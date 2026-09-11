Veteranul de război Marin Lungu, general-maior în retragere și una dintre figurile de seamă ale Armatei Române, a încetat din viață la vârsta de 90 de ani, informează tvrinfo.ro.
Considerat cel mai mic copil de trupă al armatei române în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Marin Lungu a devenit caporal la vârsta fragedă de 9 ani.
S-a născut în satul Neatârnarea, din județul Tulcea. Marin Lungu a avut o copilărie plină de greutăți. După decesul bunicului său, erou al Primului Război Mondial, a ajuns la o unitate militară din Medgidia, unde un ofițer de informații i-a remarcat inteligența și l-a pregătit pentru misiuni de cercetare.
În august 1944, după întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste, regimentul său a plecat pe Frontul de Vest.
Deși era prea mic pentru război, Marin Lungu și-a urmat unitatea militară, ascuns inițial printre lăzile cu muniție și apoi într-un vagon-platformă, în timp ce gloanțele șuierau în jurul său.
Marin Lungu a ajuns pe frontul din Transilvania, inclusiv în zona Oarba de Mureș, unde s-au purtat unele din cele mai sângeroase lupte pentru eliberarea Ardealului.
Mii de soldați români au murit în bătăliile pentru cucerirea de pe Dealul Sângeorgiu.
La numai 9 ani, Marin Lungu avea gradul de caporal.
Pe front, Lungu a cules date în spatele frontului trupelor naziste despre amplasamentul acestora, a descoperit depozite de arme și a adus date de la cei infiltrați în spatele liniei frontului.
Pentru faptele sale eroice, Marin Lungu a fost decorat pe front cu 4 medalii de război: „Crucea Serviciului Credincios”, clasa a II-a; „Medalia Serviciului Credincios”, clasa a II-a; „Bărbăție și Credință”, clasa a II-a și „Virtutea Militară de Război”, clasa a I.
Viața lui Marin Lungu a devenit subiect pentru două romane: „„Prea mic pentru un război atât de mare” și „Prizonier la 9 ani”, după care s-au făcut chiar și filme și documentare.
În timpul operațiunilor militare din Cehoslovacia, Marin Lungu a fost capturat și a supraviețuit iadului dintr-un lagăr nazist.
Potrivit relatărilor despre viața sa, acesta ar fi fost salvat de o femeie evreică, iar după eliberare a fost internat într-un spital al Crucii Roșii Internaționale.
Veteranul Marin Lungu și-a petrecut ultimii ani din viață într-un apartament social, departe de recunoașterea pe care mulți au considerat că o merită pentru sacrificiul său, notează sursa citată.
Sursa foto: Facebook MAPN / Capturi YouTube / Ziariști Online / Victor Roncea