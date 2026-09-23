Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 23 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sofia Vicoveanca, pe numele său adevărat Sofia Fusa, s-a născut pe 23 septembrie 1941, în Toporăuți, în apropiere de Cernăuți, în Ucraina de astăzi. În copilărie, s-a refugiat împreună cu mama sa în zona Sucevei, unde a descoperit frumusețea tradițiilor și a folclorului bucovinean. Este una dintre cele mai mari și mai iubite interprete de muzică populară din România. De-a lungul unei cariere de peste șase decenii, artista a devenit un simbol incontestabil al folclorului bucovinean și un veritabil tezaur al tradițiilor românești. Vocea ei gravă, profundă și plină de emoție a dat viață unui repertoriu vast, cules cu grijă din satele bucovinene, care include doine și bocete, balade și cântece de leagăn, dar şi cântece de joc. Nu urcă niciodată pe scenă fără basmaua tradițională, șiragul de mărgele și nelipsita traistă bucovineană. Dincolo de cariera muzicală, Sofia Vicoveanca s-a remarcat ca actriță, jucând în filme românești, precum Vânătoarea de vulpi sau Ochi de urs, și ca scriitoare, publicând volume de versuri și proză. Prin întreaga sa activitate, artista rămâne un pilon al identității culturale românești, un liant între trecut și prezent.

Julio Iglesias, născut pe 23 septembrie 1943, la Madrid, Spania, este cel mai bine vândut artist latino din toate timpurile și o veritabilă legendă a muzicii internaționale. Înainte de a deveni cântăreț, Julio era un student talentat la drept și juca ca portar la echipa de tineret a celebrului club de fotbal Real Madrid. În 1963, a suferit un grav accident de mașină. În timpul recuperării, un asistent medical i-a oferit o chitară şi aşa a început să compună primele sale piese. De-a lungul carierei, ce se întinde pe mai bine de o jumătate de secol, a cântat în mai multe limbi, printre care spaniolă, engleză, franceză, italiană și portugheză. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Begin the Beguine, Me Olvidé de Vivir, Hey! și To All the Girls I’ve Loved Before. Pe scenă, este recunoscut pentru aparițiile sale impecabile în costume închise la culoare, cântând adesea cu ochii închiși și cu o mână așezată elegant pe piept. Dincolo de succesul său profesional, Julio Iglesias a pus bazele unei veritabile dinastii muzicale, cel mai cunoscut dintre copiii săi fiind Enrique Iglesias, care a devenit la rândul său un superstar pop internațional.

Claudia Cardinale a fost o celebră actriță italiană, cunoscută pentru frumusețea, talentul și eleganța sa. S-a născut pe 15 aprilie 1938, în Tunis, Tunisia, într-o familie de origine siciliană. În tinerețe își dorea să devină profesoară, însă în 1957 a câștigat un concurs de frumusețe la Tunis, iar premiul, o călătorie la Festivalul de Film de la Veneția, a contribuit la începutul carierei sale cinematografice. A devenit una dintre marile vedete ale filmului european, jucând în producţii importante precum Ghepardul, 8½ și Once Upon a Time in the West. A colaborat cu regizori renumiți, precum Luchino Visconti, Federico Fellini și Sergio Leone, și a interpretat personaje memorabile în producții italiene și internaționale. De-a lungul unei cariere de mai multe decenii, a primit numeroase premii și distincții. A luptat pentru drepturile femeilor, fiind ambasadoare a bunăvoinței pentru UNESCO. Claudia Cardinale a murit pe 23 septembrie 2025, la vârsta de 87 de ani, în localitatea Nemours din Franța. A rămas în memoria publicului ca fiind un model de eleganță discretă și autenticitate într-o industrie preocupată de aparențe.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂480 î.Hr.: Euripide 🇬🇷✒️ Aristotel l-a supranumit „poetul tragic prin excelență”. A fost primul autor dramatic preocupat de prezentarea psihologiei feminine în variate nuanțe și ipostaze

🎂1861: Robert Bosch 🇩🇪💡 industriaș și filantrop, fondator al companiei Robert Bosch GmbH

🎂1865: Suzanne Valadon 🇫🇷🎨 prima femeie admisă în Société Nationale des Beaux-Arts

🎂1889: Walter Lippmann 🇺🇸✒️ scriitor, reporter, sociolog, politolog, comentator politic celebru pentru a fi printre primii care au introdus conceptul de „război rece” în jurnalismul mondial. Un alt concept pe care l-a introdus a fost cel de „stereotip de gen”. A fost de două ori distins (1958, 1962) cu premiul Pulitzer

🎂1916: Aldo Moro 🇮🇹🗣️ președinte Partidului Democrația Creștină, răpit în 16 martie 1978 în drum spre Parlament, unde urma să aibă loc ședința de investitură a noului guvern, ucis în 9 mai 1978 de grupul Brigăzile Roșii

🎂1920: Mickey Rooney 🇺🇸🎬

🎂1926: John Coltrane 🇺🇸🎷 Figură emblematică a jazzului secolului XX, considerat unul din cei mai importanți inovatori în jazzul modern

🎂1930: Ray Charles 🇺🇸🎤 Frank Sinatra l-a numit pe Ray Charles „singurul geniu adevărat în show business”. A contribuit la integrarea stilurilor country, rhythm and blues, și pop în anii ’60

🎂1941: Sofia Vicoveanca 🇷🇴🎤 supranumită privighetoarea cântecului bucovinean, copilăria i-a fost întunecată de greutăți, tatăl său fiind luat prizonier de sovietici, după anexarea Bucovinei de Nord de către URSS

