Oana Țoiu va participa miercuri, la Oslo, la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, care a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani, după ce a fost internat în spital pentru tratamentul unei afecțiuni rare a sângelui.

Ceremonia funerară la care Țoiu va participa va avea loc la Catedrala din Oslo

Ministerul Afacerilor Externe va fi prezentă la ceremonia funerară organizată miercuri în memoria suveranului norvegian. Funeraliile vor avea loc la Catedrala din Oslo și vor fi oficiate de episcopul președinte al Bisericii Norvegiei, Olav Fykse Tveit. Ulterior, regele Harald al V-lea va fi înmormântat la Fortăreața Akershus.

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Regele Harald al V-lea a murit pe 28 august, la Spitalul Național din Oslo, unde fusese internat începând din 17 august. Palatul Regal din Oslo a anunțat că suveranul a murit în pace, vineri, la ora locală 06:35, la Spitalul Național din Oslo. În cele 24 de ore care au precedat moartea sa, membri ai familiei regale l-au vizitat pe rege, iar oamenii au depus flori la palat.

Harald a fost primul rege al Norvegiei născut pe teritoriul țării începând din secolul al XIV-lea. El va fi succedat de fiul său, Haakon.

După 35 de ani pe tron, Harald va rămâne în memoria norvegienilor drept un suveran popular și reformator, care a modernizat monarhia, a încălcat tradiția căsătorindu-se cu o femeie de rând și a reprezentat o figură unificatoare în cele mai dificile momente prin care a trecut Norvegia.

Funeraliile vor începe la ora locală 13:00

Procesiunea funerară de la Oslo va începe la ora 13:00, când sicriul va fi transportat de la Palatul Regal către catedrală, pe un traseu de puțin peste un kilometru. Cortegiul va fi însoțit de membri ai familiei regale, reprezentanți ai guvernului și aproximativ 1.900 de militari, potrivit Agerpres.

La ora 12:00, vor fi trase 21 de salve de tun de la Fortăreața Akershus și alte opt fortificații militare, în semn de doliu. Mii de oameni sunt așteptați să asiste la ceremonie, iar autoritățile au instalat ecrane în Oslo și în alte localități pentru transmiterea evenimentelor.

Funeraliile vor începe cu un minut de reculegere și vor dura aproximativ o oră. Ceremonia va fi oficiată de șeful Bisericii Naționale Luterane, Olav Fykse Tveit. La final, patru avioane de vânătoare F-35 vor survola catedrala în semn de omagiu.