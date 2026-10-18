Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 18 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jean-Claude Van Damme este un actor belgian, cunoscut în întreaga lume pentru filmele sale de acțiune și pentru talentul său în artele marțiale. S-a născut pe 18 octombrie 1960, la Bruxelles, în Belgia, și a devenit unul dintre cei mai populari actori ai genului în anii 1980 și 1990. Încă din tinerețe, a practicat karate și alte discipline sportive, remarcându-se prin flexibilitate, forță și disciplină. A devenit celebru datorită filmului Bloodsport (1988), iar succesul său a continuat cu producții precum Kickboxer, Universal Soldier și Timecop. Supranumit “The Muscles from Brussels” (“Mușchii din Bruxelles”), Van Damme este apreciat pentru loviturile spectaculoase, șpagatul său celebru și scenele de luptă impresionante. Viața personală a celebrului actor a fost la fel de complexă precum unele dintre personajele pe care le-a interpretat pe ecran. El a fost căsătorit de cinci ori cu patru femei diferite și are trei copii, doi dintre ei, Kristopher și Bianca, urmând și ei o carieră în lumea filmului. Jean-Claude Van Damme a demonstrat că pasiunea, perseverența și munca susținută pot transforma un sportiv într-o vedetă internațională.

Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei mai cunoscuți artiști români, remarcându-se prin activitatea sa de actor, cântăreț, compozitor și prezentator de televiziune. S-a născut pe 18 octombrie 1967, în București, fiind fiul renumitului actor Ștefan Bănică și al jurnalistei Sanda Vlad-Liteanu. A devenit cunoscut publicului încă din tinerețe, mai ales prin rolul lui Mihai din seria de filme Liceenii (1986), care s-a bucurat de un mare succes în România. După absolvirea Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, și-a continuat cariera pe scenele teatrelor, în filme și în emisiuni de televiziune. Pe plan muzical, este apreciat pentru stilul său rock’n’roll, energia concertelor și melodiile îndrăgite de public. Printre piesele sale cunoscute se numără Veta, S-o facem lată, Te iubesc, femeie. Concertele sale de Crăciun de la Sala Palatului au devenit o tradiție pentru mulți spectatori. A prezentat emisiuni populare, precum “Dansez pentru tine”, și a participat la proiecte muzicale și teatrale importante. Prin talent, perseverență și diversitate artistică, Ștefan Bănică Jr. și-a construit o identitate proprie, continuând tradiția artistică a familiei sale.

Cristian Iacob este un actor român de teatru și film, născut pe 18 octombrie 1968, în Galați. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” din București, în anul 1992, avându-i ca profesori pe renumiții actori Olga Tudorache și Adrian Pintea. De-a lungul carierei sale, Cristi Iacob s-a remarcat prin versatilitate și prin capacitatea de a interpreta personaje complexe, atât pe scenă, cât și pe marele ecran. A devenit cunoscut pentru rolul din filmul Pepe și Fifi (1994), pentru care a primit mai multe premii de interpretare. A jucat și în producții precum 15, Tinerețe fără tinerețe, regizat de Francis Ford Coppola, Cardinalul și Băieți deștepți. Teatrul ocupă un loc central în activitatea sa artistică, fiind legat de Teatrul Mic din București încă din 1992. A interpretat personaje din opere clasice și contemporane, demonstrând o mare diversitate artistică. Pentru contribuțiile sale, a fost recompensat cu premii naționale și internaționale. Prin pasiunea pentru artă, profesionalismul și talentul său, Cristian Iacob și-a câștigat un loc important în teatrul și cinematografia românească, fiind apreciat atât de public, cât și de specialiști.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1663: Eugen de Savoia 🇦🇹☆ unul din cei mai străluciți feldmareșali ai Sfântului Imperiu Roman. Lui i se datorează, în bună măsură, ridicarea Austriei ca mare putere în cadrul Sfântului Imperiu Roman de Națiune Germană, iar apoi, întărirea poziției hegemone a Țărilor Ereditare Austriece (ale Casei de Habsburg) în plan european

🎂1907: Mihail Sebastian 🇷🇴✒️ om de litere român, de origine evreu, care a scris romane, dramaturgie și critică literară. A fost de asemenea activ ca publicist, ținând printre altele și cronică muzicală. A murit la doar 37 de ani, accident rutier

🎂1926: Klaus Kinski 🇩🇪🎬 A apărut în peste 130 de filme și a jucat roluri principale în filmele lui Werner Herzog, Aguirre, mânia lui Dumnezeu (1972), Nosferatu, fantoma nopții (1979), Woyzeck (1979), Fitzcarraldo (1982) și Cobra Verde (1987). A apărut în numeroase filme western spaghetti cum ar fi Pentru câțiva dolari în plus (1965), Un glonț pentru general (1966), Il grande silenzio (1968), And God Said to Cain (1970), Shoot the Living and Pray for the Dead (1971) și A Genius, Two Partners and a Dupe (1975)

