Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 21 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Lavinia Miloșovici este o fostă gimnastă română de performanță, născută pe 21 octombrie 1976, în Lugoj, județul Timiș. Supranumită “Milo”, ea s-a remarcat prin talent, forță și eleganță, devenind una dintre cele mai importante sportive ale României în anii ‘90. Momentul de vârf al carierei sale a fost reprezentat de Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992, unde a câștigat două medalii de aur, la sol și la sărituri, una de argint cu echipa și una de bronz la individual compus. În finala de la sol, a primit nota perfectă 10, intrând în istoria gimnasticii olimpice. La Jocurile Olimpice de la Atlanta, din 1996, a obținut alte două medalii de bronz. De-a lungul carierei, Lavinia Miloșovici a cucerit numeroase medalii la competiții europene, mondiale și olimpice. În 2011, a fost inclusă în International Gymnastics Hall of Fame, în semn de recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea gimnasticii. Prin rezultatele sale remarcabile, ea rămâne un simbol al sportului românesc și un model de ambiție, disciplină și perseverență.

Marcel Răducanu este un fost fotbalist român, născut pe 21 octombrie 1954, în București. Considerat unul dintre cei mai tehnici jucători ai generației sale, s-a remarcat prin driblingurile spectaculoase, creativitatea și eleganța jocului său. Și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în România la Steaua București, echipă cu care a câștigat două titluri de campion național și două Cupe ale României. În 1980, a fost desemnat Fotbalistul Anului în România. A evoluat și pentru echipa națională, contribuind la victoria istorică a României cu 2-1 împotriva Angliei, în 1980. În 1981, Marcel Răducanu a rămas în Germania de Vest, unde și-a continuat cariera la Borussia Dortmund, devenind apreciat și în fotbalul german. După retragerea din activitatea competițională în 1991, s-a dedicat pregătirii tinerilor fotbaliști, înființând o școală de fotbal la Dortmund. Prin talentul și contribuția sa la sport, Marcel Răducanu rămâne o personalitate importantă a fotbalului românesc.

Ilie Balaci a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști români, supranumit “Minunea Blondă” datorită tehnicii sale extraordinare și stilului elegant de joc. S-a născut pe 8 septembrie 1956, în Bistreț, județul Dolj, și a devenit un simbol al echipei Universitatea Craiova. A debutat în fotbalul de performanță la o vârstă fragedă și s-a remarcat prin driblinguri, pase precise și o viziune deosebită asupra jocului. Alături de Universitatea Craiova, a câștigat trei titluri de campion al României și a contribuit la performanțele istorice ale echipei în competițiile europene. A evoluat și pentru echipa națională a României, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși mijlocași ai generației sale. După încheierea carierei de jucător, Ilie Balaci a devenit antrenor și a obținut numeroase trofee în Africa și în Orientul Mijlociu. A murit pe 21 octombrie 2018, la Craiova, la vârsta de 62 de ani. Moștenirea sa sportivă continuă să inspire generații de fotbaliști și suporteri, iar numele său rămâne strâns legat de istoria Universității Craiova.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1833: Alfred Nobel 🇸🇪🧨🎓 chimist și industriaș, inventatorul dinamitei și fondatorul Premiului Nobel

🎂1936: Vartan Arachelian 🇷🇴📺 realizator de programe pentru radio și televiziune

🎂1940: Dumitru Tinu 🇷🇴📰 director al ziarului Adevărul și președinte al Clubului Român de Presă. A murit la 62 de ani, accident rutier

🎂1954: Marcel Răducanu 🇷🇴⚽️ s-a refugiat în Germania de Vest în 1981 cu ocazia unui meci al echipei naționale la Dortmund. Deoarece era căpitan al Armatei Române a fost condamnat în contumacie la 5 ani și 8 luni de închisoare pentru dezertare. După o carantină de un an impusă de UEFA, a jucat pentru Borussia Dortmund, iar apoi pentru FC Zürich. S-a retras în 1991

🎂1956: Carrie Fisher 🇺🇸🎬 faimoasă pentru rolul prințesei Leia Organa din filmul Războiul stelelor

🎂1970: Tony Mortimer 🇬🇧🎤 East 17

🎂1974: Costel Busuioc 🇷🇴🎤 Pentru a-și întreține familia, s-a angajat ca muncitor în Spania, unde a participat la concursul muzical Hijos de Babel, emisiune dedicată emigranților stabiliți pe pământ spaniol. A fost anunțat drept câștigător. Rezultatul a implicat încheierea unui contract între el și casa de discuri Sony

