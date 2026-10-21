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Armata germană ridică nivelul de amenințare la adresa țării și avertizează că Rusia a depășit „o linie roșie” prin utilizarea dronelor cu explozibil împotriva bazelor militare

Armata germană ridică nivelul de amenințare la adresa țării și avertizează că Rusia a depășit „o linie roșie” prin utilizarea dronelor cu explozibil împotriva bazelor militare
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Forțele armate germane au clasificat pentru prima dată amenințarea de sabotaj rusesc împotriva propriilor trupe și baze militare drept „semnificativă”, al doilea cel mai înalt nivel pe scara lor de amenințare internă, potrivit unei evaluări a Bundeswehr.

„Observăm că ne confruntăm cu o amenințare semnificativă de sabotaj în general pentru Bundeswehr”, a precizat miercuri un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării german.

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Reevaluarea a fost declanșată de descoperirea, la mijlocul lunii septembrie, a unei drone prăbușite care transporta o cutie cu explozibil în apropierea bazei aeriene Wunstorf din Saxonia Inferioară, au relatat WDR și Süddeutsche Zeitung.
Documentul intern, consultat de cele două publicații, arată că Rusia a depășit „o linie roșie” împotriva Germaniei și a Bundeswehr-ului prin utilizarea de drone înarmate.

Drona găsită la Wunstorf seamănă cu cea folosită în atacul eșuat de pe aeroportul Leipzig/Halle din luna august. Cu toate acestea, spre deosebire de incidentul din Leipzig, despre care autoritățile au declarat că a vizat aeronave de marfă civile, anchetatorii cred că drona din Wunstorf a fost îndreptată spre aeronavele Bundeswehr, se arată în document.

Germania a învinuit Rusia pentru atacul de la Leipzig

Moscova a negat implicarea și a respins în mod constant acuzațiile de sabotaj sau atacuri hibride în Europa.

Raportul întocmit de armata germană menționează, de asemenea, un model de presupuse operațiuni de recunoaștere rusească în Germania, inclusiv survolul cu drone al amplasamentului de apărare antirachetă Arrow 3 din Saxonia-Anhalt și o cameră camuflată găsită filmând o gară importantă din Minden, Westfalia. Serviciile de informații se așteaptă ca situația să se înrăutățească pe termen scurt, fiind probabile și alte acțiuni în viitorul apropiat, se arată în document.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că măsurile preventive sunt adaptate la fiecare locație în parte și ar putea varia de la patrule sporite până la securitate tehnică suplimentară, cum ar fi camere cu infraroșu și sisteme de supraveghere a gardurilor.

Evaluarea vine la doar o săptămână după ce ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a declarat că Germania se confruntă cu un „război din umbră” și a cerut extinderea puterilor în domeniul informațiilor.

De asemenea, cancelarul Friedrich Merz a declarat miercuri că dezinformarea rusească și atacurile hibride reprezintă cea mai mare amenințare la adresa Germaniei. „Părerea mea este că poporul nostru încă subestimează această mare amenințare la adresa societății noastre.”.. Acesta este un atac fundamental împotriva întregii ordini politice pe care am atins-o după 1990”.

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