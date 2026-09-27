Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 27 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Dumitru Prunariu este primul și, până în prezent, singurul român care a ajuns în spațiul cosmic. S-a născut pe 27 septembrie 1952, în Brașov, iar încă din copilărie a fost pasionat de aviație și de construcția de modele de avioane. A absolvit Facultatea de Aeronave din cadrul Institutului Politehnic din București în 1976. În 1978, a fost selectat pentru programul spațial Intercosmos și a urmat timp de trei ani pregătirea la Centrul “Iuri Gagarin” de lângă Moscova. La 14 mai 1981, a plecat în spațiu la bordul navei Soiuz-40, alături de cosmonautul sovietic Leonid Popov. Misiunea a durat aproape opt zile, timp în care echipajul a realizat experimente științifice la bordul stației orbitale Saliut-6. După întoarcerea pe Pământ, Prunariu a continuat să activeze în domeniul aviației și al cercetării spațiale. A fost, între 1998 și 2004, președintele Agenției Spațiale Române și a reprezentat România în cadrul Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extraatmosferic. Prin performanța sa, Dumitru Prunariu a devenit o personalitate importantă a științei și tehnologiei românești.

Simona Halep este una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis din România. S-a născut pe 27 septembrie 1991, în Constanța, și a început să practice tenisul de la o vârstă fragedă. Talentul și ambiția au ajutat-o să se dezvolte rapid, iar în adolescență a început să participe la competiții internaționale. În 2017, a devenit pentru prima dată numărul 1 mondial în clasamentul WTA, poziție pe care a ocupat-o în total 64 de săptămâni. Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost câștigarea turneului Roland-Garros, în 2018. În finală, a învins-o pe americanca Sloane Stephens, obținând astfel primul său titlu de Grand Slam. În 2019, Halep a obținut o altă performanță remarcabilă, câștigând turneul de la Wimbledon. În finală, a învins-o pe Serena Williams în două seturi. Stilul de joc al Simonei Halep s-a remarcat prin viteză, mobilitate, rezistență și precizia loviturilor. Ea s-a retras din tenisul profesionist în 2025, după o carieră de aproximativ două decenii. Prin rezultatele sale, a devenit una dintre cele mai importante sportive din istoria tenisului românesc.

Sebastian Papaiani a fost unul dintre actorii îndrăgiți ai cinematografiei și teatrului românesc. S-a născut pe 25 august 1936, în Pitești, iar pasiunea pentru actorie l-a determinat să urmeze Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care l-a absolvit în 1960. A început să joace pe scenele mai multor teatre din România, dar, în același timp, și-a construit o carieră importantă în cinematografie. A avut numeroase apariții în filme și seriale, devenind cunoscut pentru naturalețea jocului său și pentru capacitatea de a interpreta personaje foarte diferite. Printre producțiile în care a jucat se numără Păcală, Toamna bobocilor, Toate pânzele sus!, Nea Mărin miliardar și B.D. la munte și la mare. Avea un stil de joc expresiv și o voce ușor de recunoscut, iar umorul său natural l-a făcut foarte apreciat de public. Sebastian Papaiani a murit pe 27 septembrie 2016, la București, la vârsta de 80 de ani. Filmele și personajele sale continuă să fie urmărite și astăzi, reprezentând o parte importantă din patrimoniul cinematografiei românești.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1722: Samuel Adams 🇺🇸🗣️ unul dintre părinții fondatori ai SUA. Ca politician al epocii coloniale britanice în provincia colonială Massachusetts, a fost unul din liderii mișcării care se va transforma în ceea ce va deveni Revoluția Americană

🎂1840: Thomas Nast 🇩🇪🇺🇸📝 caricaturist american de origine germană, mai cunoscut pentru caricaturile sale politice care apăreau în ziarele din timpul său sau pentru realizarea versiunii moderne a lui Moș Crăciun sau a Unchiului Sam (personificarea sub formă de bărbat a poporului american). Cele două partide principale din SUA le-a reprezentat astfel: republicanii ca pe un elefant, iar pe democrați ca pe un măgar

🎂1925: Alexandru Vișinescu 🇷🇴 torționar comunist, fost comandant al penitenciarului Râmnicu Sărat, care a deținut și alte poziții în sistemul penitenciar comunist, activând în unitățile carcerale Mislea și Jilava, la începutul anilor 1950

🎂1947: Dick Advocaat 🇳🇱⚽️

🎂1947: Meat Loaf (Michael Lee Aday) 🇺🇸🎤🎬 A murit de Covid, la 74 de ani

🎂1952: Dumitru Prunariu 🇷🇴🧑🏻‍🚀 La 14 mai 1981 a devenit primul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. A participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial „Intercosmos” și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute

🎂1953: Claudio Gentile 🇮🇹⚽️ a activat în anii ’70 și ’80, câștigând CM 1982, șase titluri naționale și două europene

🎂1969: Sofia Milos 🇨🇭🎬 CSI: Miami (2002 – 2012), Passionada (2002)

🎂1972: Gwyneth Paltrow 🇺🇸🎬 Oscar rol principal Shakespeare in Love (1998)

🎂1976: Francesco Totti 🇮🇹⚽️ A jucat toată cariera de senior la A.S. Roma. Este pe primul loc ca marcator în Seria A (300) și cu cele mai multe prezențe în Seria A (593)

🎂1984: Avril Lavigne 🇨🇦🇫🇷🎤

🎂1987: Cristian Ciocan 🇷🇴🥊

🎂1991: Simona Halep 🇷🇴🥎

🎂1994: Denisa Dedu 🇷🇴🤾‍♀️

🎂2002: Jenna Ortega 🇺🇸🎬 Wednesday (2022), X (2022), Scream (2022), Scream VI (2023)

