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Ce s-a întâmplat cu elevul satanist, condamnat la 14 ani, care ucidea bătrâni pe străzile din Sibiu. De ce blasfemie este acuzat în pușcărie

Andrei Dumitrescu
Ce s-a întâmplat cu elevul satanist, condamnat la 14 ani, care ucidea bătrâni pe străzile din Sibiu. De ce blasfemie este acuzat în pușcărie
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Condamnat de magistrații Curții de Apel Alba Iulia la 14 ani de detenție pentru omor și tentativă de omor, fapte comise la vârsta de 17 ani, Nino Luciano Hauser a fost încarcerat la Arad, unde este un deținut-problemă. Cu toate că s-a declarat satanist și fumează țigări rulate în foi de Biblie, condamnatul ar primi haine și alte bunuri de la preotul penitenciarului. Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional!

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Provenit dintr-o familie dezorganizată, cu un tată inexistent și o mamă dependentă de droguri, germanul Nino Hauser a început să ridice probleme încă de mic, astfel că autoritățile din țara natală au încercat, prin diferite metode, să-l integreze în societate.

Nino Hauser a fost trimis în România când era încă mic, după ce autoritățile germane au ajuns la concluzia că este deosebit de periculos și au decis să-l dea în plasament unei familii din România, pentru o plată de 75 de euro pe zi

Luat în plasament în România

Deși a fost inclusiv internat la psihiatrie, copilul continua să fie deosebit de violent, iar pereții camerei sale erau plini de desene cu simboluri naziste și sataniste. Ca urmare, ca să scape de el, asistenții sociali ai oficiului de tineret din orașul german Essen au tocmit o familie din orașul sibian Dumbrăveni să-l ia în plasament, pentru 75 de euro pe zi.

Departe de țara natală, Nino Hauser și-a păstrat vechile obiceiuri și, mai mult decât atât, a aderat online la diverse grupări cu caracter rasist, satanist și nazist, unde folosea diverse nickname-uri, printre care „Voices”, „Tobbz”, „Necrohunt”, „Hvrtcore” și „KKetamine”.

Pentru a fi apreciat şi pentru a oferi conţinut cu un grad mare de violenţă în cadrul grupurilor online din care făcea parte, a decis să omoare o persoană în vârstă.

Copilul criminal își spunea Necrohunt pe Telegram

Ca urmare, la data de 30 martie 2022, la scurtă vreme după ce primise vizita asistentului social din Germania, care notase că l-a găsit în regulă, Nino Hauser s-a urcat în tren și a mers până la Mediaș, unde a început să caute o victimă potrivită.

A ales un bărbat în vârstă de 82 de ani, pe care, după ce a pornit camera de filmat a telefonului mobil, l-a împins pe scări de la o distanță de un metru. După ce a căzut, băiatul a scos un cuțit de vânătoare și l-a tăiat pe față, după care i-a tăiat și venele de la încheietura mâinii drepte.

„Ulterior, după comiterea faptei, inculpatul a purtat diverse discuţii pe aplicaţia Telegram, sub pseudonimul «Necrohunt», discuţii în care se lăuda că a omorât un bătrân şi că a făcut acest lucru pentru că-i place şi pentru că faptele de această natură comise împotriva oamenilor în vârstă sunt mai ușor de săvârşit, autorităţile fiind superficiale în astfel de situaţii”, a menționat instanța.

Încadrată ca tentativă de omor, fapta a rămas cu autor necunoscut. Două săptămâni mai târziu, adolescentul a plecat din nou la Mediaș. De această dată căuta o persoană de etnie romă, pentru că dorea să posteze imaginile pe grupul neonazist, unde spera să ajungă în topul celor mai respectați dintre membri.

Nino Hauser își filma atrocitățile

În acest context, în dimineața zilei de 12 aprilie 2022, Nino Hauser a coborât din tren și a plecat pe jos să caute o zonă puțin circulată, numai bună pentru comiterea unei crime. Avea la el un spray lacrimogen cu piper, cuțitul de vânătoare cu teacă din piele, o pereche de mănuși și telefonul mobil pe care urma să-l folosească pentru a filma omorul.

Pe drum, acesta a tăiat cauciucul unei mașini parcate pe Strada Tineretului, după care, timp de două ore, a pândit o victimă pe gustul lui. La un moment dat, a observat un om fără adăpost pe care l-a ademenit cu o bancnotă de un leu și l-a făcut să-l urmeze. Pentru că omul a fost suspicios, Nino Hauser a mai scos un leu. Bărbatul a observat că puștiul pregătea spray-ul și a început să strige după Poliție, motiv pentru care germanul s-a speriat și a fugit.

La puțin timp, Hauser a văzut o femeie în vârstă (74 de ani) și a decis s-o omoare după ce a presupus că este evreică. În timp ce filma, a pus-o jos și i-a tăiat gâtul.  După crimă, a revenit la Dumbrăveni, unde s-a comportat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu a durat însă mult și a fost ridicat de polițiști.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Nino Luciano Hauser a fost trimis să-și execute pedeapsa la un centru de detenție destinat minorilor, care funcționează în cadrul Penitenciarului Arad.

Germanul este un deținut-problemă

Sursele citate au afirmat că, în închisoare, criminalul a devenit consumator de droguri. Pe fondul consumului de stupefiante, tânărul ar fi slăbit galopant și ar fi rămas fără mai mulți dinți. În același timp, deținutul nu ar fi fost căutat de nimeni la închisoare, iar singura persoană care i-ar fi acordat ajutor ar fi fost preotul penitenciarului, care i-ar fi făcut rost de câteva haine.

În ciuda acestui lucru, Nino Hauser s-ar declara în continuare satanist și neonazist și își rulează țigările în foi de Biblie.

Totodată, spun sursele Gândul, deținutul german nu ar munci în închisoare, dar ar participa, totuși, la unele activități de natură educativă.

Ajuns acum bărbat în toată firea, deținutul ar fi cunoscut drept o persoană foarte violentă, pe numele căreia ar exista mai multe rapoarte după ce s-ar fi încăierat cu unii colegi de celulă.

Mai mult decât atât, cu ocazia unui astfel de conflict ar fi spart inclusiv televizorul din cameră.

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