Ceea ce trebuia să fie un gest frumos s-a transformat într-un moment controversat. Trump nu s-a putut abține să glumească nici când a venit vorba de soția sa, Melania și a făcut o remarcă despre semnătura sa în văzul tuturor. Ce a răspuns Prima Doamnă

Donald Trump și soția sa, Melania, au fost protagoniștii unui nou moment viral în timpul unui eveniment organizat în Grădina de Trandafiri a Casei Albe. În cadrul unei ceremonii oficiale de semnare a unui Ordin Executiv istoric pentru modernizarea și finanțarea cercetării în domeniul sănătății femeilor din SUA, o inițiativă concepută și susținută puternic de Prima Doamnă, Melania Trump, președintele american a decis să facă un gest frumos și i-a întins markerul soției pentru a-și pune semnătura alături de acesta. Cu toate acestea, președinele american nu s-a putut abține și a ridiculizat semnătura Primei Doamne, spunându-i: „Nu știu cât valorează semnătura”

Gestul făcut de Trump este neobișnuit, întrucât din punct de vedere constituțional și juridic, un ordin executiv este un instrument exclusiv al președintelui. Acesta reprezintă o directivă pe care președintele o dă în calitate de șef al statului.

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Luni, în timp ce cuplul prezidențial se afla în Grădina de Trandafiri a Casei Albe pentru semnarea unui ordin executiv istoric pentru stimularea cercetării în domeniul sănătății femeilor, Trump i-a oferit markerul Melaniei și i-a cerut pe un ton romantic să semneze și ea, în mod simbolic, ordinul executiv.

„Nu știu dacă semnătura ei înseamnă ceva… dar de ce nu semnezi chiar acum? Pentru că eu cred că înseamnă”, moment la care Melania a răspuns zâmbind: „A ta este cea mai importantă”. Reacția Melaniei a stârnit râsete în rândul celor prezenți la ceremonie.

După ce Prima Doamnă și-a pus autograful lângă cel al soțului, Donald Trump a remarcat că cele două semnături sunt aproape identice.

Astfel de momente sunt folosite la Casa Albă ca gest simbolic pentru a recunoaște public implicarea directă a Primei Doamne în modelarea unor politici publice specifice. Cu toate acestea, din punct de vedere constituțional, singura semnătură care validează legal un ordin executiv rămâne cea a președintelui SUA.