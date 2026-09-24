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Drama cumplită din spatele crimei oribile care a zguduit România. Fata moartă din geamantan intrase pe mâna unui proxenet toxicoman

Andrei Dumitrescu
Drama cumplită din spatele crimei oribile care a zguduit România. Fata moartă din geamantan intrase pe mâna unui proxenet toxicoman
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Tânăra în vârstă de 28 de ani găsită moartă, marți la prânz, într-un geamantan scos din apele Oltului, la Zăvideni, ar fi fost victima unui proxenet toxicoman. Principalul suspect ar fi avut legături cu un influencer bănuit că se ocupă de vânzarea unor substanțe interzise și al cărui frate ar fi magistrat.

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Victima metodei „Loverboy”

Valentina Ioana TănăsieValentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost găsită moartă, marți, în jurul orei 15.00, într-un gemantan. Victima fusese torturată de criminal, care ar fi omorât-o în bătaie după ce, în prealabil, i-a rupt mai multe coaste și a tăiat-o cu un cuțit.

Principalul suspect este chiar iubitul femeii, Vlad Băltățeanu, despre care se știe că, oficial, muncea ca frizer. Surse apropiate anchetei au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Băltățeanu este originar din Vâlcea, unde s-ar fi apropiat de lumea interlopă, fără să iasă, însă, în evidență.

Ulterior, acesta a ajuns frizer, dar, spun sursele Gândul, s-ar fi apucat, în paralel, de proxenetism.

În acest context ar fi cunoscut-o pe Valentina Ioana Tănăsie, pe care ar fi convins-o, prin metoda „Loverboy”, să lucreze pentru el.

În acest sens, tânăra femeie ar fi practicat prostituția într-un club din Austria. Anchetatorii presupun că, după ce a revenit în țară, femeia ar fi decis să pună punct relației cu Băltățeanu, ceea ce l-ar înfuriat pe bărbat, care a devenit violent.

Principalul suspect este dispărut

Sursele citate au mai spus că Vlad Băltățeanu era toxicoman și avea o relație apropiată cu un presupus farmacist devenit influencer, despre care s-ar fi aflat inclusiv că ar avea un frate magistrat, la Vâlcea.

Vlad Băltățeanu și Valentina Ioana Tănăsie

Principalul suspect este momentan dispărut, iar cercetările sunt continuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu polițiștii IPJ Vâlcea.

Anchetatorii încearcă acum să refacă ultimele zile din viața femeii, să stabilească locul în care s-a produs agresiunea și să identifice persoana sau persoanele responsabile.

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