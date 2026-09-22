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Ponta deplânge soarta lui Georgescu și a României: „Ne-am întors la dosare politice / Ne-am distrus economia și ne-am îndatorat la străini cu 200 mld. de euro”

Ponta deplânge soarta lui Georgescu și a României: „Ne-am întors la dosare politice / Ne-am distrus economia și ne-am îndatorat la străini cu 200 mld. de euro”
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Victor Ponta a spus, într-o postare pe Facebook, că România a mers înapoi în ultimii 10 ani. Fostul premier susține că economia s-a înrăutățit, datoria țării a ajuns la aproximativ 200 de miliarde de euro și că au reapărut practicile judiciare pe care le-am văzut în 2015. Ponta a criticat și ceea ce numește „circul mediatic cu mascați” prezentat la televizor și spune că instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru această situație. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus astăzi, 22 septembrie, sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile după ce a fost săltat de DIICOT ieri.

Datoria externă a crescut masiv pe fondul stagnării dezvoltării societății

Victor Ponta a precizat că România nu a făcut progrese reale în ultimii ani. Fostul premier consideră că deciziile luate în această perioadă au dus la o situație economică mai dificilă și la o dependență tot mai mare de împrumuturi externe.

„În peste 10 ani nu am reușit să evoluăm deloc ca societate; doar ne-am distrus economia și ne-am îndatorat la străini cu 200 de miliarde de euro!”, a declarat Victor Ponta pe Facebook.

Fostul premier spune că spectacolul cătușelor și dosarele penale redevin instrumente de luptă pe scena publică

Fostul premier spune că în România au revenit metode pe care le consideră specifice perioadei din 2015.  Victor Ponta acuză existența unor grupuri și comentatori care cer pedepse pentru unii politicieni, în timp ce trec cu vederea problemele celor pe care îi susțin. De asemenea, el a criticat televiziunile și jurnaliștii care transformă aceste cazuri în spectacole pentru doar audiență.

„În rest, ne-am întors la dosare politice împotriva adversarilor, la circ mediatic cu mascați, borfași pe post de denunțători «păgubiți», haite de reziști turbați să-i vadă mereu pe alții la pușcărie, dar nu și pe penalii lor, «analiști» partizani și jurnaliști însetați de «sânge și cătușe» pentru rating! La fel ca în 2015!”, a declarat fostul prim-ministru al României.

Victor Ponta susține că lipsa de asumare din spatele deciziilor judiciare ridică semne de întrebare asupra coordonării

Victor Ponta se întreba cine se afla în spatele acțiunilor pe care el le considera „execuții politice” și cine le coordonează. Pentru a face o comparație cu perioada din jurul anului 2015, fostul premier i-a menționat pe Laura Codruța Kövesi, fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție, pe Jean Nicolae Uncheșelu, procurorul care instrumentase dosarul Turceni-Rovinari în care fusese vizat și Ponta, și pe Mircea Negulescu, cunoscut în spațiul public drept „Portocală”.

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Prin aceste nume, Ponta făcea trimitere la perioada în care DNA instrumentase mai multe dosare care vizaseră oameni politici, inclusiv dosare în care fusese implicat și el. În cazul lui Jean Nicolae Uncheșelu, acesta fusese procuror în dosarul Turceni-Rovinari, iar Mircea Negulescu fusese implicat în dosarul „Tony Blair”, în care Victor Ponta fusese de asemenea vizat.

„Și mai grav este că acum, de fapt, nu știm cine comandă aceste execuții politice, însoțite de acțiuni desprinse din filmele cu traficanți columbieni. Cine este Kövesi și cine sunt Uncheșelu și Portocală ai anului 2026? De ce fac ceea ce fac? Sau este o anarhie totală?”, a spus fostul premier al României.

„Am ajuns să îl arestăm pe contracandidat ca în Rusia”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Victor Ponta a spus că România a ajuns o țară în care adversarul politic al puterii este arestat. Acesta compară arestarea lui Georgescu din zilele noastre cu arestarea adversarilor politici ai lui Putin. Politicianul compară România cu Rusia și spune că degeaba sunt „pro-europenii la putere”, dacă se întâmplă astfel de lucruri.

Călin Georgescu, săltat de DIICOT „de parcă era Pablo Escobar”

Victor Ponta a relata tot la „Marius Tucă Show” că „lumea s-a ferit” să critice arestarea lui Călin Georgescu. Singurul care a fost vehement în declarații, spune Ponta, a fost George Simion, liderul partidului AUR. Fostul premier afirmă că nu există țară din Europa în care adversarul politic să fie săltat ca „Pablo Escobar”.

Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii DIICOT l-au adus marți, 22 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București, unde au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Instanța a decis, în cazul amândurora, plasarea sub control judiciar, nu arestul preventiv. Reprezentanții DIICOT au contestat decizia, imediat după ce aceasta a fost anunțată. Gândul a acoperit integral evenimentele petrecute la Tribunal

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