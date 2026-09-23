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Nicușor Dan, detalii despre discuția cu Donald Trump. Ce spune despre trupele americane din Europa: „Noi ne-am făcut bine temele”

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Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Nicușor Dan a fost întrebat ce a discutat cu Donald Trump la recepția oferită de președintele SUA.

Președintele României se află la New York pentru participarea la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Cu această ocazie, Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au participat la recepția oferită de Donald Trump și Melania Trump.

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Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Șeful statului a declarat că interacțiunea avută cu președintele Statelor Unite a fost una scurtă, în cadrul căreia cei doi au schimbat amabilități. De asemenea, Nicușor Dan a precizat că mesajul transmis a fost că Statele Unite se pot baza pe România.

„A fost o interacțiune foarte scurtă în care am schimbat amabilități și mesajul, în linii mari, a fost că Statele Unite se pot baza pe România, lucru pe care îl știe deja pentru că avem o istorie comună. Pe de altă parte, în ultimele luni contactele la niveluri mai mari sau mai mici de administrație au fost tot mai frecvente”, a declarat Nicușor Dan.

Ne-am oferit inclusiv să împărțim cumva costul acestei operațiuni”

În cadrul aceluiași interviu, Nicușor Dan a spus că administrația americană analizează modul în care sunt distribuite trupele americane în Europa, cu un termen stabilit pentru luna noiembrie. Președintele a mai adăugat faptul că au fost transmise deja răspunsurile la toate întrebările tehnice și că România s-a oferit inclusiv să participe la costurile operațiunilor.

„În mod oficial, administrația americană analizează disperisa trupelor americane în întreaga Europă, cu termenul de noiembrie. Este un dialog oficial pe care îl are cu toate țările europene. Noi ne-am făcut bine temele, am trimis răspunsul la toate întrebările tehnice pe care ni le-au pus.

Ne-am oferit inclusiv să împărțim cumva costul acestei operațiuni și așteptăm răspunsul administrației americane, timp în care mai avem dialog cu ei”, a adăugat președintele României, Nicușor Dan.

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