🎂1926: Chuck Berry 🇺🇸🎸🎤 „Roll over Beethoven”, „Johnny B. Goode”. Elvis Presley s-a inspirat din stilul și muzica sa; stil care a influențat și muzica Beatles, AC/DC și Rolling Stones. A folosit în concertele sale așa numitul duckwalk („mers de rață”) pe care l-au imitat ulterior și alțiii, ca de exemplu Angus Young de la AC/DC

🎂1952: Chuck Lorre 🇺🇸📽️ a creat mai multe sitcomuri, pintre care Doi bărbați și jumătate și Teoria Big Bang

🎂1956: Martina Navrátilová 🇨🇿🇺🇸⚽️ una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din toate timpurile

🎂1960: Jean-Claude Van Damme 🇧🇪🥋🎬 Bloodsport (1988), Kickboxer (1989), Cyborg (1989), Universal Soldier (1992), Hard Target (1993), Street Fighter (1994), Timecop (1994), Sudden Death (1995), The Quest (1996). A fost căsătorit de 5 ori cu 4 femei diferite, și are 3 copii

🎂1967: Ștefan Bănică Jr. 🇷🇴🎬🎤

🎂1967: Hunor Kelemen 🇷🇴🗣️

🎂1968: Cristian Iacob 🇷🇴🎭🎬

🎂1975: Nic Pizzolatto 🇺🇸✒️🎬 scenarist True Detective (2014)

🎂1987: Zac Efron 🇺🇸🎬

🎂2000: Sophie Thatcher 🇺🇸🎬 Companion (2025), Heretic (2024)

Decese 🕯

🕯️1931: Thomas Alva Edison 🇺🇸💡 A fost un autodidact, însă acest lucru nu l-a împiedicat să realizeze invenții în domeniul electricității (becul cu filament), al telefoniei, al sistemului de transmisie multiplă a telegramelor, al înregistrării mecanice a sunetului (fonograful) și al cinematografiei (kinetoscopul)

🕯️1984: Jon-Erik Hexum 🇺🇸🎬 A murit tragic, la doar 26 de ani, în timp ce filma, jucându-se cu pistolul încărcat cu gloanțe oarbe, neștiind că pot cauza moartea, a lipit țeava la tâmplă și a apăsat trăgaciul

🕯️2009: Tiberiu-Ovidiu Mușetescu 🇷🇴🗣️ ministru al Privatizării în Guvernul Năstase, în perioada 2001-2003. A murit de cancer, la 54 de ani

🕯️2021: Colin Powell 🇺🇸🗣️ secretar de stat al SUA

Evenimente📋

📋🇪🇺🆘 Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane

📋🫗 Ziua internaţională a monitorizării calităţii apei

Calendar 🗒️

🗒️1495: S-a încheiat construcția bisericii domnești din Dorohoi

🗒️1599: Bătălia de la Șelimbăr. Mihai Viteazul învinge oastea transilvană condusă de Andrei Bathory; întregul teritoriu al Transilvaniei intra în stăpânirea lui Mihai Viteazul

🗒️1685: Ludovic al XIV-lea al Franței a revocat Edictul de la Nantes (13 aprilie 1598); ca urmare, în Franța a fost interzisă exercitarea cultului protestant

🗒️1851: Romanul Moby Dick de Herman Melville a fost publicat în premieră, sub titlul The Whale

🗒️1867: SUA au preluat Alaska

🗒️1873: Au fost formulate primele reguli de fotbal american

🗒️1878: Rusia a luat în stăpânire totală Basarabia

🗒️1881: Inaugurarea liniei ferate Buzău-Mărășești, prima linie de cale ferată construită de inginerii români

🗒️1883: S-a semnat, la Viena, într-un cadru strict secret, tratatul de alianță româno-austro-ungar

🗒️1897: Este inaugurat viaductul Caracău, conform convenției de interconectare a rețelelor feroviare române cu cele austro-ungare

🗒️1918: Înființarea Societății simfonice „George Enescu” din Iași

🗒️1922: Se înființează „The British Broadcasting Company, Ltd.”, care va fi înlocuită în 1927 de „British Broadcasting Corporation” (BBC)

🗒️1944: Uniunea Sovietică invadează Cehoslovacia

🗒️1967: Stația interplanetară automată „Venus 4”, lansată la 12 iunie 1967, a atins suprafața Planetei Venus

🗒️1967: Filmul de desene animate The Jungle Book (Cartea Junglei), produs de studiourile Walt Disney, este prezentat în cinematografele americane

🗒️1968: Un raid al poliției în apartamentul lui John Lennon și al lui Yoko Ono prin care s-au găsit 168 grame de marijuana. Mai târziu au pledat vinovat și au plătit 150£

🗒️2006: Alpinistul român Ticu Lăcătușu reușește să escaladeze, în premieră mondială, cel mai înalt vârf (6.403 metri) din masivul himalayan Tsartse. Vârful a fost botezat Europa