🎂1976: Lavinia Miloșovici 🇷🇴🤸🏻 cea mai valoroasă gimnastă română a anilor 1990, având în palmares 19 medalii mondiale și olimpice. Performanța cea mai notabilă este considerată finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Barcelona, în 1992, pentru care a primit nota 10

🎂1980: Kim Kardashian 🇺🇸🤳 una dintre cele trei fiice ale defunctului avocat al lui O. J. Simpson, Robert Kardashian

Decese 🕯

🕯️1805: Horatio Nelson 🇬🇧⚓️ învingătorul flotei franco-spaniole în Bătălia de la Trafalgar, cu prețul vieții

🕯️1969: Jack Kerouac 🇺🇸✒️ considerat, alături de William S. Burroughs și Allen Ginsberg, ca fiind pionier al Generației Beat. A murit la doar 47 de ani, de ciroză

🕯️1980: Pamfil Șeicaru 🇷🇴✒️📰 director al ziarului „Curentul”, cotidian combativ în perioada dintre cele două războaie mondiale. Este considerat a fi cel mai mare gazetar dintre cele două războaie mondiale

🕯️1984: Ion Finteșteanu 🇷🇴🎭🎬 celebru actor de teatru și de film, a făcut parte din trupa Teatrului Național din București (1921-1984), fiind numit membru de onoare al acestui teatru

🕯️2016: Constantin Frățilă 🇷🇴⚽️ golgeter în sezonul Diviziei A 1963-1964, marcând același număr de goluri ca și Cornel Pavlovici, 19

🕯️2018: Ilie Balaci 🇷🇴⚽️ Supranumit „Minunea blondă”, s-a consacrat ca unul dintre cei mai buni jucători români de fotbal. Cariera sa se leagă de marile succese obținute de Universitatea Craiova la începutul anilor 1980. Din păcate, a avut un final prematur de carieră, din cauza a 2 grave accidentări

🕯️2023: Bobby Charlton 🇬🇧⚽️ a câștigat Mondialul și a fost numit Fotbalistul European al Anului în 1966. A petrecut aproape întreaga carieră la Manchester United, unde a devenit faimos pentru incursiunile sale în atac și pentru șutul puternic de la distanță

🕯️2024: Christine Boisson 🇫🇷🎬 devenită celebră după ce a jucat în filmul-cult „Emmanuelle” (1974), a murit de o boală pulmonară

🕯️2024: Paul Di’Anno 🇬🇧🎤 fost lider al Iron Maiden, a cântat pe primele două albume ale trupei

Calendar 🗒️

🗒️1097: Prima cruciadă: Cruciații conduși de Boemund de Taranto încep asediul cetății Antiohia, pe care o vor cuceri abia în vara anului următor

🗒️1520: Ferdinand Magellan descoperă strâmtoarea care-i va purta numele

🗒️1754: Sunt inaugurate primele școli din Blaj: „Școala de Obște”, cu predare în română, și Gimnaziul din Blaj, cu predare în latină și germană. Blajul devine centrul învățământului românesc din Transilvania

🗒️1805: Bătălia de la Trafalgar, în care flota britanică a obținut o strălucită victorie împotriva forțelor navale franco-spaniole; moartea amiralului Horatio Nelson

🗒️1854: Florence Nightingale (prima infirmieră modernă) călătorește cu 38 surori medicale spre Scutari, peninsula Crimeea, ca să îngrijească soldații din Războiul Crimeii

🗒️1871: S-a constituit Societatea Filarmonică din Timișoara

🗒️1879: Thomas Edison a demonstrat cu succes obținerea primului bec electric durabil și practic din punct de vedere comercial, la laboratorul lui din Menlo Park, New Jersey

🗒️1915: Compania americană de telefonie și telegrafie a realizat primul discurs direct transatlantic din Arlington (Virginia), cu destinația Paris, transmis prin sistemul de radio-telefonie

🗒️1925: Pictorul Paul Klee expune la Paris singura sa lucrare

🗒️1940: Începe „Proiectul Manhattan” având ca obiectiv bomba atomică americană

🗒️1944: După șase săptămâni de luptă aliații câștigă în Al Doilea Război Mondial orașul Aachen, primul mare oraș german

🗒️1945: În Franța femeile obțin dreptul la vot

🗒️1948: ONU a respins cererea sovietică de distrugere publică a tuturor armelor nucleare

🗒️1959: La New York se deschide Muzeul Guggenheim, conceput de Frank Lloyd Wright

🗒️1960: Primul submarin nuclear britanic, HMS Dreadnought, a fost lansat

🗒️1999: A apărut, la București, primul număr al revistei Playboy

🗒️2003: Planeta pitică Eris din centura Kuiper a fost descoperită de către Michael E. Brown, Chad Trujillo și David L. Rabinowitz