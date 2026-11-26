Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 26 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Francisc Vaștag, născut pe 26 noiembrie 1968, în Reșița, este unul dintre cei mai mari pugiliști din istoria boxului românesc. Supranumit Feri, a demonstrat încă din tinerețe un talent deosebit, fiind descoperit și îndrumat de antrenorul Vasile Bala, la CSM Reșița. A devenit primul boxer român campion mondial la amatori și a câștigat trei medalii de aur la Campionatele Mondiale de seniori, în 1989, 1993 și 1995, precum și o medalie de bronz în 1991. A fost, de asemenea, dublu campion european și de cinci ori campion național. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice: Seul (1988), Barcelona (1992) și Atlanta (1996). După retragerea din activitatea competițională, a continuat să contribuie la dezvoltarea boxului românesc, devenind antrenor al lotului național și ocupând funcția de vicepreședinte al Federației Române de Box. În anul 2000, a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului și Ordinul Național “Serviciul Credincios” în grad de Cavaler. Francisc Vaștag rămâne un nume de referință în sportul românesc, un campion care a demonstrat că talentul, disciplina și perseverența pot transforma un sportiv într-o adevărată legendă.

Ana Maria Brânză, născută pe 26 noiembrie 1984, la București, este una dintre cele mai valoroase sportive din istoria României și o figură emblematică a scrimei mondiale. Specializată în proba de spadă, a impresionat prin ambiție, perseverență și determinarea de a lupta până la ultima tușă. A participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, începând cu Atena 2004, și a cucerit trei medalii olimpice: argint la Beijing, în 2008, aur cu echipa României la Rio de Janeiro, în 2016, și argint la Tokyo, în 2020. Palmaresul său cuprinde două titluri mondiale, obținute în 2010 și 2011, precum și șapte titluri europene. A fost desemnată de mai multe ori cea mai bună spadasină a lumii, devenind un reper pentru generațiile tinere de sportivi. După retragerea din activitatea sportivă de performanță, în 2021, Ana Maria Brânză a continuat să promoveze sportul și valorile olimpice, implicându-se în proiecte dedicate tinerilor și dezvoltării scrimei.

Thanksgiving Day (Ziua Recunoștinței) este una dintre cele mai importante sărbători din Statele Unite ale Americii, celebrată în fiecare an în a patra zi de joi din luna noiembrie. În 2026, sărbătoarea are loc pe 26 noiembrie. Originile acestei tradiții datează din anul 1621, când coloniștii englezi din Plymouth, Massachusetts, au organizat o masă festivă alături de membrii tribului amerindian Wampanoag, pentru a celebra recolta bogată și ajutorul primit în perioada dificilă de început a coloniei. De-a lungul timpului, Thanksgiving a devenit o sărbătoare dedicată familiei, prieteniei și recunoștinței pentru lucrurile bune din viață. În această zi, americanii se reunesc în jurul mesei, unde preparatul tradițional este curcanul la cuptor, servit alături de piure de cartofi, sos de merișoare, legume și plăcinte cu dovleac sau nuci pecan. Un alt moment important al sărbătorii este celebra paradă Macy’s din New York, organizată anual, cu baloane uriașe, care alegorice și spectacole muzicale. De asemenea, în Statele Unite, Thanksgiving marchează începutul sezonului cumpărăturilor de iarnă, urmat de Black Friday.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1607: John Harvard 🇬🇧🇺🇸✒️ teolog puritan american de origine engleză

🎂1909: Eugen Ionescu 🇷🇴🇫🇷✒️ scriitor de limbă franceză originar din România, protagonist al teatrului absurdului și membru al Academiei Franceze

🎂1914: Liviu Constantinescu 🇷🇴🌍 considerat, împreună cu Sabba S. Ștefănescu, drept fondator al școlii române de geofizică

🎂1939: Tina Turner 🇺🇸🎤 cu peste 100 de milioane de albume vândute în întreaga lume, Tina Turner este unul dintre cei mai bine vânduți artiști muzicali

🎂1939: Mark Margolis 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)

🎂1945: Daniel Davis 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru interpretarea rolului majordomului Niles în serialul Dădaca

🎂1949: Ivan Patzaichin 🇷🇴🚣🏻‍♂️ cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară din 1968, 1972, 1980 și 1984 și triplu laureat cu argint. A murit la spitalul Elias din București după ce a pierdut lupta necruțătoare cu cancerul stomacal

