Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 19 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Claudia Pavel, cunoscută publicului sub numele de scenă Cream, este o cântăreață și actriță română, născută pe 19 octombrie 1984, în Mangalia. A devenit cunoscută la începutul anilor 2000, când a făcut parte din trupa Candy, una dintre formațiile pop apreciate de tinerii din România. După plecarea din trupă, Claudia Pavel și-a construit o carieră solo, lansând melodii precum Mai aproape, Don’t Miss Missing You și Muza Ta. Pe lângă muzică, artista a urmat și o carieră în actorie, interpretând rolul principal în filmul Terapie pentru crimă, lansat în 2014. De-a lungul timpului, a demonstrat că este o artistă versatilă, capabilă să îmbine muzica și actoria. În ultimii ani, viața sa a căpătat o nouă direcție, stabilindu-se în Miami, Statele Unite, unde și-a continuat activitatea profesională ca DJ și producător muzical.

Radu Anton Câmpeanu s-a născut pe 28 februarie 1922, în București, și a fost unul dintre cei mai cunoscuți oameni politici liberali din România. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București și s-a implicat încă din tinerețe în activitatea politică, fiind un susținător al valorilor democratice. În perioada regimului comunist, a fost arestat și întemnițat între anii 1947 și 1956, iar în 1973 a plecat în Franța, unde a continuat să sprijine comunitatea românilor din exil. După Revoluția din 1989, s-a întors în țară și a contribuit la refacerea Partidului Național Liberal (PNL), devenind primul său președinte după căderea comunismului, funcție pe care a deținut-o între 1990 și 1993. În 1990, Radu Câmpeanu a candidat la alegerile prezidențiale și a fost ales senator. A rămas o figură importantă a liberalismului românesc postcomunist până la moartea sa, la 19 octombrie 2016. Activitatea sa este legată de revenirea pluralismului politic și de reconstruirea tradiției liberale în România.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1433: Marsilio Ficino 🇮🇹✒️ una dintre cele mai cunoscute figuri ale umanismului renascentist din Florența. Prin traducerile și comentariile sale, a adus o contribuție semnificativă la cunoașterea lui Platon și a platonismului în epoca sa și a făcut accesibile publicului vorbitor de latină scrierile autorilor antici vorbitori de greacă

🎂1862: Auguste Lumière 🇫🇷🎞️ Frații Lumière (Auguste și Louis) sunt considerați inventatorii primului aparat de filmat și a primului aparat de proiecție cinematografică

🎂1892: Hermann Knaus 🇦🇹📆 chirurg și ginecolog, a dezvoltat teoria medicului japonez Ogino Kyūsaku privind perioada fertilă din cadrul ciclului menstrual, pe baza căreia a fost elaborată una din metodele de contracepție numită metoda Ogino-Knaus (metoda calendarului)

🎂1940: Michael Gambon 🇬🇧🎬

🎂1962: Evander Holyfield 🇺🇸🥊 unicul cvadruplu Campion Mondial la Supergrea, câștigând titlurile WBA, WBC și IBF în 1990, titlurile WBA și IBF în 1993, și WBA în 1996 și 2000

🎂1981: Heikki Kovalainen 🇫🇮🏎‍🟀

🎂1984: Claudia Pavel (Cream) 🇷🇴🎤

Decese 🕯

🕯️1926: Victor Babeș 🇷🇴🧫 În colaborare cu Victor André Cornil, este autorul primului tratat de bacteriologie din lume (Bacteriile și rolul lor în anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase) prin care a pus bazele moderne ale acestei științe

🕯️1929: Alexandru Davila 🇷🇴✒️ dramaturg, director de teatru, poet, prozator și lingvist, fiul cel mai mare al doctorului Carol Davila și Anicăi Racoviță

🕯️1943: Camille Claudel 🇫🇷⛏️ sculptoriță franceză și artist grafic. A murit într-o relativă obscuritate, dar mai târziu a câștigat recunoașterea originalității operei ei

🕯️1961: Mihail Sadoveanu 🇷🇴✒️

🕯️1982: Dan Coe 🇷🇴⚽️ A fost căpitanul Rapidului, a contribuit substanțial la câștigarea titlului din 1967 și a jucat pentru națională în 41 de meciuri. Cariera sa bogată a fost completată de o viață tumultuoasă care s-a sfârșit brusc în 1981. A fost găsit spânzurat în apartamentul său din Köln. Avea 40 de ani. Trăia în Germania având statut de refugiat politic

🕯️2006: Ernest Maftei 🇷🇴🎭🎬 actor, poet, epigramist și, în tinerețe, adept al Mișcării Legionare

🕯️2009: Radu Timofte 🇷🇴🗣️ director al SRI între anii 2001 – 2006

🕯️2016: Radu Câmpeanu 🇷🇴🗣️ primul președinte al PNL contemporan după căderea regimului comunist și unul dintre re-fondatorii principali ai acestuia în ianuarie 1990

🕯️2022: Gheorghe Mencinicopschi 🇷🇴⚗️, biolog, biochimist

🕯️2024: Delia Budeanu 🇷🇴📺 jurnalistă și prezentatoare, cunoscută pentru jurnalele realizate la Televiziunea Română înainte de 1989

Evenimente📋

📋✝️ Ziua mondială a misiunilor

Calendar 🗒️

🗒️202 î.Hr.: Scipio Africanul, proconsul al Republicii Romane, i-a învins pe cartaginezii lui Hannibal în bătălia de la Zama, punând capăt celui de-al Doilea Război Punic

🗒️1469: Ferdinand al II-lea de Aragon s-a însurat cu Isabella de Castilia, eveniment care a dus la formarea Spaniei și transformarea acestui regat într-o super-putere mondială.

🗒️1497: Ioan Albert ridică asediul cetății Suceava. Din Moldova, armata poloneză începe retragerea

🗒️1512: Martin Luther devine doctor în teologie

🗒️1781: Lordul Cornwallis capitulează în Yorktown, Virginia, în fața generalului George Washington, comandantul armatelor americane. Această capitulare marchează victoria americanilor în războiului de independență

🗒️1812: Trupele conduse de Napoleon Bonaparte au început retragerea din Moscova

🗒️1813: Armata franceză condusă de Napoleon Bonaparte a fost înfrântă de armatele Rusiei, Prusiei, Austriei și Suediei în Bătălia de la Leipzig, supranumită Bătălia Națiunilor

🗒️1845: A avut loc premiera operei Tannhäuser, a compozitorului Richard Wagner, la Dresda

🗒️1865: Inaugurarea oficială a liniei ferate București-Giurgiu, prima din România; Filaret devine prima gară a Bucureștilor

🗒️1943: Streptomicina, primul antibiotic capabil să vindece tuberculoza, a fost izolat de cercetătorii de la Universitatea Rutgers

🗒️1972: Heinrich Böll primește Premiul Nobel pentru Literatură

🗒️1987: La New York, bursa de pe Wall Street înregistrează o scădere istorică, de 22,6% a indicelui Dow Jones. Ziua rămâne în istorie ca „lunea neagră” marcând una dintre cele mai mari crize economice mondiale

🗒️1988: Izbucnește criza politică din Iugoslavia care marchează începutul procesului de dezintegrare a fostei federații iugoslave

🗒️2003: Maica Tereza este beatificată de Papa Ioan Paul al II-lea

🗒️2005: Fostul președinte irakian Saddam Hussein împreună cu șapte dintre membrii regimului său vor fi judecați de Tribunalul Special Irakian pentru rolul jucat în masacrul din 1982 din satul Dujail