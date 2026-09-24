Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 24 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ilie Dobre, născut pe 24 septembrie 1953, în comuna Mitrofani, județul Vâlcea, este unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi de radio din România. A început să transmită meciuri încă din tinerețe, iar timp de aproximativ patru decenii a fost una dintre vocile cunoscute ale Radio România Actualități. A comentat numeroase competiții importante, inclusiv Campionate Mondiale și Europene de fotbal. Înainte de cariera de comentator, a studiat istoria și a lucrat ca profesor. Pasiunea pentru fotbal l-a determinat însă să urmeze jurnalismul sportiv, unde s-a remarcat prin stilul său energic și prin celebrul “Gooooool!” prelungit. Pe lângă activitatea de la radio, este și scriitor, publicând numeroase cărți despre sport și personalități sportive. De-a lungul carierei, a primit mai multe recunoașteri internaționale și a stabilit recorduri mondiale. Ilie Dobre rămâne o personalitate importantă a jurnalismului românesc, fiind cunoscut pentru pasiunea sa pentru fotbal, vocea inconfundabilă și lunga activitate dedicată sportului.

La 24 septembrie 1957, în orașul Barcelona, a fost inaugurat cel mai mare stadion din Europa. Noul stadion al clubului FC Barcelona, cunoscut astăzi sub numele de Camp Nou, avea o capacitate inițială de peste 93.000 de spectatori. Construcția stadionului începuse în 1954, după proiectele arhitecților Francesc Mitjans Miró și Josep Soteras Mauri, cu participarea lui Lorenzo García Barbón. Stadionul a fost ridicat pentru a înlocui vechiul teren Les Corts, care devenise prea mic pentru numărul tot mai mare de suporteri ai Barcelonei. Proiectul a costat aproximativ 288 de milioane de pesete, o sumă foarte mare pentru acea perioadă. Inaugurarea a avut loc în ziua sărbătorii La Mercè, patroana orașului Barcelona. Ceremoniile au cuprins manifestări religioase și artistice, parade și dansuri tradiționale catalane. De-a lungul deceniilor, Camp Nou a fost modernizat și extins de mai multe ori. În 1982, cu ocazia Campionatului Mondial de Fotbal din Spania, capacitatea stadionului a fost mărită considerabil. Arena a găzduit numeroase meciuri importante și a devenit unul dintre simbolurile fotbalului european și ale orașului Barcelona.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1501: Girolamo Cardano 🇮🇹🧮 matematician, filozof și medic italian din perioada Renașterii. Este fiul unui matematician milanez, prieten cu Leonardo da Vinci. Destul de tânăr dobândește cunoștințe de astrologie și magie, devenind celebru și totodată îl preocupă științele naturii și matematica

🎂1725: Arthur Guinness 🇬🇧🍺 fondatorul fabricii de bere irlandeze Guinness

🎂1785: Christian Flechtenmacher 🇷🇴⚖️ jurist sas transilvănean stabilit în Principatul Moldovei. A fost tatăl muzicianului Alexandru Flechtenmacher, celebrul compozitor al Horei Unirii

🎂1896: F. Scott Fitzgerald 🇺🇸✒️ opere au ajutat la ilustrarea extravaganței și excesului din Epoca Jazz-ului. Cu toate că a obținut popularitate, faimă și avere în timpul vieții,[15] nu a avut parte de mult succes după moartea sa. Poate cel mai notabil membru al „Generației pierdute” din anii ’20, Fitzgerald este acum cunoscut ca unul dintre cei mai mari scriitori americani ai secolului 20. El a terminat patru romane: Dincoace de Paradis, Cei frumoși și blestemați, Marele Gatsby, și Blândețea nopții. Un al cincilea, Ultimul magnat, a fost publicat postum

🎂1902: Ayatollahul Ruhollah Khomeini 🇮🇷🕌 întemeietorul și liderul spiritual al Republicii Islamice Iran

🎂1934: John Brunner 🇬🇧✒️ Romanul său din 1968 despre o lume suprapopulată, Zanzibar, a fost recompensat în același an cu premiul Hugo pentru cel mai bun roman și cu Premiul Asociației Britanice de Science Fiction

🎂1934: Manfred Wörner 🇩🇪🗣️ al șaptelea secretar general al NATO, între 1988 și 1994. Mandatul său a marcat sfârșitul Războiului Rece și reunificarea Germaniei. În timp ce ocupa această funcție, a fost diagnosticat cu cancer de colon, dar, în ciuda bolii sale, a continuat să servească până în ultimele sale zile

🎂1941: Lucia Hossu-Longin 🇷🇴📺 cunoscută publicului din România prin reportajele din serialul „Memorialul Durerii” de la TVR, începând cu 1991

🎂1953: Ilie Dobre 🇷🇴🎙️✒️

🎂1958: Kevin Sorbo 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale: Hercule în Hercules: The Legendary Journeys, Căpitan Dylan Hunt în Andromeda și Kull în Kull cuceritorul

🎂1971: Marty Cintron 🇺🇸🎤 No Mercy; Missing (1995), Where Do You Go, When I Die, Please Don’t Go (1996)

🎂1980: John Arne Riise 🇳🇴⚽️ cunoscut pentru forța și precizia șutului său cu piciorul stâng și rezistența sa fizică. A jucat la Monaco, Liverpool, AS Roma, Fulham

🎂1996: Cristina Ciobănașu 🇷🇴📺🎤 cunoscută odată cu interpretarea personajului „Anca Anghel” din serialul muzical Pariu cu viața. Este de asemenea membră fondatoare a Lala Band și a trupei ONE

Decese 🕯

🕯️1572: Túpac Amaru I. ♛ ultimul conducător al Imperiului Inca

🕯️1834: Pedro I 🇵🇹🇧🇷 împărat al Braziliei, rege al Portugaliei

🕯️2021: Ion Dobran 🇷🇴🛩️ aviator militar român, unul din așii aviației de vânătoare române în timpul celui de al Doilea Război Mondial A luat parte la 340 de misiuni, 74 de lupte aeriene și a avut 10 victorii aeriene confirmate, 3 probabile și una la sol. A trăit 102 ani.

Calendar 🗒️

🗒️622: Profetul Muhammad încheie pelerinajul de la Mecca la Medina

🗒️787: Al doilea sinod de la Niceea restabilește cultul icoanelor

🗒️1789: Chimistul german Martin Heinrich Klaproth anunță descoperirea elementului uraniu la Academia Regală de Științe a Prusiei

🗒️1852: Primul dirijabil, construit de inginerul francez Henri Giffard, călătorește de la Paris la Trappes

🗒️1906: Parcul Național Devils Tower National Monument devine primul monument național din SUA

🗒️1957: La Barcelona, a fost inaugurat cel mai mare stadion din Europa, Camp Nou, 99.354 de locuri

🗒️1970: A fost adus pe Pământ, pentru prima oară, sol lunar de către capsula de întoarcere a stației automate „Luna-16” aparținând URSS

🗒️1998: O echipă internațională de chirurgi din Lyon a reușit primul transplant de mână din istoria medicinei. Pacientul era un australian care îşi pierduse mâna în urma unui accident cu un fierăstrău circular. Intervenţia chirurgicală presupunea prelevarea unei mâini de la o persoană decedată şi realizarea unei grefe. Însă, după mai puţin de doi ani şi jumătate, a refuzat să continue tratamentul, cerând ca mâna care nu-i aparţinea să-i fie amputată

🗒️2014: Misiunea Mars Orbiter face din India prima națiune asiatică care a atins orbita planetei Marte și prima națiune din lume care a făcut acest lucru la prima sa încercare