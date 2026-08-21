Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 21 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Alizée Jacotey, cunoscută simplu ca Alizée, este o cântăreață franceză născută pe 21 august 1984, în Ajaccio, Corsica. A devenit celebră la începutul anilor 2000 datorită piesei Moi… Lolita, un hit care a ajuns în topurile muzicale din numeroase țări și a transformat-o într-una dintre cele mai apreciate artiste pop din Franța. Cariera sa a fost lansată cu sprijinul compozitorilor Mylène Farmer și Laurent Boutonnat, iar albumul de debut Gourmandises s-a bucurat de un succes remarcabil. În anii următori, artista a lansat albume precum Mes courants électriques (2003), Psychédélices (2007), Une enfant du siècle (2010), 5 (2013) și Blonde (2014), explorând stiluri muzicale variate, de la pop și electropop la influențe dance și synth-pop. Pe lângă muzică, este pasionată de dans și a câștigat ediția din 2013 a emisiunii franceze “Danse avec les stars”. Astăzi, Alizée continuă să fie admirată pentru talentul, eleganța și influența ei asupra muzicii franceze.

Usain Bolt este un fost atlet jamaican, născut pe 21 august 1986, în Sherwood Content, Jamaica. Este considerat unul dintre cei mai mari sprinteri din istoria atletismului și deține recordurile mondiale la probele de 100 de metri (9,58 secunde) și 200 de metri (19,19 secunde), stabilite în 2009 la Campionatele Mondiale de la Berlin. Bolt și-a început cariera internațională încă din adolescență, iar consacrarea a venit la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008, unde a câștigat medaliile de aur la 100 m, 200 m și ștafeta 4 × 100 m. A repetat această performanță la Jocurile Olimpice din 2012 și 2016, devenind unul dintre cei mai de succes sportivi din istoria competiției. Cunoscut pentru viteza sa extraordinară, dar și pentru carisma și celebrul gest “Lightning Bolt”, el a contribuit la popularizarea atletismului în întreaga lume. După retragerea din activitatea competițională, în 2017, Usain Bolt continuă să fie implicat în proiecte sportive și caritabile, rămânând un simbol al performanței și al spiritului de competiție.

Giuseppe Meazza a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria Italiei. Născut pe 23 august 1910 la Milano, el a evoluat în principal pentru Inter Milano, unde a devenit un simbol al clubului datorită talentului său excepțional, tehnicii rafinate și instinctului de marcator. În cariera sa, a câștigat de trei ori campionatul Italiei alături de Inter și a fost de mai multe ori golgheterul Seriei A. La nivel internațional, a contribuit decisiv la cucerirea titlurilor mondiale de către naționala Italiei în 1934 și 1938, fiind unul dintre cei mai apreciați atacanți ai generației sale. După retragerea din activitatea de jucător, a activat și ca antrenor. Giuseppe Meazza a murit pe 21 august 1979, la vârsta de 68 de ani, din cauza unui cancer pancreatic. Moștenirea sa rămâne vie în fotbalul italian, iar celebrul stadion din Milano, folosit de cluburile Inter și AC Milan, îi poartă oficial numele – Stadio Giuseppe Meazza.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1819: Allan Pinkerton 🇬🇧🔍 scoțian, a fondat prima agenție de detectivi din SUA

🎂1821: Andrei Kim 🇰🇷✝️ primul preot catolic coreean, torturat și decapitat la vârsta de 25 de ani

🎂1896: Alexandru Pantazi 🇷🇴🧮 matematician, profesor universitar și academician

🎂1925: Toma Caragiu 🇷🇴🎭🎬 S-a născut într-o familie de aromâni (Nico Caragiu și Atena Papastere Caragiu) originară din satul grecesc Aetomilitsa, provincia Konitsa, regiunea Epir. A murit sub dărâmăturile blocului din București unde locuia ca rezultat al cutremurului din 1977

🎂1927: Jean Constantin 🇷🇴🎭🎬 considerat „maestrul comediei”, printre personajele memorabile întruchipate se numără cele din seria B.D., filmele regizorului Sergiu Nicolaescu și bucătarul Ismail din serialul Toate pânzele sus

🎂1938: Kenny Rogers 🇺🇸🎤 a fost prezent în varii clasamente, având succes în diferite genuri muzicale, „punctând” cu 120 de melodii de succes, fiind prezent în clasamente de muzică country și pop

🎂1951: Glenn Hughes 🇬🇧🎤🎸 Notorietatea a realizat-o ca basist al trupei Deep Purple (1973-1976) și ca voce a Black Sabbath (1985-1986)

🎂1967: Carrie-Anne Moss 🇨🇦🎬 The Matrix (1999), Memento (2000)

🎂1967: Serj Tankian 🇺🇸🎤solistul trupei System of a Down

🎂1971: Liam Howlett 🇬🇧🎹 The Prodigy

🎂1973: Nikolai Valuev 🇷🇺🥊 fost campion mondial WBA, la categoria grea

🎂1975: Alicia Witt 🇺🇸🎬 Two and a Half Men; Dune (1984), Vanilla Sky (2001), 88 Minutes (2007), I Care a Lot (2020), Longlegs (2024)

