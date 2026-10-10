Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 10 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Laura Stoica a fost una dintre cele mai apreciate cântărețe și compozitoare de muzică pop-rock din România. S-a născut pe 10 octombrie 1967, în Alba Iulia, și a copilărit la Târgoviște, unde a studiat canto clasic. Artista s-a remarcat în 1990, când a câștigat premiul I și trofeul Festivalului de la Mamaia cu piesa Dă, Doamne, cântec. Un an mai târziu, melodia Un actor grăbit a devenit un mare succes și una dintre piesele reprezentative ale muzicii românești din anii ‘90. Pe lângă muzică, ea a avut și o carieră în teatru, absolvind cursuri de actorie și jucând pe scene precum Teatrul Nottara și Teatrul “Toma Caragiu” din Ploiești. În 2005 a revenit în muzică cu albumul S-a schimbat. Laura Stoica a murit pe 9 martie 2006, într-un tragic accident rutier, la doar 38 de ani. A rămas însă în memoria publicului prin vocea sa puternică, energia scenică și cântece precum Un actor grăbit, Focul, Nici o stea și Mereu mă ridic.

Ziua Mondială a Sănătății Mintale este marcată în fiecare an pe 10 octombrie și reprezintă un moment important pentru a atrage atenția asupra sănătății psihice și asupra problemelor cu care se confruntă oamenii în viața de zi cu zi. Printre dificultăţile care pot afecta sănătatea mintală se numără stresul, anxietatea, depresia, singurătatea și epuizarea. Acestea pot apărea din cauza unor situații dificile, a presiunii școlare sau profesionale, a problemelor familiale ori a schimbărilor importante din viață. Uneori, semnele unei suferințe psihice nu sunt ușor de observat, de aceea este necesară atenţia atât la propria stare, cât și la persoanele apropiate. Discuția cu familia, prietenii, un profesor, un medic sau un psiholog poate fi un prim pas către depășirea unei perioade dificile. Sprijinul și înțelegerea celor din jur pot avea un rol semnificativ în procesul de recuperare. Fiecare persoană poate contribui la o societate mai sănătoasă prin empatie, respect și acceptare.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1813: Giuseppe Verdi 🇮🇹🎼 Pentru festivitățile prilejuite de deschiderea Canalului de Suez, în 1869, compune opera Aida

🎂1841: Ion I. Câmpineanu 🇷🇴💰 primul Guvernator al Băncii Naționale, membru fondator al Partidului Național Liberal

🎂1859: Ioan Boeriu 🇷🇴✩ Feldmarschalleutnant în Armata Comună a Austro-Ungariei, decorat cu Ordinul Maria Terezia, apoi general de corp de armată în România Mare

🎂1872: Paul Angelescu 🇷🇴✩ general, comandant al Diviziei a XV-a, „Divizia de Oțel”, în luptele de la Mărășești din Primul Război Mondial

🎂1933: Jay Sebring 🇺🇸💇🏻‍♂️ hair stylist al celebrităților de la Hollywood. A fost asasinat la 35 de ani, de către membrii sectei conduse de Charles Manson

🎂1942: Radu Vasile 🇷🇴🗣️ al 57-lea prim-ministru al României

🎂1954: David Lee Roth 🇺🇸🎤 solist Van Halen

🎂1959: Michael Klein 🇷🇴⚽️ a jucat în 90 de partide la echipa națională și a marcat 5 goluri. A murit la 33 de ani din cauza unei boli rare, cardiomiopatie aritmogenă de ventricul drept, care e greu depistabilă la consulturile de rutină

🎂1965: Chris Penn 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul lui din Reservoir Dogs (1991), dar și ca actorul de voce al lui Eddie Pulaski din jocul video GTA San Andreas. A fost fratele lui Sean Penn. A murit la 40, cardiomiopatie

🎂1966: Bai Ling 🇺🇸🇨🇳🎬 The Crow (1994), Wild Wild West (1999), Crank: High Voltage (2009)

🎂1967: Laura Stoica 🇷🇴🎤 considerată de public și presă drept cea mai importantă solistă de rock din România și una dintre cele mai puternice și originale personalități feminine ale scenei muzicale autohtone. Se stinge din viață în seara de 9 martie 2006, în urma unui accident rutier, pe când se întorcea la București de la un concert susținut la Urziceni. În momentul decesului, era însărcinată. Împreună cu ea, se stinge și cel care urma să-i devină soț, Cristian Mărgescu, cu care avea o relație din 2004

🎂1967: Bogdan Uritescu 🇷🇴🎬

🎂1973: Mario Lopez 🇺🇸🎬 Saved by the Bell (1989 – 1993)

🎂1991: Xherdan Shaqiri 🇨🇭⚽️

Decese 🕯

🕯️1914: Carol I al României ♛(Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen)