Decese 🕯

🕯️1897: Alexandru Roman 🇷🇴✒️ profesor de limba română la Liceul Premonstratens din Oradea, apoi titularul catedrei de filologie română al Universității din Budapesta, membru fondator al Academiei Române

🕯️1972: Maria Lătărețu 🇷🇴🎤 una dintre cele mai îndrăgite interprete din domeniu, fiind supranumită deseori Privighetoarea Gorjului. Jazzmanul Johnny Răducanu o considera Ella Fitzgerald a României

🕯️1986: Cliff Burton 🇺🇸🎸 basist Metallica, a decedat într-un accident în care autocarul formației s-a răsturnat, alunecând pe poleiul format, fiind aruncat prin geam, autocarul căzând peste el. Avea doar 24 de ani. Accidentul s-a petrecut în Suedia. La înmormântare, s-a cântat piesa „Orion” de pe albumul Master of Puppets. Din această cauză, Metallica nu a mai cântat live „Orion” în varianta completă până în noiembrie 2006, când a fost folosită ca o „punte” de legătură între 2 piese.

🕯️2016: Sebastian Papaiani 🇷🇴🎭🎬 decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București”

🕯️2017: Hugh Hefner 🇺🇸📰 fondator și director de creație al Playboy Enterprises

🕯️2023: Michael Gambon 🇬🇧🎬

🕯️2024: Maggie Smith 🇬🇧🎬 dublă laureată Oscar

Evenimente📋

📋🌍 Ziua Mondială a Turismului

📋🆘🦻 Ziua internaţională a surzilor

Calendar 🗒️

🗒️1066: William Cuceritorul și armata sa au pornit de la gura râului Somme, începând cucerirea normandă a Angliei

🗒️1529: Începe Primul Asediu al Vienei de către otomani sub conducerea lui Soliman Magnificul

🗒️1590: Papa Urban VII moare la 13 zile după ce a fost ales ca papă, cel mai scurt pontificat din istorie

🗒️1777: Revoluția americană: Lancaster, Pennsylvania, devine capitala Statelor Unite pentru o zi după ce Congresul a evacuat Philadelphia

🗒️1821: Mexic își câștigă independența față de Spania

🗒️1822: Savantul francez Jean-François Champollion anunță că a descifrat, cu ajutorul inscripției de pe „piatra de la Rosetta”, hieroglifele Egiptului antic

🗒️1825: În Anglia se inaugurează prima linie de cale ferată din lume, linie ce făcea legătura între orașele Stockton și Darlington

🗒️1874: Berna. România semnează, ca membru fondator, Tratatul privind înființarea Uniunii Poștale Generale (din 1878, Uniunea Poștală Universală), prin care țările semnatare formau un singur teritoriu poștal pentru schimbul reciproc al corespondențelor și obiectelor între birourile lor de poștă

🗒️1896: Împăratul Franz Joseph al Austriei, împreună cu regii Carol I al României și Alexandru I al Serbiei, inaugurează la Orșova (pe atunci în Austro-Ungaria) canalul navigabil de la Porțile de Fier. Pentru a face navigabilă Dunărea între Baziaş şi Turnu-Severin, unde erau numai cataracte, bancuri şi vâltori, Guvernul austro-ungar a început încă din 1834 îndepărtarea stâncilor, derulând lucrări până în 1846. Ulterior, la 15 septembrie 1890, au fost începute lucrările de canalizare în mod sistematic

🗒️1905: Albert Einstein publică studiul „Depinde inerția unui corp de conținutul lui de energie?” în revista științifică Annalen der Physik. Această lucrare cuprinde conceptul care mai târziu va fi simbolizat de celebra relație E = mc2

🗒️1910: A avut loc primul raid aerian din România; Aurel Vlaicu a parcurs traseul Slatina-Piatra Olt, în cadrul unor manevre militare de toamnă

🗒️1926: A avut loc, la Paris, primul Congres internațional al cinematografului, sub egida Societății Națiunilor

🗒️1939: Varșovia capitulează în fața trupelor germane care au asediat orașul timp de zece zile

🗒️1940: Este încheiat, la Berlin, „Pactul Tripartit” între Germania, Italia și Japonia, prin care cele trei țări își promit ajutor multilateral pentru instaurarea unei „noi ordini” mondiale

🗒️1962: S-a înființat Universitatea din Timișoara (în prezent, Universitatea de Vest)

🗒️1991: Au început, la București, lucrările Congresului Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, primul congres de după război al acestei formațiuni politice. A fost ales președinte al partidului Corneliu Coposu

🗒️1996: Afganistan: talibanii cuceresc Kabulul, îl executa pe președintele Najibullah și instaurează un „sistem islamic complet”; închid școlile pentru fete, interzic femeilor să lucreze și stabilesc pedepse islamice

🗒️1998: Motorul de căutare pe internet Google revendică retroactiv această dată ca ziua sa de naștere

🗒️1999: România a depus la Bruxelles „Programul național anual de pregătire a aderării la NATO”

🗒️2001: Guvernul României a adoptat Planul Național de Aderare la NATO, având ca scop admiterea României la summit-ul de la Praga din 2002; în urma acestui summit, România a fost invitată să adere la Alianța Nord Atlantică; în 2004, România a devenit membră a NATO

🗒️2008: Astronautul chinez Zhai Zhigang devine prima persoană chineză care zboară în spațiu