🎂1943: Julio Iglesias 🇪🇸🎤 artistul latin care a vândut cele mai multe albume din istorie, dar și printre primii zece artiști cu cele mai numeroase vânzări din istorie, conform Sony

🎂1948: George Mihăiță 🇷🇴🎭🎬

🎂1949: Bruce Springsteen 🇺🇸🎤 A compus nu o singură dată coloana sonoră pentru diverse producții cinematografice, iar pentru muzica originală a filmului Philadelphia (1993), cu Tom Hanks și Denzel Washington în rolurile principale, a fost premiat cu Globul de Aur, Grammy și Oscar

🎂1950: Șerban Ionescu 🇷🇴🎭🎬 a decedat la 62 de ani de scleroză

🎂1956: Paolo Rossi 🇮🇹⚽️ În 1982 a condus naționala Italiei către câștigarea Campionatului Mondial înscriind șase goluri și astfel primind Gheata și Balonul de Aur. Este unul din cei trei jucători care au câștigat de-a lungul timpului toate cele trei trofee acordate în cadrul unui Campionat Mondial (Gheata de Aur – golgetereul competiției, Balonul de Aur – cel mai bun jucător și Cupa Mondială), alături de Garrincha în 1962 și Mario Kempes în 1978

🎂1959: Jason Alexander 🇺🇸🎬 cunoscut în special pentru rolul lui George Constanza în Seinfeld, rol care i-a adus Globul de aur în 1994

🎂1963: Alex Proyas 🇦🇺🎬 cel mai bine cunoscut pentru regizarea The Crow (1994), I, Robot (2004)

🎂1974: Narcis Răducan 🇷🇴⚽️

🎂1978: Anthony Mackie 🇺🇸🎬 Captain America din Marvel Cinematic Universe

🎂1979: Ionuț Stroe 🇷🇴🗣️

🎂1986: Eduarda Amorim 🇧🇷🤾🏻‍♀️

Decese 🕯

🕯️1386: Dan I, domnul Țării Românești 🇷🇴♛ fiul lui Radu I și frate, după tată, al lui Mircea cel Bătrân. Asasinat prin otrăvire când era într-o campanie militară desfășurată în vecinătatea Dristorului (Silistra), îndreptată împotriva țarului de Tărnovo, Ioan Șișman, ajutat de otomani, în timp ce îl sprijinea pe unchiul său, Ioan Srațimir, țarul de la Vidin

🕯️1939: Sigmund Freud 🇦🇹🧠 fondator al școlii psihologice de psihanaliză

🕯️2013: Geo Saizescu 🇷🇴🎥 Astă seară dansăm în familie (1972), Păcală (1974), Secretul lui Bachus (1984), Păcală se întoarce (2006)

🕯️2020: Juliette Gréco 🇫🇷🎤 „grande dame de la chanson” (marea doamnă a șansonului) și muza existențialiștilor francezi

🕯️2022: Louise Fletcher 🇺🇸🎬 Oscar rol principal One Flew Over the Cuckoo’s Nest – Zbor deasupra unui cuib de cuci (1975)

🕯️2025: Claudia Cardinale 🇮🇹🇫🇷🎬

Evenimente📋

📋🇸🇦 Arabia Saudită: Ziua națională – aniversarea întemeierii regatului saudit (1934)

Calendar 🗒️

🗒️867: Începe domnia împăratului Vasile I, întemeietorul dinastiei Macedonene (Bizanț)

🗒️1338: Bătălia de la Arnemuiden a fost prima luptă navală din Războiul de o Sută de Ani și prima bătălie navală cu ajutorul artileriei de praf de pușcă

🗒️1386: Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Țara Românească (până la 31 ianuarie 1418); în timpul domniei sale se pun bazele principalelor instituții feudale ale statului

🗒️1403: Mircea cel Bătrân reînnoiește alianța cu regele Poloniei Wladyslaw al II-lea Jagiello

🗒️1459: Bătălia de la Blore Heath, prima bătălie majoră a Războiului celor Două Roze, este câștigată de yorkiști

🗒️1602: Radu Șerban, domnul Țării Românești, învinge la Teișani, pe valea râului Teleajen, oastea tătarilor condusă de Hanul Gazi Ghirai

🗒️1641: Merchant Royal, o navă comercială engleză, care poartă o comoară de peste 100.000 de lire sterline de aur (astăzi în valoare de peste un miliard de lire sterline), se pierde pe mare în largul Land’s End, în comitatul Cornwall

🗒️1846: Descoperirea planetei Neptun de astronomul francez Urbain Le Verrier și astronomul britanic John Couch Adams

🗒️1905: Norvegia și Suedia semnează „tratatul de la Karlstad”, dizolvând pașnic Uniunea între cele două țări

🗒️1909: A fost publicat în premieră romanul Fantoma de la operă, de Gaston Leroux

🗒️1963: Arestarea lui Georges Paques, șef adjunct al serviciului de presă al NATO pentru spionaj în favoarea URSS

🗒️1973: Alegeri generale în Argentina: Fostul președinte Juan Perón a revenit la putere iar soția sa, Maria Estela Perón, este aleasă vicepreședinte

🗒️1988: Venus din Galgenberg este descoperită în Stratzing (Austria Inferioară). Statueta feminină veche de peste 30.000 de ani măsoară 7,2 centimetri înălțime și cântărește 10 g

🗒️2002: Belgia: A intrat în vigoare legea care aproba euthanasia, Belgia fiind a doua țară din lume, după Olanda, care a legalizat eutanasia

🗒️2002: A luat naștere browser-ul web Mozilla Firefox