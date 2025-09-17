Prima pagină » Actualitate » Calendar Ortodox 17 septembrie 2025. Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a familiilor, este prăznuită astăzi

Calendar Ortodox 17 septembrie 2025. Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a familiilor, este prăznuită astăzi

17 sept. 2025, 09:49, Actualitate
Calendar Ortodox 17 septembrie 2025. Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a familiilor, este prăznuită astăzi

În data de 17 septembrie, creștinii o prăznuiesc pe Sfânta Sofia, cea care este considerată ocrotitoarea mamelor și a familiilor. În această zi, mulți creștini ortodocși și catolici din întreaga lume o cinstesc pe cea a cărui nume înseamnă „înțelepciune”.

Numele de „Sofia” este privit și drept un simbol al credinței profunde și al înțelepciunii spirituale. Sfânta Sofia, care a trăit în cel de-al doilea secol, a avut 3 fiice: Pistis, Epis și Agapis. Pentru că au refuzat să renunțe la credința în Hristos, au fost supuse la mari suferințe.

Sfânta Sofia și cele 3 fiice ale sale au fost torturate și amenințate și, în ciudat tuturor dificultăților, credința lor în Hristos a rămas neclintită.

Cele trei fiice ale sale au fost martirizate înaintea ei. Chiar și după moartea celor trei fete, Sf. Sofia a rămas fidelă credinței lui Hristos, devenind un simbol al răbdării, credinței, speranței și dragostei. De altfel, Sf. Sofia este privită și drept un exemplu de sacrificiu și iubire maternă. Aceasta este invocată adeseori pentru îndrumare spirituală și protecție.

Rugăciune de Sfânta Sofia

„O, sfintelor şi vrednicelor de laudă muceniţe, Pistis, Elpis şi Agapis şi înţeleaptă maică a curajoaselor fiice, Sofia, la voi cu rugăciune sârguincioasă acum venim. Căci ce poate mijloci mai mult înaintea Domnului pentru noi dacă nu credinţa, nădejdea şi dragostea? Aceste trei virtuţi de temelie, cu ale căror nume fiind numite, prin voi înşivă le-aţi arătat! Rugaţi-L pe Domnul în necazuri şi în năpaste cu harul Lui cel nespus să ne acopere. Să izbăvească şi să ne păzească. Căci Bun şi Iubitor de oameni este.

Slava Lui, ca un soare neapus, acum în lumină dumnezeiască o vedem. În ajutorul smeritelor noastre rugăciuni degrab veniţi. Ca Domnul Dumnezeu păcatele şi fărădelegile noastre să le ierte. Și pe noi, păcătoşii şi nevrednicii de darurile Lui, să ne miluiască. Rugaţi-vă, dar, pentru noi, sfintelor muceniţe, Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slavă Îi aducem împreună şi Tatălui Său Celui fără de început şi Preasfântului şi Bunului şi de Viaţă Făcătorului Său Duh. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”, este rugăciunea care poate fi rostită astăzi, 17 septembrie.

Cea mai mare catedrală a lumii creștine se numește Hagia Sofia și se află în Istanbul. Numele catedralei este legat de „Sfânta Înțelepciune”. A fost construită în secolul al VI-lea.

Mesaje pe care le poți trimite astăzi

  • „Fie ca lumina și curajul Sfintei Sofia să te însoțească în fiecare zi! La mulți ani cu sănătate și fericire!”;
  • „La mulți ani de Sf. Sofia! Să ai parte de împliniri mari, zâmbete sincere și momente speciale alături de cei dragi!”;
  • „Cu ocazia zilei Sfintei Sofia, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!”;
  • „Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu să-ți dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, sănătate și împliniri”;
  • „Draga mea, cu ocazia acestei zile, îţi urez să fii mereu sănătoasă, energică și plină de bucurie. La mulţi ani!”.

Autorul recomandă:

Ce să NU faci de Sfânta Maria. Gestul interzis care ar putea atrage ghinion

Calendar Paște Ortodox și Catolic 2026: când va avea loc sărbătoarea, anul viitor

Sursă foto: Shutterstock

Citește și

POLITICĂ Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”
10:45
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”
EXTERNE India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia
10:42
India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia
ACTUALITATE Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
10:40
Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
ACTUALITATE Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
10:39
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
VIDEO EXCLUSIV Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
10:27
Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
ACTUALITATE CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă
10:21
CRIMĂ elucidată după 41 de ani. Cazul unei tinere de 19 ani, ucisă din gelozie de fostul iubit. Ucigașul a trăit ani de zile cu identitate falsă
Mediafax
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri. Temele discuțiilor din agendă
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Planul secret al lui Călin Georgescu cu Horațiu Potra. Ce plănuiau să facă în România
Evz.ro
„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități”. Mesaj clar de la Cotroceni
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Intrarea noii concurente a stârnit un VAL DE CONFUZIE. Ce a spus Veronica despre Alina a bulversat competiția Casa Iubirii. Restul fetelor, în ceață totală: "Ce face?". DECLARAȚIA care ridică multe semne de întrebare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Astronomii au auzit, în premieră, sunetul unei găuri negre „aruncate” prin spațiu