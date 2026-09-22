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Nicușor Dan, interviu la un post de radio american. Șeful statului spune că România vrea mai mulți militari americani pe teritoriul țării

Ruxandra Radulescu
Nicușor Dan, interviu la un post de radio american. Șeful statului spune că România vrea mai mulți militari americani pe teritoriul țării
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Preşedintele Nicuşor Dan a oferit un interviu emisiunii The Julie Mason Show, difuzată marţi în Statele Unite, în care a subliniat că Donald Trump a avut dreptate în ceea ce privește faptul că Uniunea Europeană trebuie să aibă o contribuție echitabilă, în cadrul NATO. Totodată, Nicușor Dan a subliniat că prioritățile sale, în timpul vizitei la New York pentru Adunarea Generală a ONU, sunt consolidarea parteneriatului cu SUA în domeniile apărării și economiei.

Întrebat dacă este îngrijorat în privința viitorului NATO și a rolului Statelor Unite ale Americii în interiorul Organizației, Nicușor Dan i-a dat dreptate lui Donald Trump, referitor la contribuția inechitabila a SUA, de-a lungul anilor, în cadrul Organizației.

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„Nu. Absolut deloc. Problema a fost, iar aici președintele Donald Trump a avut dreptate, ani de zile, SUA a oferit sprijin Europei și efortul nu a fost unul echilibrat și cred că am făcut pași importanți în acest sens la summitul de la Haga, de anul trecut, și la summitul de la Ankara, anul acesta. În interiorul NATO trebuie să avem o contribuție echitabilă”, a declarat Nicușor Dan.

„Principala noastră preocupare este apărarea, iar a doua este economia”

Totodată, liderul de la Cotroceni a precizat că România este pregătită să îşi asume un rol mai important în securitatea europeană şi consideră că bazele americane găzduite, temporar, pe teritoriul țării sunt benefice pentru ambele părți

„Avem o îndelungată istorie de parteneriatul bilateral de încredere cu Statele Unite, iar acum principala noastră preocupare este apărarea și securitatea, iar a doua este economia. După cum știți, cooperarea noastră în plan militar,  s-a consolidat, bazele noastre militare găzduiesc avioane și echipament militar utilizat de armata SUA.

Ne bucurăm să avem militari americani pe teritoriul României și considerăm că va fi benefic pentru ambele țări, pentru că suntem aproape de Orientul Mijlociu și zona mediteraneeană.”, a declarat Nicușor Dan.

Referitor la cooperarea economică, președintele a menționat că scopul este ca România să devină un hub pentru investitorii americani.

„Pe partea economică, avem deja companii americane ca Ford sau Microsoft, care au investit în România, și au avut un profit bun. Vrem ca aceste investiții să crească, iar România este o zonă prielnică pentru afaceri”, a mai precizat șeful statului.

„Suntem afectaţi de războiul din Ucraina”

Gazda show-ului a adus în discuție și incidentul cu drona marină neutralizată lângă platforma de gaze Neptun Deep și l-a întrebat pe Nicușor Dan, cât de puternică este amenințarea Rusiei.

„Suntem afectaţi de războiul din Ucraina, inclusiv de drone aeriene care, neintenţionat, ajung pe teritoriul nostru”, a precizat Nicușor Dan.

„Principala noastră preocupare la Adunarea Generală a ONU este securitatea României și securitatea în regiune. Vom discuta cu liderii de la ONU despre securitatea în regiune, pacea în Ucraina. Această întâlnire are scopul de ne alinia poziția cu celelalte state și a pune presiune pe economia Rusiei prin intermediul sancțiunilor”, a mai adăugat Nicușor.

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