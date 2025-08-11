Prima pagină » Actualitate » Calendar Ortodox 12 august 2025. Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit sunt pomeniți la această dată

11 aug. 2025, 14:45, Actualitate
Calendar Ortodox 12 august 2025. La această dată sunt prăznuiți Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit. Cei doi Sfinți au trăit în vremea Împăratului Dioclețian.

Sfinţii Mucenici Fotie şi Anichit au fost supuși unor chinuri și, timp de trei ani, au stat închiși în temniță. Apoi, cei doi Sfinți au ajuns să fie aruncați în foc, fiind urmați de mulți creștini. Odată intrați în foc, se spune că se auzeau cântări de laudă către Dumnezeu. Sfântul Anichit și nepotul său, Fotie, au trecut la cele veșnice, după intrarea în foc. Aceștia sunt invocați la rugăciunile de la Taina Sfântului Maslu, dar și la slujba Sfințirii Apei.

Troparul Sfinților Mucenici Fotie și Anichit

„Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Ca având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule”, este Troparul Sfinților Mucenici Fotie și Anichit.

Tot în ziua de 12 august, se mai face pomenirea altor sfinți. De asemenea, biserica face pomenirea Sfântului Tihon de Zadonsk pe 13 august.

La data de 12 august sunt pomeniți și:

  • Sfinții Mucenici Pamfil și Capiton;
  • Sfinții Cuvioși Serghie și Ștefan;
  • Sfântul Cuvios Palamon;
  • Pomenirea Sfinților doisprezece mucenici, ostași cretani;
  • Sfântul Cuvios Castor;
  • Pomenirea Sfinților 33 de mucenici din Palestina.

Alți sfinți pomeniți în următoarele zile:

  • 14 august: Sfântul Proroc Miheia;
  • 15 august: Adormirea Maicii Domnului (cruce roșie);
  • 16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni (cruce neagră);
  • 17 august: Sfântul Mucenic Miron, Sfântul Gheorghe Pelerinul (cruce neagră);
  • 18 august: Sfântul Ioan de Rila – ocrotitorul Bulgariei;
  • 19 august: Sfântul Andrei Stratilat.

Sursă foto: Shutterstock