🎂1957: Valer Toma 🇷🇴🚣🏻‍♂️ laureat cu aur la Los Angeles 1984

🎂1968: Francisc Vaștag 🇷🇴🥊 primul boxer român care a câștigat centura supremă în categoria sa. Victoria sa a stimulat boxul în România

🎂1971: Robert Cazanciuc 🇷🇴🗣️

🎂1984: Ana Maria Brânză 🇷🇴🤺 vicecampioană olimpică la JO din 2008 de la Beijing și 2020 de la Tokyo, campioană olimpică pe echipe la ediție din 2016 de la Rio de Janeiro, de trei ori campioană mondială și de șapte ori campioană europeană

🎂1990: Rita Ora 🇽🇰🇬🇧🎤 originară din Kosovo, albumul său de debut, „Ora” (2012), a debutat pe poziția #1 în Marea Britanie

Decese 🕯

🕯️1872: Pavel Kiseleff 🇷🇺✩ general rus, guvernator al Principatelor Române

🕯️2012: Joseph E. Murray 🇺🇸🩺 În 1990, obține Premiul Nobel pentru Medicină, împreună cu E.D. Thomas, pentru contribuțiile în domeniul transplanturilor de organe și de celule, ca metode clinice de tratament. Este fondatorul Registrului Internațional pentru Transplantul de Rinichi. În 1959, împreună cu John Merrill, realizează prima grefă de rinichi între gemeni falși

🕯️2018: Bernardo Bertolucci 🇮🇹🎥 Ultimul tango la Paris (Ultimo tango a Parigi) – 1973

🕯️2022: Sanda Toma 🇷🇴🎭

Evenimente📋

📋🇺🇸🦃 Thanksgiving Day

Calendar 🗒️

🗒️1476: Vlad Țepeș îl învinge pe Basarab Laiotă cu ajutorul lui Ștefan cel Mare și al lui Ștefan Báthory și devine domnitorul Țării Românești pentru a treia oară

🗒️1778: În Insulele Hawaii, căpitanul James Cook devine primul european pe insula Maui

🗒️1867: A fost inaugurat primul gimnaziu din Galați, actualul Colegiu Național „Vasile Alecsandri”

🗒️1917: S-a încheiat, la Focșani, armistițiul dintre România și Puterile Centrale, ca urmare a condițiilor militare intervenite în urma armistițiului ruso-german de la Brest-Litovsk

🗒️1922: Howard Carter și Lord Carnarvon au intrat pentru prima data în mormântul faraonului Tutankhamon

🗒️1940: În închisoarea Jilava au fost împușcați de legionari 64 de foști demnitari ai regimului carlist și participanți la represiunile antilegionare (printre ei: Gh. Argeșeanu, fost prim-ministru, generalul Gabriel Marinescu, fost ministru de Interne, Victor Iamandi, fost ministru de Justiție)

🗒️1942: Casablanca, filmul cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman în rolurile principale, are premiera la New York

🗒️1944: O rachetă V-2 germană lovește un magazin Woolworth din Londra, ucigând 168 de oameni

🗒️1944: Germania începe atacurile cu V-1 și V-2 asupra orașului Anvers din Belgia

🗒️1949: India devine republică federală în cadrul Comunității Britanice de Națiuni (Commonwealth)

🗒️1957: Adunarea Generala a ONU adoptă în unanimitate rezoluția inițiată de România, intitulată „Bazele cooperarii economice internaționale”

🗒️1965: Franța a lansat satelitul Asterix de la Hammaguir din Algeria folosind o rachetă Diamant A. Aceasta este prima lansare de satelit fără implicarea SUA sau URSS. Franța devine a patra putere spațială din lume

🗒️1968: Este adoptată Convenția ONU asupra imprescriptibilității crimelor de război și a crimelor împotriva umanității

🗒️1987: Este semnată Convenția Europeană pentru prevenirea torturii și tratamentelor inumane și degradante, elaborată de Consiliul Europei

🗒️1998: Tony Blair devine primul prim-ministru britanic care se adresează Parlamentului irlandez

🗒️2003: Ultimul zbor al avionului Concorde

🗒️2011: NASA lansează Mars Science Laboratory cu roverul Curiosity spre Marte. Roverul va ateriza pe planetă la 6 august 2012

🗒️2018: Sonda robotică Insight aterizează pe Elysium Planitia, Marte

🗒️2021: Pandemia de COVID-19: Organizația Mondială a Sănătății identifică varianta Omicron SARS-CoV-2