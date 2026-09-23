Aeronave F-16, ridicate de la sol de MApN, după ce o dronă a fost detectată în apropierea graniței cu România

O dronă detectată în apropierea graniței cu România, marți seară, 22 septembrie, a determinat MApN să ridice de la sol aeronave F-16 ale Forțele Aeriene Române. Ținta aeriană evolua în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu țara noastră și a fost observată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale.

Două aeronave F-16 ale FAR au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Mesaj Ro-Alert transmis populației

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

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La ora 23:35 a fost transmis un mesaj Ro-Alert. Alerta a încetat la ora 00.36.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației.

MApN a precizat că va reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile. Din informare reiese că „ținta aeriană” a fost detectată în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul ucrainean, în proximitatea graniței României. Nu a fost anunțată o pătrundere în spațiul aerian național.

Situații similare au avut loc în ultimele luni în zona de nord a județului Tulcea, în contextul atacurilor rusești cu drone asupra infrastructurii din sudul Ucrainei.