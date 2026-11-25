Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins, miercuri, cererea de strămutare a dosarului în care fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru, este acuzat de fapte de corupție. Avocații acestuia ceruseră, săptămâna trecută, la instanța supremă, strămutarea dosarului de la Curtea de Apel Iași.

„Respinge, ca nefondată, cererea formulată de inculpatul Tătaru Nelu privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 614/89/2025/a1 al Curții de Apel Iași – Secția penală și pentru cauze cu minori. Obligă petentul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac”, se arată în decizia ÎCCJ

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De ce au cerut avocații lui Nelu Tătaru strămutarea dosarului

Cererea de strămutare a fost depusă în ziua în care Curtea de Apel Iași ar fi trebuit să se pronunțe asupra unei solicitări a DNA Iași referitoare la calitatea de polițist a unei persoane despre care procurorii susțin că i-ar fi oferit mită de 100 de lei medicului Nelu Tătaru.

Apărătorii fostului ministru au considerat că această informație este folosită pentru a justifica legalitatea unor acte de urmărire penală efectuate de Direcția Generală Anticorupție (DGA), acte care fuseseră excluse anterior din dosar printr-o decizie a Tribunalului Vaslui. Curtea de Apel Iași a amânat pentru a treia oară pronunțarea.

„Există o bănuială legitimă că judecătorii de la Curtea de Apel Iași nu sunt obiectivi și imparțiali. S-a intrat în cameră preliminară, s-a amânat pronunțarea, s-a deliberat, deci s-a ieșit în pronunțare și au repus dosarul pe rol. Au repus dosarul pe rol în cameră preliminară. Noi n-am mai întâlnit așa o situație în douăzeci și ceva de ani de avocatură, câți avem echipa de avocați. Și instanța practic s-a substituit procurorului și s-a apucat să facă cercetări cu privire la un așa-zis polițist, care nu apare nicăieri în dosar, nici ca martor, nici ca inculpat, nici ca suspect, pentru a justifica decizia DNA-ului de a colabora cu DGA-ul”, a declarat avocata Sandra Grădinaru.

Sandra Grădinaru a mai afirmat că numele presupusului polițist apare doar într-un proces-verbal care consemnează declarația unui martor cu identitate protejată. Potrivit acesteia, persoana respectivă ar fi fost menționată în legătură cu o presupusă mită de 100 de lei oferită medicului. Avocata a precizat că apărarea a cerut respingerea solicitării DNA de a face verificări cu privire la această persoană, despre care susține că nu are nicio calitate procesuală în dosar.

„Noi am invocat că nu-i legal, pentru că pe lista suspecților, a inculpaților din dosar, nici măcar martorilor, nu există niciun polițist. Au găsit ei un proces verbal al unui martor cu identitate protejată în care se face vorbire că, vezi Doamne, ar exista și un polițist de pe la Poliția de Frontieră Huși care ar fi dat o șpagă de 100 de RON. Și acum ei îl caută pe acest polițist, adică ce n-a făcut procurorul la timp, face instanța. (…) Deci vor să-l folosească exact ca pretext, să-l introducă artificial în această cauză, ca să justifice că actele sunt legale”, a adăugat avocata.

Ce susține celălalt avocat al fostului ministru

La rândul său, avocatul Daniel Miclăuș a criticat demersul DNA și modul în care instanța analizează informațiile referitoare la presupusul polițist. Acesta a susținut că procedura de cameră preliminară nu ar trebui să devină un cadru în care sunt efectuate cercetări penale noi.

„Instanța se substituie parchetului și face acte de urmărire penală. Camera preliminară este un filtru în care se verifică probele din dosar. Faptul că DNA depune declarație de avere a unui polițist, presupus polițist – căci din dosarul de urmărire penală nu există nicio informație referitoare la el – în concluziile scrise din camera preliminară, la contestație, demonstrează că nu a făcut nicio cercetare referitoare la acest polițist”, a declarat anterior Daniel Miclăuș pentru HotNews.

Avocatul a mai afirmat că persoana respectivă nu ar fi fost audiată sau cercetată în cadrul anchetei, iar numele său ar apărea doar în declarația unui martor cu identitate protejată. Potrivit lui Miclăuș, martorul care a făcut referire la presupusul polițist de frontieră ar fi fost audiat la doi ani de la declanșarea anchetei.

„Prin acest caz se creează un precedent în instanțele din România. Cum să admiți probe după ce s-a terminat jocul? Este ca și cum un arbitru fluieră sfârșitul jocului, dar tu vrei să mai dai un gol. Noi nu ne victimizăm. Dar sunt niște chestiuni care nu ar trebui să se întâmple pentru că, așa cum spuneam, se creează un precedent periculos”, a mai declarat avocatul.

Nelu Tătaru, acuzat că ar fi primit mită între 100 și 500 de lei

În primăvara acestui an, Tribunalul Vaslui a decis excluderea mai multor acte de urmărire penală efectuate de DGA din dosarul în care Nelu Tătaru este cercetat pentru luare de mită. Apărarea a invocat o dispoziție a ÎCCJ potrivit căreia polițiștii DGA pot fi delegați de procurori să efectueze acte de urmărire penală exclusiv în cauze care vizează angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

În octombrie 2024, Nelu Tătaru, la acea vreme deputat de Vaslui, lider al organizației PNL și fost ministru al Sănătății, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA. Acesta este acuzat că ar fi primit, în calitate de medic, sume de bani cuprinse între 100 și 500 de lei, precum și produse alimentare.

Ulterior, fostul ministru a fost trimis în judecată și s-a declarat nevinovat, susținând că nu a condiționat niciodată actul medical. Nelu Tătaru este medic chirurg și își desfășoară în prezent activitatea într-un cabinet medical privat deschis în municipiul Huși.