🕯️1963: Edith Piaf 🇫🇷🎤 a consacrat, atât în Franța cât și în întreaga lume, genul „chanson réaliste”. A avut o copilărie grea, fiind crescută de bunica ei, patroană a unui bordel. După sfârșitul primului război mondial, tatăl său este angajat de un circ ambulant și o ia cu el pe Édith, cu care împarte rulota ce-i servea locuință. Pentru a-și ajuta tatăl, începe să cânte la colțuri de stradă, câștigând astfel câțiva bani. A murit la doar 47 de ani, de ciroză

🕯️1985: Orson Welles 🇺🇸📽️ A devenit faimos după emisiunea radio din 30 octombrie 1938 în care a lecturat Războiul lumilor al lui H. G. Wells, provocând panică printre auditori. Oscar pentru „Citizen Kane”, 1941

🕯️1985: Yul Brynner 🇨🇭🇺🇸🎬 Oscar în 1956 pentru rolul din Regele și eu

🕯️2004: Christopher Reeve 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales pentru interpretarea rolului „Superman”. În 1995, în timp ce filma, are loc un accident în care actorul, căzând de pe cal pe platourile din Charlottesville, rămâne paralizat de la gât în jos pentru tot restul vieții. A trăit 52 de ani

🕯️2009: Stephen Gately 🇮🇪🎤 Boyzone. A murit la 33 de ani, de edem pulmonar cauzat de o boală congenitală nediagnosticată a inimii

🕯️2021: Cornel Drăgușin 🇷🇴⚽️ selecționer al echipei naționale de fotbal a României (1975-1976)

🕯️2025: John Lodge 🇬🇧🎸🎤 solistul trupei The Moody Blues, celebră pentru piesa „Nights in White Satin”

Evenimente📋

📋🆘🧠 Ziua Mondială a Sănătății Mintale

📋🇫🇯 Ziua naţională a statului Fiji; aniversarea proclamării independenţei (1970)

📋🆘 Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea

Calendar 🗒️

🗒️1857: Începe construcția clădirii Universității din București după planurile arhitectului Alexandru Orăscu

🗒️1872: Ion Creangă este exclus definitiv din cler

🗒️1901: Primul traseu parcurs în circuit, în apropierea Parisului, de dirijabilul construit de inginerul și inventatorul brazilian Alberto Santo Dumont

🗒️1903: Compania Bayer a pus în vânzare aspirina. Noul medicament a fost obținut de un chimist bavarez, Felix Hoffman, pentru a ameliora reumatismul tatălui său

🗒️1914: Moartea regelui României, Carol I

🗒️1916: Prima luptă la Târgu Jiu. Trupele române, conduse de generalul Ion Dragalina, resping puternica ofensivă germană

🗒️1926: Este înființat PNȚ, din fuziunea Partidului Țărănesc cu PNR

🗒️1933: Un avion Boeing 247 este distrus în urma exploziei unei bombe, în apropierea orașului Chesterton, Indiana, SUA. Toți cei șapte oameni prezenți la bord au murit în urma incidentului, considerat primul sabotaj din istoria aviației comerciale

🗒️1933: Waldo L. Semon a inventat vinilul

🗒️1933: Compania Procter&Gamble a lansat pe piață primul detergent de uz casnic, Dreft, care conținea surfactanți sintetici

🗒️1957: Incendiul de la Windscale – unul dintre cele mai grave accidente nucleare înainte de dezastrul de la Cernobîl; sunt eliberate cantități mari de materiale radioactive

🗒️1964: Jocurile Olimpice de la Tokyo: Iolanda Balaș și Mihaela Peneș cuceresc medaliile de aur. În total România a obținut 11 medalii (2 aur, 4 argint, 5 bronz)

🗒️1967: Intră în vigoare Tratatul privind utilizarea pașnică a spațiului cosmic pentru următorii 60 de ani, semnat de către URSS, SUA și Marea Britanie la 27 ianuarie 1967

🗒️1980: Un cutremur de 7,7 pe scara Richter distruge Chlef, Algeria, omorând în jur de 20.000 de oameni

🗒️1986: Un cutremur de 7,5 pe scara Richter a lovit San Salvador, El Salvador, omorând în jur de 1.500 de oameni

🗒️1989: Dan Petrescu a contactat postul de radio „Europa Liberă”, căruia i-a oferit un interviu ad-hoc despre situația dezastruoasă din România. Dan Petrescu și Liviu Cangeopol scriseseră o carte intitulată „Ce-ar mai fi de spus” – virulentă critică a regimului comunisto–ceaușist

🗒️1999: Este ridicată „Roata din Londra“, la acel timp cea mai mare roată din Europa

🗒️2001: Organizația Al-Qaida, i-a chemat pe „toți musulmanii” la Jihad împotriva SUA și le-a cerut să atace „interesele americane din lume”

🗒️2019: Moțiunea de cenzură intitulată „Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgență!” inițiată de 237 de parlamentari PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorități naționale, împotriva guvernului Dăncilă a fost adoptată de Parlament cu 238 de voturi „pentru”