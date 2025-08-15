Ce să NU faci de Sfânta Maria. Gestul interzis care ar putea atrage ghinion

De Sfânta Maria, în data de 15 august, există câteva activități pe care creștinii nu ar trebui să le facă, pentru a nu atrage ghinionul. Se spune că anumite gesturi, care sunt interzise astăzi, pot atrage energiile rele în casă și viață. Tot în această zi, creștinii respectă anumite tradiții și obiceiuri.

Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare) are loc, anual, la data de 15 august. Este o zi declarată liberă de la stat, dar și o dată la care credincioșii sărbătoresc alături de cei dragi sau merg la biserică, pentru a lua parte la slujbă. De-a lungul generațiilor, au fost transmise tradiții și datini legate de zilele importante din calendarul ortodox. De exemplu, de Sfânta Maria se spune că nu ar trebui să faci anumite gesturi, pentru a nu atrage ghinionul în viața ta.

Ce să nu faci de Sfânta Maria, pe 15 august

Există câteva aspecte pe care creștinii ar trebui să le ia în considerare, pentru a nu atrage ghinionul asupra vieții. Se spune că în această zi nu este bine să îți tunzi părul. În tradiția populară, se spune că părul tăiat în această zi ar aduce ghinion și boală. În anumite regiuni, podoaba capilară se considera un dar de la Dumnezeu. Se spunea că persoanele care își taie părul arată o lipsă de respect față de Maica Domnului.

De asemenea, părul tăiat nu trebuia să fie aruncat nici în apă, nici în vânt. Se spune că ar fi putut fi utilizat pentru vrăji și descântece. Când părul era tăiat, în trecut, femeile alegeau să îl ardă. În acest mod, nicio persoană nu avea ocazia să îl ia și să îl folosească pentru vrăji.

Mai există o serie de obiceiuri respectate de credincioși, pentru a nu atrage energiile negative asupra lor. Printre acestea se numără, de exemplu, efectuarea de treburi grele în gospodărie. Se spune că nu este bine să coși, să speli și nici să faci munci ale câmpului în această zi.

De asemenea, pe 15 august nu se aprind focurile în curte sau pe câmp și nici nu trebuie să porți haine negre. De Sfânta Maria Mare nu este bine să vorbești urât. De altfel, în credința populară se spune că pe 15 august „se întoarce frunza”. Cu alte cuvinte, se spune că încep pregătirile pentru muncile de toamnă.

