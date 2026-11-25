În cadrul vizitei în Republica Moldova, delegația Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senatul României a avut întrevederi atât cu reprezentanții Moldelectrica, cât și cu conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), pentru a discuta despre cooperarea dintre cele două țări în domeniul energetic.

Delegația pentru energie din Parlamentul României a fost condusă de István-Loránt Antal, președintele comisiei. Din partea Republicii Moldova au participat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, secretarul de stat Vitalie Mîța și secretarul general Andrei Grițco.

Senatorii s-au întâlnit cu conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău.

Unele dintre cele mai importante teme ale întrevederii au fost: liberalizarea piețelor de gaze naturale și energie electrică, evoluțiile din sectorul energetic al Republicii Moldova, schimbările făcute în ultimii ani pentru alinierea legislației la normele Uniunii Europene, provocările legate de integrarea pe piața energetică europeană, perspectivele de dezvoltare a piețelor, dar și schimbările pe care liberalizarea le aduce pentru participanții la piață și consumatori.

Un alt subiect important care a fost discutat este funcționarea pieței produselor petroliere din Republica Moldova, cu accent pe mecanismul de plafonare a prețurilor de comercializare cu amănuntul pentru produsele petroliere standard.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit României

Membrii delegației s-au întâlnit într-o vizită de informare la Moldelectrica, operatorul rețelei de transport. Aici, senatorii au discutat cu directorul general Sergiu Carmanschi și cu președinta Consiliului de administrație, Corina Popescu.

Principalele subiecte discutate au fost: proiectele de interconexiune cu România, inclusiv liniile electrice de 400 kV Bălți–Suceava, finanțată de BERD, și Strășeni–Gutinaș, realizată cu sprijinul Guvernului SUA. De asemenea, a fost prezentată linia Vulcănești–Chișinău, prima de acest tip construită în Republica Moldova de la declararea independenței.

Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a mulțumit României și a declarat că Republica Moldova nu ar fi ajuns la rezultatele de astăzi în energie fără sprijinul României.

„În ciuda impedimentelor, am reușit să facem pași importanți. Nu am fi ajuns la rezultatele pe care le avem astăzi fără România alături de noi”, a declarat Dorin Junghietu, ministrul Energiei al Republicii Moldova.

István-Loránt Antal, Președintele Comisiei pentru energie din Parlamentul României, a dat asigurări că România va continua să sprijine Republica Moldova în dezvoltarea sectorului energetic.

„România a semnat un acord strategic cu Republica Moldova care include și o componentă privind securitatea energetică. Dacă aveți nevoie de sprijinul nostru la nivel legislativ, suntem la dispoziția dumneavoastră”, a declarat István-Loránt Antal, Președintele Comisiei pentru energie din Parlamentul României.

Ce a transmis Ministerul Energiei al Republicii Moldova

„O delegație a Comisiei pentru energie din Parlamentul României, condusă de István-Loránt Antal, s-a întâlnit miercuri, 25 noiembrie, la Chișinău, cu ministrul Energiei, Dorin Junghietu. La întrevedere au participat secretarul de stat Vitalie Mîța și secretarul general Andrei Grițco.

Discuțiile au vizat cooperarea energetică dintre Republica Moldova și România, securitatea aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale, dezvoltarea interconexiunilor și sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova și a subliniat rolul important al țării vecine în dezvoltarea sectorului energetic și în depășirea situațiilor dificile din ultimii ani”, a transmis Ministerul Energiei al Republicii Moldova.