.r. ministrul interimar al Mediului) un ordin de ministru, e nelegal. Trebuia prin Hotărâre de Guvern să extindă aria protejată, dar ea n-a ţinut cont, a dat Ordin de Ministru. Trebuia să ceară şi de la Academia Română şi de la proprietari. Ea a dat Ordin de Ministru fără să întrebe proprietarii, fără să ţină seama că proprietatea este garantată de Constituţie, art. 44”, a declara Gigi Becali.

Teodora Becali a pierdut procesul în primă instanță

Teodora Becali, proprietara din acte a bisericii de lemn din Techirghiol, a contestat în instanță amenda primită de la Garda de Mediu Constanța. Judecătoria a respins însă cererea sa. Decizia nu este definitivă. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile, astfel că situația construcției nu a fost încă tranșată definitiv.

Biserica a fost ridicată pe malul lacului Techirghiol, într-o zonă naturală protejată. Potrivit reprezentanților Societății Ornitologice Române, locul are o importanță deosebită pentru mediul înconjurător.

Garda de Mediu a cerut desființarea lucrărilor

Problemele legate de construcție au început în iunie 2025, când Garda de Mediu Constanța a aplicat primele amenzi. Comisarii au stabilit că lucrările trebuie desființate, iar terenul trebuie readus la starea inițială.

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