Procurorii DIICOT i-au acuzat pe Nuțu și Sile Cămătaru că l-ar fi obligat pe Florin Salam să cânte pe gratis la mare, în mai multe localuri din Prahova, dar și din București. Un alt lăutar de succes, care ar fi avut aceeași soartă, ar fi fost Tzancă Uraganu.

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Nuțu și Sile Cămătaru au fost ridicați cu mascații, miercuri dimineață, alături de alte 38 de de persoane, după ce polițiștii bucureșteni ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente și procurorii DIICOT au descins la 45 de adrese din București și mai multe județe.

Modul de operare

Cămătarii sunt acuzați că ar fi constrâns mai mulți lăutari de succes să cânte în unele localuri din Capitală, dar și din țară, după care ar fi încasat onorariile cuvenite acestora.

Surse apropiate anchetei au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, după eliberarea din penitenciar, Vasile Balint, cunoscut sub numele de Sile Cămătaru, l-ar fi extorcat pe interpretul de muzică de petrecere Florin Stoian, zis Salam. Prin intermediul unor cunoscuți, liderul interlop ar fi avut acces la programul artistic al manelistului și i-ar fi cerut să-i cedeze o parte din banii încasați.

Împreună cu fiul său, Daniel Balint și viitorul ginere, Cezar Petcu, l-ar fi trimis pe Salam să cânte în cluburile Kairo și Ramatuelle din Ploiești, dar și în alte locații.

Totodată, împreună cu ginerii săi, Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardieru și Cezar Petcu, dar și cu Mohamed Ionescu, Sile Cămătaru s-ar fi implicat și într-o presupusă afacere cu trafic de persoane, după ce mai mulți oameni ar fi fost exploatați prin muncă.

Nuțu Cămătaru: „Sunt infractorul de serviciu!”

În același timp, spun procurorii DIICOT, în perioada în care pe litoral a avut loc Festivalul Nibiru, Nuțu Cămătaru l-ar fi pus pe Florin Salam să cânte în cluburile Office și Disco Ring, din Costinești, în condițiile în care se afla oricum la Constanța, pentru a evolua pe scena festivalului respectiv.

Totodată, Salam ar fi cântat, tot la cererea liderului interlop, în București, la Hala Laminor. În aceeași situație s-ar fi aflat și manelistul Tzancă Uraganu.

Referitor la aceste acuzații, Nuțu Cămătaru a declarat, la intrarea în sediul DIICOT că este nevinovat și este „infractorul de serviciu”, în condițiile în care susține că nu a luat bani de la lăutari ci din contră, i-a plătit mereu, mai ales că, spune el, „lăutarii sunt familia lui”.