🎂1984: Alizée 🇫🇷🎤 „Moi…Lolita” (2000) este cea mai de succes melodie din cariera

🎂1986: Usain Bolt 🇯🇲🏃🏾‍♂️ recordman mondial la proba de 100 m, cu 9,58 secunde, iar la proba de 200 m, cu 19,19 secunde și împreună cu coechipierii săi, la proba de ștafetă 4 x 100 m, cu 37,1 secunde

🎂1988: Robert Lewandowski 🇵🇱⚽️ În sezonul 2020-2021 a depășit recordul celor mai multe goluri înscrise într-un sezon de Bundesliga, deținut anterior de Gerd Müller. A inscris 41 de goluri în 29 de meciuri pentru Bayern München

Decese 🕯

🕯️1614: Elisabeta Báthory 🇭🇺♛ contesă maghiară. Cunoscută pentru infamiile comise prin torturarea și uciderea a câtorva sute de fete

🕯️1723: Dimitrie Cantemir 🇷🇴🗣️ scriitor, istoric, filosof, om de știință umanist, voievod al Moldovei osemintele sale se odihnesc în Biserica „Trei Ierarhi” din Iași, repatriate grație lui Nicolae Iorga, în 1935. Pe lespedea raclei sale este scris: „Aici, întors din lunga și pre greaua pribegie înfruntată pentru libertatea țării sale, odihnește Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei”

🕯️1940: Leon Troțki 🇷🇺🗣️ În urma luptei pentru putere cu Stalin din anii 1920, a fost exclus din Partidul Comunist și deportat din Uniunea Sovietică. A fost în cele din urmă asasinat în Mexic de un agent sovietic

🕯️1947: Ettore Bugatti 🇮🇹🇫🇷🏁 constructor de automobile italian, care a realizat cele mai cunoscute modele ale sale în Franța

🕯️1979: Giuseppe Meazza 🇮🇹⚽️ a jucat în principal pentru Internazionale în anii 1930, marcând 242 de goluri în 365 de meciuri pentru club. A condus Italia la victorie la două Campionate Mondiale: în 1934 și în 1938, câștigând Balonul de Aur în 1934

🕯️2008: Iosif Constantin Drăgan 🇷🇴🇮🇹💰 om de afaceri român stabilit în Italia A scris mai multe cărți, în general cu tematică istorică

🕯️2016: Marin Moraru 🇷🇴🎭🎬 actor de film, radio, teatru, televiziune și voce

🕯️2024: John Amos 🇺🇸🎬 a jucat în rolul James Evans Sr., din serialu TV Vremurile Bune, din anii ’70. Die Hard 2 (1990)

Evenimente📋

📋🇷🇴🩺 Ziua Medicinei Militare – la 21 august 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari

Calendar 🗒️

🗒️1485: Sfârșitul războiului „celor două roze”

🗒️1770: James Cook revendică în mod oficial estul Australiei pentru Marea Britanie, numindu-o Noul Wales de Sud

🗒️1831: În SUA izbucnește o rebeliune a sclavilor din Southampton County, Virginia, condusă de Nat Turner, în care au fost uciși 55 de albi înainte ca poliția să oprească protestatarii. Turner era un fanatic religios, care susținea că primea ordine de la Dumnezeu

🗒️1897: Chimistul german Felix Hoffmann de la Bayer a sintetizat heroina prin metoda folosită de chimistul englez C.R. Wright în 1874. Pînă în 1910 a fost etichetată ca fiind un derivat substituit al morfinei, utilizat pentru tratarea tusei iritative la copii

🗒️1911: Mona Lisa de Leonardo da Vinci a fost furată din Muzeul Luvru din Paris de un angajat al muzeului, urmând să fie recuperată după două zile

🗒️1943: Sfârșitul bătăliei de la Kursk. Cea mai mare bătălie a blindatelor din istorie. Armata germană a pierdut peste 500.000 de oameni

🗒️1945: Regele Mihai I a somat guvernul Petru Groza să demisioneze. În urma refuzului primit, a hotărât să nu mai semneze decretele de legi („greva regală”)

🗒️1955: La ora 20.00 începe prima emisiune experimentală de televiziune în România

🗒️1959: Hawaii devine cel de-al 50-lea stat al SUA

🗒️1961: De la Galeria Națională din Londra a fost furat celebrul tablou al lui Goya „Ducele de Wellington”. A fost recuperat în 1965.

🗒️1965: Este proclamată Republica Socialistă România în urma adoptării unei noi constituții

🗒️1968: Nicolae Ceaușescu condamnă public invazia Cehoslovaciei de către forțe armate din cinci state membre în Pactul de la Varșovia, încurajând populația română să se înarmeze împotriva eventualelor represalii sovietice. În noaptea de 20-21 august 1968, forțe militare din Uniunea Sovietică, RDG, Polonia, Ungaria și Bulgaria au invadat Cehoslovacia. Între 5.000 și 7.000 de tancuri sovietice au ocupat străzile, ele fiind acompaniate de un număr mare de trupe (estimat între 200.000 și 600.000 de soldați). Pe durata atacului armat, 72 de cehi și slovaci au fost uciși și sute au fost răniți

🗒️1991: Eșuează tentativa de lovitură de stat împotriva lui Mihail Gorbaciov

🗒️2012: După 23 de zile de la referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, Curtea Constituțională a constatat că acesta nu a întrunit cvorumul