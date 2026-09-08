Prima pagină » Actualitate » Oana Țoiu participă miercuri la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei

Oana Țoiu participă miercuri la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei

Oana Țoiu participă miercuri la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Oana Țoiu va participa miercuri, la Oslo, la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei, care a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani, după ce a fost internat în spital pentru tratamentul unei afecțiuni rare a sângelui.

Ceremonia funerară la care Țoiu va participa va avea loc la Catedrala din Oslo

Ministerul Afacerilor Externe va fi prezentă la ceremonia funerară organizată miercuri în memoria suveranului norvegian. Funeraliile vor avea loc la Catedrala din Oslo și vor fi oficiate de episcopul președinte al Bisericii Norvegiei, Olav Fykse Tveit. Ulterior, regele Harald al V-lea va fi înmormântat la Fortăreața Akershus.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Regele Harald al V-lea a murit pe 28 august, la Spitalul Național din Oslo, unde fusese internat începând din 17 august. Palatul Regal din Oslo a anunțat că suveranul a murit în pace, vineri, la ora locală 06:35, la Spitalul Național din Oslo. În cele 24 de ore care au precedat moartea sa, membri ai familiei regale l-au vizitat pe rege, iar oamenii au depus flori la palat.

Sursa foto: Ane Frosaker / Zuma Press / Profimedia

Harald a fost primul rege al Norvegiei născut pe teritoriul țării începând din secolul al XIV-lea. El va fi succedat de fiul său, Haakon.

După 35 de ani pe tron, Harald va rămâne în memoria norvegienilor drept un suveran popular și reformator, care a modernizat monarhia, a încălcat tradiția căsătorindu-se cu o femeie de rând și a reprezentat o figură unificatoare în cele mai dificile momente prin care a trecut Norvegia.

Funeraliile vor începe la ora locală 13:00

Procesiunea funerară de la Oslo va începe la ora 13:00, când sicriul va fi transportat de la Palatul Regal către catedrală, pe un traseu de puțin peste un kilometru. Cortegiul va fi însoțit de membri ai familiei regale, reprezentanți ai guvernului și aproximativ 1.900 de militari, potrivit Agerpres.

La ora 12:00, vor fi trase 21 de salve de tun de la Fortăreața Akershus și alte opt fortificații militare, în semn de doliu. Mii de oameni sunt așteptați să asiste la ceremonie, iar autoritățile au instalat ecrane în Oslo și în alte localități pentru transmiterea evenimentelor.

Funeraliile vor începe cu un minut de reculegere și vor dura aproximativ o oră. Ceremonia va fi oficiată de șeful Bisericii Naționale Luterane, Olav Fykse Tveit. La final, patru avioane de vânătoare F-35 vor survola catedrala în semn de omagiu.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Scenariul cu Ilie Bolojan președintele țării iscă scandal între PNL și PSD. Cine crede că premierul demis are șanse măcar la un tur doi prezidențial
22:57
Scenariul cu Ilie Bolojan președintele țării iscă scandal între PNL și PSD. Cine crede că premierul demis are șanse măcar la un tur doi prezidențial
MARIUS TUCĂ SHOW Petrișor Peiu avertizează că dezastrul PISA influențează investițiile străine în România. Ce argumente aduce liderul senatorilor AUR
21:57
Petrișor Peiu avertizează că dezastrul PISA influențează investițiile străine în România. Ce argumente aduce liderul senatorilor AUR
REACȚIE Victor Ponta explică de ce s-a lansat acum atacul la judecătorul Deliorga
21:55
Victor Ponta explică de ce s-a lansat acum atacul la judecătorul Deliorga
REACȚIE Rareș Bogdan: „Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt clopoțelul. Pauza s-a terminat! Europa unită trebuie să revină la scopul ei inițial”
21:43
Rareș Bogdan: „Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt clopoțelul. Pauza s-a terminat! Europa unită trebuie să revină la scopul ei inițial”
MARIUS TUCĂ SHOW Radu Herjeu dă vina pe USR pentru reacțiile radicale din sfera politică. „Suveraniștii s-au radicalizat la acțiunile fanilor USR.”
21:39
Radu Herjeu dă vina pe USR pentru reacțiile radicale din sfera politică. „Suveraniștii s-au radicalizat la acțiunile fanilor USR.”
CONTROVERSĂ Derapaj al unui vicepreședinte PNL: A publicat o imagine în care Grindeanu și Simion apar în pat, ținându-se în brațe. „Care e problema?”. PNL a sesizat CNCD într-un caz aproape identic
21:18
Derapaj al unui vicepreședinte PNL: A publicat o imagine în care Grindeanu și Simion apar în pat, ținându-se în brațe. „Care e problema?”. PNL a sesizat CNCD într-un caz aproape identic
Mediafax
Nicușor Dan, cerere ȘOCANTĂ! 20 de militari români, trimiși în Franța și Marea Britanie pentru Ucraina
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
Judecătorii CCR numiți de PSD ar pregăti o procedură pentru înlăturarea Siminei Tănăsescu de la șefia Curții
Mediafax
EXCLUSIV. Iarna care vine pune România la încercare! Cristian Bușoi explică cât de grea va fi
Click
Miss Austria 2024 a murit la doar 22 de ani. Ce probleme de sănătate avea Lucia: „Ne-a părăsit mult prea devreme”
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și...
Ce se întâmplă doctore
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Descopera.ro
O țară din europa ajunge Turcia din urmă la turismul dentar
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Spania
Unde este mai ușor să te angajezi în 2026? Ghidul pieței muncii și domeniile „Zonă Verde”
ECONOMIE Premierul din Singapore va primi aproape 3 milioane de dolari anual, după o majorare de 64% a salariului. Miniștrii din Singapore câștigă cel mai mult din lume. Care este venitul ministrului de Finanțe
22:38
Premierul din Singapore va primi aproape 3 milioane de dolari anual, după o majorare de 64% a salariului. Miniștrii din Singapore câștigă cel mai mult din lume. Care este venitul ministrului de Finanțe
INEDIT Delfinul care i-a surprins pe turiștii de la Tuzla. Ce au spus specialiștii despre apariția neobișnuită a mamiferului aproape de mal
22:26
Delfinul care i-a surprins pe turiștii de la Tuzla. Ce au spus specialiștii despre apariția neobișnuită a mamiferului aproape de mal
FLASH NEWS Proteste în Germania după scorul istoric al AfD. Partidul de dreapta se apropie de noi alegeri regionale
22:04
Proteste în Germania după scorul istoric al AfD. Partidul de dreapta se apropie de noi alegeri regionale
MARIUS TUCĂ SHOW Petrișor Peiu dezvăluie cele trei condiții ale AUR pentru susținerea noului Guvern: „Trebuie să avem postul de premier”
21:16
Petrișor Peiu dezvăluie cele trei condiții ale AUR pentru susținerea noului Guvern: „Trebuie să avem postul de premier”
Patrick André de Hillerin: Atârnătorii
21:11
Patrick André de Hillerin: Atârnătorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe