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Băsescu susține că tandemul AUR-PSD va ajunge la putere. Fostul președinte spune că inclusiv Bolojan „favorizează” această variantă

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Traian Băsescu a vorbit despre posibilitatea ca USR și PSD să ajungă la putere, susținând că inclusiv Ilie Bolojan și Nicușor Dan favorizează acest scenariu, în cazul președintelui prin faptul că nu desemnează un premier.

Fostul președinte vede posibilă o majoritate PSD-AUR

Întrebat dacă PSD și AUR ar putea forma împreună o majoritate parlamentară, Traian Băsescu a răspuns afirmativ și a susținut că o asemenea formulă ar putea ajunge, la un moment dat, la putere.

Eu cred că tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere, cu atât mai mult cu cât liberalii, prin Bolojan, chiar favorizează acest lucru şi nu se lasă mai prejos nici domnul preşedinte, care nu desemnează un premier”, a mai afirmat Traian Băsescu, la Digi24.

Declarațiile fostului președinte vin în contextul în care ultimul sondaj INSCOP indică o consolidare a AUR în preferințele alegătorilor, în timp ce PNL înregistrează o scădere față de măsurătoarea din luna mai.

AUR, pe primul loc în  ultimul sondaj INSCOP

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 1-7 septembrie 2026. Dintre persoanele care au exprimat o preferință pentru un partid și au declarat că merg sigur la vot, categorie care reprezintă 45% din totalul eșantionului, 40,2% ar vota cu AUR. PNL se află pe locul al doilea, cu 17,2%, urmat de PSD, cu 16,4%, și USR, cu 11,4%.

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