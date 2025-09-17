Calendar Ortodox 17 septembrie 2025. Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și a familiilor, este prăznuită astăzi

În data de 17 septembrie, creștinii o prăznuiesc pe Sfânta Sofia, cea care este considerată ocrotitoarea mamelor și a familiilor. În această zi, mulți creștini ortodocși și catolici din întreaga lume o cinstesc pe cea a cărui nume înseamnă „înțelepciune”.

Numele de „Sofia” este privit și drept un simbol al credinței profunde și al înțelepciunii spirituale. Sfânta Sofia, care a trăit în cel de-al doilea secol, a avut 3 fiice: Pistis, Epis și Agapis. Pentru că au refuzat să renunțe la credința în Hristos, au fost supuse la mari suferințe.

Sfânta Sofia și cele 3 fiice ale sale au fost torturate și amenințate și, în ciudat tuturor dificultăților, credința lor în Hristos a rămas neclintită.

Cele trei fiice ale sale au fost martirizate înaintea ei. Chiar și după moartea celor trei fete, Sf. Sofia a rămas fidelă credinței lui Hristos, devenind un simbol al răbdării, credinței, speranței și dragostei. De altfel, Sf. Sofia este privită și drept un exemplu de sacrificiu și iubire maternă. Aceasta este invocată adeseori pentru îndrumare spirituală și protecție.

Rugăciune de Sfânta Sofia

„O, sfintelor şi vrednicelor de laudă muceniţe, Pistis, Elpis şi Agapis şi înţeleaptă maică a curajoaselor fiice, Sofia, la voi cu rugăciune sârguincioasă acum venim. Căci ce poate mijloci mai mult înaintea Domnului pentru noi dacă nu credinţa, nădejdea şi dragostea? Aceste trei virtuţi de temelie, cu ale căror nume fiind numite, prin voi înşivă le-aţi arătat! Rugaţi-L pe Domnul în necazuri şi în năpaste cu harul Lui cel nespus să ne acopere. Să izbăvească şi să ne păzească. Căci Bun şi Iubitor de oameni este. Slava Lui, ca un soare neapus, acum în lumină dumnezeiască o vedem. În ajutorul smeritelor noastre rugăciuni degrab veniţi. Ca Domnul Dumnezeu păcatele şi fărădelegile noastre să le ierte. Și pe noi, păcătoşii şi nevrednicii de darurile Lui, să ne miluiască. Rugaţi-vă, dar, pentru noi, sfintelor muceniţe, Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slavă Îi aducem împreună şi Tatălui Său Celui fără de început şi Preasfântului şi Bunului şi de Viaţă Făcătorului Său Duh. Acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”, este rugăciunea care poate fi rostită astăzi, 17 septembrie.

Cea mai mare catedrală a lumii creștine se numește Hagia Sofia și se află în Istanbul. Numele catedralei este legat de „Sfânta Înțelepciune”. A fost construită în secolul al VI-lea.

Mesaje pe care le poți trimite astăzi

„Fie ca lumina și curajul Sfintei Sofia să te însoțească în fiecare zi! La mulți ani cu sănătate și fericire!”;

„La mulți ani de Sf. Sofia! Să ai parte de împliniri mari, zâmbete sincere și momente speciale alături de cei dragi!”;

„Cu ocazia zilei Sfintei Sofia, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!”;

„Fie ca această zi să-ți deschidă poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu să-ți dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, sănătate și împliniri”;

„Draga mea, cu ocazia acestei zile, îţi urez să fii mereu sănătoasă, energică și plină de bucurie. La mulţi ani!”.

Sursă foto: Shutterstock